Megszerezte első pontjait a Kecskemét

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–KECSKEMÉTI TE 0–1 (0–0)

Szőnyi út, 549 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Berényi Ákos, Tóth Csaba)

BVSC: Petroff – Benkő-Bíró, Vinícius, Hesz, Király Á. – Tóth K. (Szilágyi M., 61.) – Sarkadi (Ureche, 90+3.), Csernik K., Palincsár (Kelemen P., 77.) – Farkas Balázs K. (Bacsa P., 77.), Pekár L. (Dénes A., 61.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Eördögh (Győrfi, a szünetben), Vágó, Kovács B. (Derekas, 37.), Banó-Szabó (Farkas Balázs Z., 74.), Bolgár (Merényi, a szünetben) – Czékus (Berki, a szünetben), Pálinkás. Vezetőedző: Gera Zoltán

Gólszerző: Pálinkás (51.)

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: – Sajnálom ezt a vereséget, több volt ebben a mérkőzésben. Végig jól küzdöttünk, több helyzetet dolgoztunk ki, de sajnos elkerülhető gólt kaptunk, így pont nélkül maradtunk.

Gera Zoltán: – A legfontosabb a három pont megszerzése volt, ebből tudunk építkezni. Nem játszottunk jól, de reméljük, hogy ez a siker önbizalmat ad a továbbiakra.

ÖSSZEFOGLALÓ

Első pontjaiért utazott a fővárosba az előző idényben még az élvonalban szereplő Kecskemét a labdarúgó NB II 3. fordulójában. A házigazda BVSC hamar megszerezhette volna a vezetést Pekár László révén, életerős lövésére a vendégek kisebb lehetőségekkel reagáltak. A félidő második felében is kiegyenlített volt a játék képe, a legnagyobb helyzet Pálinkás Gergő előtt adódott, míg a zuglóiak tizenegyest reklamáltak – hiába.

A szünet után megélénkült a mérkőzés, egy-egy lövés után a KTE került előnybe: Győrfi Milán beadását Pálinkás Gergő fejelte a kapuba. A hazaiak nem hagyták annyiban a dolgot, Sarkadi Kristóf szólójánál és Bacsa Patrik lövésénél közel álltak az egyenlítéshez, az utóbbit követően Belényesi Csaba a gólvonalról tisztázott. A végére paprikássá vált a hangulat, de az eredmény már nem változott, a Kecskemét egygólos győzelmet aratott a Szőnyi úton. 0–1