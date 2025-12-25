Nemzeti Sportrádió

Jövőre befedik a kecskeméti Széktói Stadion lelátóját

2025.12.25. 17:10
Fotó: kecskemetite.hu
Jövőre befedik a labdarúgó NB II-ben szereplő Kecskeméti TE otthona, a Széktói Stadion városi oldali lelátóját.


Filus Andor ügyvezető április elején jelentette be, hogy a taopályázaton keresztül beadták az infrastruktúra-fejlesztési kérelmet a magyar szövetséghez (MLSZ), most pedig a klub honlapján közzétette, hogy a lelátó befedése 700 millió forintos keretből valósulhat meg jövőre.

Hozzátette, a 30 százalékos önrészt az önkormányzat biztosítja.

„A lelátószerkezet megmarad, de a földtöltés megszűnik. Acélszerkezetes fedés valósul meg, emellett komfortosabb büfét és vizes blokkot is szeretnénk kialakítani.” Az ügyvezető szerint a munkálatok a szezon végén, közvetlenül az utolsó hazai bajnoki meccs után indulnak, és lehetőleg a nyáron le is zajlanak.

A Kecskemét – amelynek célja a visszajutás az élvonalba – a harmadik helyen tölti a téli szünetet a másodosztályban, de hátránya csupán két pont a második Vasas FC mögött.

(MTI)

 

Ezek is érdekelhetik