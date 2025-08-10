Sportrádió

A Honvéd hibátlan, a Vidi nyeretlen maradt; a KTE megszerezte első pontjait – ez történt az NB II-ben

2025.08.10. 20:55
Szamosi Ádámék (fehérben) elhozták a három pontot Szentlőrincről (Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc)
Hét mérkőzést rendeztek vasárnap a labdarúgó NB II 3. fordulójában. A korábban kezdődött találkozókon a Honvéd Szentlőrincen is győzött, így továbbra is hibátlan, míg a Videoton nem bírt a Csákvárral, így még mindig nyeretlen, a Mezőkövesd pedig két korai góllal múlta felül a Kozármislenyt. A későbbi összecsapásokon a Kecskemét megszerezte első pontjait, mivel nyert a BVSC otthonában, a Szeged és a Soroksár is négygólos döntetlent játszott újonc ellenfelével, az Ajka pedig Budafokon szerezte meg a három pontot. Hétfőn a Vasas–Békéscsaba találkozóval zárul a forduló.

LABDARÚGÓ NB II
3. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–BUDAPEST HONVÉD FC 1–2 (1–1) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 1200 néző. Vezette: Molnár Attila (Kulman Tamás, Király Zsolt)
SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Poór P. (Milovanovics, 68.), Márta – Szolgai, Nyári (Kesztyűs M., 72.) – Ambach, Nagy R. (Czérna, 61.), Bőle (Kiss-Szemán, a szünetben) – Adamcsek. Vezetőedző: Waltner Róbert
HONVÉD: Tujvel – Pauljevics (Kállai K., 7.; Csonka B., 84.), Szabó A., Csontos, Baki, Hangya – Szamosi Á., Somogyi – Medgyes Z. (Ihrig-Farkas, 76.), Zuigeber (Hetyei, 84.), Pinte (Sigér Á. 76.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Nyári (1–0) a 18., Csontos (11-esből, 1–1) a 39., Medgyes Z. (1–2) a 73. percben
MESTERMÉRLEG
Waltner Róbert: – Az első harminc percben fölényben játszottunk. A tizenegyesnél talán nem kellett volna szabálytalankodni, még nem került gólhelyzetbe az ellenfél. Szünet után feljött a Honvéd, amelynek a kispadja is hosszabb. Két pontunk van, lehetne több is, remélem, lesz is hamarosan.
Feczkó Tamás: – A nagy melegben rettenetes volt mindenkinek futballoznia. Amikor hátrányba kerültünk, akkor sem esett senki pánikba. Fontos a három pont, ez többet számít egy győzelemnél.

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–0 ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 3674 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Vad Anita, Topálszki Szabin)
VIDEOTON: Nagy G. – Kovács K., Murka, Spandler, Horváth T. (Bedi, 68.) – Simut, Kocsis G., Varga R., Kocsis B. (Kecskés M., 68.) – Kovács P. (Bertók, 60.), Kálnoki-Kis Zs. (Tóth T., 80.). Vezetőedző: Boér Gábor
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz (Szalai P., a szünetben), Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Dencinger, Magyar Zs. (Somfalvi, 82.) – Szabó B. (Haragos, 60.), Bányai (Simon A., 82.), Ominger B. (Tifán-Péter, 76.). Vezetőedző: Tóth Balázs
MESTERMÉRLEG
Boér Gábor: – Tíz olyan lehetőség jut eszembe, amiből gólt szerezhettünk volna. Sokkal dühösebb és csalódottabb lennék, ha ezek sem lettek volna, azonban ez így sok. Minden szempontból nagy fölényben játszottunk, azonban bajlódunk a helyzetkihasználással, és ezt nagyon sajnálom.
Tóth Balázs: – Mi jobban elkaptuk a szezonrajtot, és önbizalommal érkeztünk, de egy ilyen nagy múltú klub vendégeként megremeghetnek a lábak. Éreztem is ezt a játékunkon. A védekezésünk összeállt, és nem nyújtottunk ugyan jó játékot, de nem kaptunk gólt. Lehoczki Bendegúz remek napot fogott ki, még a saját játékosunk sem tudott neki gólt rúgni.

BVSC-ZUGLÓ–KECSKEMÉTI TE 0–1 (0–0)ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Szőnyi út, 549 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Berényi Ákos, Tóth Csaba)
BVSC: Petroff – Benkő-Bíró, Vinícius, Hesz, Király Á. – Tóth K. (Szilágyi M., 61.) – Sarkadi (Ureche, 90+3.), Csernik K., Palincsár (Kelemen P., 77.) – Farkas Balázs Kesző (Bacsa P., 77.), Pekár L. (Dénes A., 61.). Vezetőedző: Dragan Vukmir
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Eördögh (Győrfi, a szünetben), Vágó, Kovács B. (Derekas, 37.), Banó-Szabó (Farkas Balázs Zoltán, 74.), Bolgár (Merényi, a szünetben) – Czékus (Berki, a szünetben), Pálinkás. Vezetőedző: Gera Zoltán
Gólszerző: Pálinkás (0–1) az 51. percben
MESTERMÉRLEG
Dragan Vukmir: – Sajnálom a vereséget, több volt ebben a mérkőzésben. Végig jól küzdöttünk, több helyzetet dolgoztunk ki, de sajnos elkerülhető gólt kaptunk, így pont nélkül maradtunk.
Gera Zoltán: – A legfontosabb a három pont megszerzése volt, ebből tudunk építkezni. Nem játszottunk jól, de reméljük, hogy ez a siker önbizalmat ad a jövőre nézve.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–0 (2–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Tőkés Róbert, Dobos Dávid)
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Csörgő V., Vajda S. – Zachán – Kovalenko (Saja, 54.), Lőrinczy (Csatári, 81.), Bertus (Zvekanov, 83.) – Szalai J. (Bartusz, 83.), Sáreczki (Furdeckij, 83.). Vezetőedző: Csertői Aurél
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró (Szalka, 73.), Horváth D., Gajág, Turi, Nahirnij (Kócs-Washburn, 62.) – Kozics (Jelena, 62.), Dóra D. – Bakó (Lengyel, 73.), Pesti (Babinszky, 62.), Máté Cs. Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Lőrinczy (1–0) a 9., Szalai J. (2–0) a 13. percben
MESTERMÉRLEG
Csertői Aurél: – Kihasználtuk az ellenfél hibáit, gólokat rúgtunk az elején. Nem érdemtelenül, mert agresszíven visszatámadtunk, rákényszerítettük az ellenfelet a hibázásra. A győzelmünk nem forgott veszélyben, az ellenfélnek nem volt helyzete. Stabilak voltunk, picit ráültünk az eredményre, de még így is ki tudtunk hagyni egy százszázalékos ziccert. Megérdemelt a győzelmünk.
Pinezits Máté: – Sajnálom, hogy a meccs elején ilyen hibákat követtünk el. Azért is, mert jó felfogásban kezdtük a mérkőzést, az ellenfélnek nem voltak lehetőségei, azokon kívül, amiket mi ajándékoztunk nekik. Ez nagyon zavar, mert megnéztem volna egy olyan találkozót, amibe nem hibázunk bele ekkorákat. Utána megvoltak a lehetőségeink, amivel visszajöhettünk volna a mérkőzésbe, volt kapufánk, az ellenfél a gólvonalról rúgta ki a labdát. A második félidőben viszont nem tudtunk akkora nyomást helyezni a Mezőkövesdre, hogy esélyünk legyen a pontszerzésre.

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–KARCAGI SC 2–2 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szeged, Szent Gellért Fórum, 1051 néző. Vezette: Jakab Árpád (Szabó Dániel, László István)
SZEGED: Veszelinov – Szilágyi Z. (Vogyicska Balázs, 73.), Tóth B., Pejovics, Kalmár O. (Kurdics, 63.) – Márkvárt, Haris (Borvető, 63.) – Kun Á. (Sztankó, 63.), Holman, Miskolczi – Novák Cs. (Suljic, 79.). Vezetőedző: Aczél Zoltán
KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Sághy (Szekszárdi T., 19.; Győri Á., 70.), Fazekas L. – Szakács L., Györgye (Bodor, a szünetben), Hidi P. (László D., 56.), Pap Zs., Szűcs K. – Girsik Á., Tarcsi (Kaye, 56.). Vezetőedző: Varga Attila
Gólszerző: Pap Zs. (0–1) a 9., Pejovics (1–1) az 51., Kaye (1–2) az 58., Borvető (2–2) a 89. percben
MESTERMÉRLEG
Aczél Zoltán: – Bosszús vagyok, mert az első félidő rémálomszerűen kezdődött. A Karcag kontrára rendezkedett be, és labdaeladásból kaptuk meg az első gólt. Azután helyenként voltak jó dolgaink, de nem jöttek a lövések, nem találtuk el a kaput. A szünet utáni öt perc jól nézett ki, az egyenlítés nem véletlen volt, sőt az volt a kérdés, mikor szerezzük meg a második gólunkat. Ehelyett megkaptuk a másodikat, majd hiába cseréltünk, kevés lehetőségünk adódott, a cserék nem tettek most hozzá. Jól felépített támadásból egyenlítettünk, a pont jogos, de nem erre készültünk, és ez nekünk kevés. Dolgozunk tovább, van még mit tenni.
Varga Attila: – Ritkán üvöltök a csapattal, de az első félidő utáni szünetben nagyon kemény felelősségre vonás érkezett tőlem. A súlyos sérülés megzavart minket, akkor a Szeged eldönthette volna a meccset. A szünet után viszont idegenben, újoncként minőségi futballt mutattunk be, nagyon sok kontrát vittünk végig, ám sajnos nem tudtuk megrúgni a harmadik gólt, pedig háromszor álltunk szemben a kapussal. Az előző heti hazai siker után a döntetlen reális és elfogadható Szegeden, a második félidő jó játékot hozott mindkét fél részéről.

BUDAFOKI MTE–FC AJKA 0–1 (0–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 500 néző. Vezette: Sipos Tamás (Vígh-Tarsonyi Gergő, Becséri Gergely)
BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem B., Horgosi, Jagodics M., Stumpf (Fekete M., 69.), Kun B. – Varga Gy. B. (Bukta, 79.), Posztobányi, Németh M. (Herczeg B., 60.), Hajdú R. (Rehó, 60.) – Kovács D. (Vasvári, 60.). Vezetőedző: Mészöly Géza
AJKA: Szabados I. – Kovács N., Mészáros B., Tar, Garai – Tóth G. – Herjeczki (Korpácsi, 90.), Csizmadia Z., Kenderes (Rideg, 63.), Kirchner (Doncsecz, a szünetben) – Cipf (Lakatos M., 90+3.). Vezetőedző: Horváth András
Gólszerző: Csizmadia Z. (0–1) a 85. percben
MESTERMÉRLEG
Mészöly Géza: – Az első félidőben tudtunk dominálni, de még ezt is kevésnek éreztem. Abban bíztam, hogy a szünet után erre még rá tudunk tenni, de mégis az ajkaiak kezdték jobban a játékrészt. Rossz döntéseket hoztunk támadásban, tipikusan az a meccs volt, ahol egyik csapat sem érdemelt győzelmet, de vereséget sem.
Horváth András: – Kalandos napunk volt, az ideút felénél buszt kellett cserélnünk. Úgy érzem, a meccsen is jól cseréltünk a szünetben, hiszen jobb mentalitással futottunk ki a második félidőre, és kapuja elé szorítottuk a hazai csapatot. Benne volt a levegőben, hogy valamelyik fél betalál majd, örülök, hogy ez nekünk sikerült. Úgy gondolom, az első fordulóbeli pofon jókor jött a csapatnak, ezután rendeztük a sorokat, és ennek eredményeként tudtunk ma győzni.

SOROKSÁR SC–TISZAKÉCSKEI LC 2–2 (2–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezette: Nagy Róbert (Horváth Zoltán, Punyi Gyula)
SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Kékesi, Könczey M., Horváth K. – Vass Á. (Korozmán, 66.), Madarász Á. – Kundrák, Köböl (Varga Z., 66.), Gálfi (Németh E., 66.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter
TISZAKÉCSKE: Szmola – Balázs B., Csáki R., Valencsik, Grünvald – Varga J., Lucas (Szekér Á., 90.) – Vukk (Gyenes, a szünetben), Bódi, Zámbó – M. Ramos (Pataki B., 73.). Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Bódi (11-esből, 0–1) a 9., Kundrák (1–1) a 22., Kundrák (2–1) a 38., M. Ramos (2–2) a 71. percben
MESTERMÉRLEG
Lipcsei Péter: – Jobb volt a hozzáállása a csapatnak, mint Karcagon. A szünet előtt sikerült egyenlítenünk, majd megszereznünk a vezetést, emellett még rúgtunk két kapufát. A másodikban egy kicsit ránk jöttek és egy szép ollózós lőtt góllal sikerült is egyenlíteniük, bár a gól előtt lerántás történt. A problémám, hogy még nem találom, mi lenne az igazi.
Pintér Csaba: – A mérkőzéssel kapcsolatban van némi hiányérzetem. Ez azért van, mert érzésem szerint közelebb álltunk a győzelemhez. Jól kezdtük a mérkőzést, de mivel a hazai csapat vezetésével vonultunk szünetre, sok mindent át kellett beszélnünk. A második félidőben azt láttam, amit szerettem volna az első játékrészben is.

Hétfő
20.00: Vasas FC–Békéscsaba 1912 Előre (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd338–1+79
  2. Csákvár3216–1+57
  3. Mezőkövesd3215–1+47
  4. Tiszakécske3125–3+25
  5. Szeged-Csanád GA3124–3+15
  6. Karcagi SC31115–6–14
  7. FC Ajka31112–5–34
  8. BVSC-Zugló3124–3+13
  9. Kecskeméti TE3122–3–13
10. Vasas FC2113–5–23
11. Békéscsaba222–202
12. Soroksár SC3215–6–12
13. Szentlőrinc3213–4–12
14. Videoton FC Fehérvár3211–4–32
15. Kozármisleny3121–5–41
      Budafoki MTE3121–5–41

 

 

