Nemzeti Sportrádió

Csóka Dániel a Vasasban folytatja – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2026.06.13. 13:44
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Csóka Dániel (balra) és Nagy Miklós sportigazgató (Fotó: Vasas FC)
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Vasas labdarúgó NB I Csóka Dániel átigazolás
A labdarúgó NB I-be feljutott Vasas hivatalosan bejelentette Csóka Dániel szerződtetését. A 26 éves középhátvéd 2029. június 30-ig szóló megállapodást írt alá az angyalföldi klubbal.

A zalaegerszegi születésű játékos a ZTE akadémiáján nevelkedett, majd 2017-ben az angol Wolverhampton Wanderers utánpótlásába került. Ezt követően a DAC-ot, valamint a Wimbledont is erősítette.

Csóka Dániel 2022-ben visszatért nevelőegyesületéhez, ahol az NB I-ben alapemberré vált, és Magyar Kupa-győzelmet is ünnepelhetett. A 188 centiméter magas, ballábas védő pályafutása során közel 150 felnőtt tétmérkőzésen szerepelt, és 29 alkalommal lépett pályára a magyar korosztályos válogatottakban.

A Vasas sportigazgatója, Nagy Miklós szerint a klub hiányposztra igazolt rutinos játékost, aki labdakihozatalban, valamint játéképítésben is erősítheti a csapatot.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL
Érkezők: Csóka Dániel (Zalaegerszegi TE FC – szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (Debrecen, legutóbb kölcsönben Karcag), Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönből visszatérhet: Pintér Filip (Kisvárda)
Kiszemeltek: Kovács Patrik (Videoton FC Fehérvár), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)
Távozók:
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: 
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése), Németh Barnabás (Kecskeméti TE)

Vasas labdarúgó NB I Csóka Dániel átigazolás
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