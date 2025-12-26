Nemzeti Sportrádió

A legmélyebb ponttól a házasságmentésig: az istenhit és a sport segített a Tápai-Kucsera házaspárnak

2025.12.26. 18:56
„Letettem az egóm, és megtanultam tisztelni a feleségem” – a kétszeres kajakvilágbajnok Kucsera Gábor a nulláról a tízes skálán felért a tízes szintre – ahogy ő fogalmaz, ami azért nagy dolog, mert voltak bizony kilátástalan pillanatok, amikor magányosan egy üres, csöndes bérleményben vágyakozott ötfős családja szeretete után.

De hogy miképp sikerült a Tápai Szabina – Kucsera Gábor házaspárnak a sokszor kirakatlétből egy meghitt és őszinte útra visszatalálni együtt, milyen kapaszkodót jelentett ebben a meglelt istenhit és a vallás, nos minderről sosem hallott őszinteséggel beszélnek a Csisztu Sport Cast legújabb epizódjában 3 gyermekük társaságában.

Látni fogjuk persze azt is, hogy Gábor a kajakozáshoz is visszatalált és mint a Fradi kajakszakosztályát vezető szakember a hétköznapi szervezőmunka mellett egy óriási vállalást is tett, hiszen az életmentő beavatkozáson áteső és térd alatt egyik lábán amputált, korábban sosem kajakozó Fazekas Tamásból Los Angelesre paralimpiai indulót akar faragni. Kemény munka vár a két férfira, de az, hogy Gábor újra vízre szállt, sőt, hogy a legnagyobb gyermeke, a 12 éves Bence is kajakozni kezdett, egészen különleges érzelmi húrokat pendít a lelkében. A karácsonyi történet sokuknak tartogat tanulságokat tiszteletről, megtalált hitről, a közös idő fontosságáról és a megbocsátás erejéről.

