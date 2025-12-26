Nemzeti Sportrádió

Eurómilliókért igazolhat külföldre a 15 éves Vasiljevic Andrej

2025.12.26. 19:24
Vasziljevics Andrej külföldre szerződhet (Fotó: mtkbudapest.hu)
MTK Vasiljevic Andrej utánpótlás HSV
Több nyugati csapat is kinézte magának az MTK tehetségét, Vasiljevic Andrejt, aki 15 éves kora ellenére az U19-es együttesben (is) pályára lépett, a Hamburg és RB Leipzig mellett olasz sztárcsapatok is euró milliókat fizetnének érte.

Idő kérdése, hogy újabb fiatal magyar igazoljon külföldre. Vasiljevic Andrej, az MTK tehetsége még mindössze 15 esztendős, máris sorban állnak érte az európai sztárklubok, és válogathat a jobbnál jobb ajánlatok között. A kék-fehérek fiataljának édesapja az a Dusan Vasziljevics, aki az NB I-ben korábban a Kaposvár, az Újpest, a Honvéd és a Videoton színeiben is pályára lépett, a német Energie Cottbusban pedig légiós is volt. A játékosügynökként dolgozó édesapának a legújabb gyöngyszemért nem kellett messzire nyúlnia, fia, Andrej elképesztő tehetség, még csupán márciusban lesz tizenhat, már profi szerződése van az MTK-nál, ezzel jelenleg a legfiatalabb ilyen státuszú futballista Magyarországon.

Hogy a sorra érkező ajánlatok közül végül melyikre bólint rá a tehetség és édesapja – valamint az MTK –, egyelőre nem tudni. A kérők között van mindenesetre a Gulácsi Pétert és Orbán Willit foglalkoztató RB Leipzig, de úgy tudjuk, a Hamburg már konkrét ajánlatot is tett érte, ami millió eurókban mérhető! Ez az összeg még nyugaton is kiemelkedőnek számít egy ilyen korú futballistáért. De hallani az olasz Internazionale és a portugál Benfica érdeklődéséről is. 

Vasiljevic Andrej korához képest kiemelkedő fizikai adottságokkal rendelkezik, technikai tudása is jóval meghaladja kortársaiét, a fiatal támadó az MTK utánpótlásában, és korosztálya előtt négy évvel, azaz az U19-es csapatban szerepel, a közelmúltban a Ferencváros korosztályos együttese ellen három gólt (!) szerzett.

 

 

