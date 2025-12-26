Nemzeti Sportrádió

Szalah újabb gólt szerzett, Egyiptom csoportelsőként jutott tovább

P. GY. B. P. GY. B.
2025.12.26. 18:02
Mohamed Szalah Dél-Afrika ellen is betalált (Fotó: Getty Images)
Afrika-kupa Egyiptom Dél-Afrika
Egyiptom egy félidőt emberhátrányban játszva győzte le Dél-Afrikát, így hat pontjával már biztosan megnyerte a labdarúgó Afrika-kupa B-csoportját. Angola és Zimbabwe nem bírt egymással.

Az első fordulóban vereséget szenvedő Angola és Zimbabwe egymás ellen próbált javítani pénteken. Előbbi csapat Gelson Dala révén szerzett vezetést a 24. percben, de az első félidő ráadásában Knowledge Musona egyenlített, kialakítva a végeredményt.

A másik meccsen Egyiptom és Dél-Afrika így abban a tudatban lépett pályára, hogy a párharc nyertese megnyeri a csoportját is. 

Végül Egyiptom örülhetett, Khuliso Mudau a labdáért folyó harcban belekapott Mohamed Szalah szemébe, és a burundi Pacifique Ndabihawenimana játékvezető tizenegyest ítélt. A sértett állt a labda mögé a 45. percben, és a kapu közepébe emelt. Ez volt Szalah 65. gólja az egyiptomi válogatottban, így az afrikai örökranglistán utolérte az eddig egyedül negyedik Didier Drogbát. A támadó egyébként Zimbabwe ellen is győztes gólt szerzett.

Egyiptom még az első félidőben megfogyatkozott, Mohamed Hani ugyanis megkapta a második sárga lapját. Dél-Afrika azonban nem tudott egyenlíteni, így miután az egymás elleni eredmény számít a végelszámolásnál, Egyiptom biztos csoportelső, de Dél-Afrikának is elég egy döntetlen Zimbabwe ellen a második hely megszerzéséhez. 

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
2. FORDULÓ
B-CSOPORT
Angola–Zimbabwe 1–1 (Gelson Dala 24., ill. Musona 45+6.)
Egyiptom–Dél-Afrika 1–0 (Szalah 45. – 11-esből)
Kiállítva: Hani (45+2. – Egyiptom)
A csoport állása: 1. Egyiptom 6 pont, 2. Dél-Afrika 3 pont, 3. Angola és Zimbabwe 1 pont (2–3-as gólkülönbség)
Később
A-CSOPORT
18.30: Zambia–Comore-szigetek
21.00: Marokkó–Mali


 

 

