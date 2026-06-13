Csóka Dániel a Vasasban folytatja – hivatalos

A zalaegerszegi születésű játékos a ZTE akadémiáján nevelkedett, majd 2017-ben az angol Wolverhampton Wanderers utánpótlásába került. Ezt követően a DAC-ot, valamint a Wimbledont is erősítette.

Csóka Dániel 2022-ben visszatért nevelőegyesületéhez, ahol az NB I-ben alapemberré vált, és Magyar Kupa-győzelmet is ünnepelhetett. A 188 centiméter magas, ballábas védő pályafutása során közel 150 felnőtt tétmérkőzésen szerepelt, és 29 alkalommal lépett pályára a magyar korosztályos válogatottakban.

A Vasas sportigazgatója, Nagy Miklós szerint a klub hiányposztra igazolt rutinos játékost, aki labdakihozatalban, valamint játéképítésben is erősítheti a csapatot.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL

Érkezők: Csóka Dániel (Zalaegerszegi TE FC – szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (Debrecen, legutóbb kölcsönben Karcag), Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönből visszatérhet: Pintér Filip (Kisvárda)

Kiszemeltek: Kovács Patrik (Videoton FC Fehérvár), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)

Távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése), Németh Barnabás (Kecskeméti TE)