Továbbra is nyeretlen a Soroksár, megőrizte veretlenségét az újonc Tiszakécske

BENDE BENCE GÁBORBENDE BENCE GÁBOR
2025.08.10. 18:51
A fővárosban lép pályára az újonc Tiszakécske (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd, archív)
NB II NB II 3. forduló Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II Soroksár
A labdarúgó NB II 3. fordulójában a Soroksár SC és a Tiszakécskei LC egy jó iramú, színvonalas mérkőzésen játszott egymással 2–2-es döntetlent.

LABDARÚGÓ NB II
3. FORDULÓ
SOROKSÁR SC–TISZAKÉCSKEI LC 2–2 (2–1)
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezette: Nagy Róbert (Horváth Zoltán, Punyi Gyula) 
SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Kékesi, Könczey M., Horváth K. – Vass Á. (Korozmán, 66.), Madarász – Kundrák, Köböl (Varga Z., 66.), Gálfi (Németh E., 66.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter.
TISZAKÉCSKE: Szmola – Balázs B., Csáki R., Valencsik, Grünvald – Varga J., Lucas (Szekér Á., 90.) – Vukk (Gyenes, a szünetben), Bódi, Zámbó – Ramos (Pataki B., 73.). Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Kundrák (22., 38.) ill. Bódi (9. – 11-esből), Ramos (71.) 

ÖSSZEFOGLALÓ

A Soroksár nyeretlenül, míg a Tiszakécske veretlenül várhatta a Merkantil Liga harmadik fordulóját. Előbbi csapat egy pontot, míg utóbbi négy pontot szorgoskodott össze az előző két mérkőzésén. A fővárosiaknak ráadásul nem jelentett jó óment, hogy újonc együttessel találkozik, hiszen az előző héten Karcagon szenvedtek vereséget.

Most sem kezdődött jól az összecsapás soroksári szempontból, hiszen rögtön a meccs elején Madarász Ádám felesleges szabálytalanságát követően büntetőhöz jutottak a hazaiak, amit a rutinos Bódi Ádám higgadtan értékesített. A sárga-feketéket ez nem zavarta meg, és két percen belül kétszer is közel álltak az egyenlítéshez. Előbb Lovrencsics Balázs gólját érvénytelenítették les miatt, majd Kundrák Norbert megpattanó lövésénél csak a kapufa segítette ki Szmola Bálintot.

A 22. percben Kundrák már pontosabban célzott, egy jobb oldali szabadrúgást követően védhetetlenül fejelt a kapuba. A soroksáriak hatvanötöse nem elégedett meg az egyenlítéssel, és a 38. percben ballal vette be a kapu bal alsó sarkát, amivel megfordította csapata javára a találkozót. 

A második játékrészben látszólag a Soroksár akarata érvényesült, és magabiztosan őrizte előnyét. A 73. percben azonban egy jobb oldali beadást követően Ramos egy szépségdíjas mozdulattal, félollózva juttatta a kapuba a labdát, amivel ismét döntetlenre állt a találkozó. 

A hajrában mindkét csapat hajtott a győzelemért, de végül meg kellett elégedniük az egy-egy ponttal. 2–2

 


 

PERCRŐL PERCRE

 

 

