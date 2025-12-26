Eurómilliókért igazolhat külföldre a 15 éves Vasiljevic Andrej

Idő kérdése, hogy újabb fiatal magyar igazoljon külföldre. Vasiljevic Andrej, az MTK tehetsége még mindössze 15 esztendős, máris sorban állnak érte az európai sztárklubok, és válogathat a jobbnál jobb ajánlatok között. A kék-fehérek fiataljának édesapja az a Dusan Vasziljevics, aki az NB I-ben korábban a Kaposvár, az Újpest, a Honvéd és a Videoton színeiben is pályára lépett, a német Energie Cottbusban pedig légiós is volt. A játékosügynökként dolgozó édesapának a legújabb gyöngyszemért nem kellett messzire nyúlnia, fia, Andrej elképesztő tehetség, még csupán márciusban lesz tizenhat, már profi szerződése van az MTK-nál, ezzel jelenleg a legfiatalabb ilyen státuszú futballista Magyarországon.

Hogy a sorra érkező ajánlatok közül végül melyikre bólint rá a tehetség és édesapja – valamint az MTK –, egyelőre nem tudni. A kérők között van mindenesetre a Gulácsi Pétert és Orbán Willit foglalkoztató RB Leipzig, de úgy tudjuk, a Hamburg már konkrét ajánlatot is tett érte, ami millió eurókban mérhető! Ez az összeg még nyugaton is kiemelkedőnek számít egy ilyen korú futballistáért. De hallani az olasz Internazionale és a portugál Benfica érdeklődéséről is.

Vasiljevic Andrej korához képest kiemelkedő fizikai adottságokkal rendelkezik, technikai tudása is jóval meghaladja kortársaiét, a fiatal támadó az MTK utánpótlásában, és korosztálya előtt négy évvel, azaz az U19-es csapatban szerepel, a közelmúltban a Ferencváros korosztályos együttese ellen három gólt (!) szerzett.