Otthon nyert a Fehérvár az osztrák hokiligában

Több szempontból is különleges párharcra volt kilátás péntek este a MET Arénában, hiszen a Fehérvárt és a Viennát mindössze két pont választotta el egymástól a játéknapot megelőzően, és természetesen egyik gárda sem akar kicsúszni a legjobb tízből. A találkozó másik pikantériája, hogy az osztrákokat Kevin Constantine irányítja, aki korábban Fehérváron és a magyar válogatott élén is szép sikereket ért el, hogy aztán az augusztusi felkészülés előtt röviddel, váratlanul mindkét helyen felmondjon. Azóta felelt a Csíkszereda szakmai munkájáért is, ám onnan is idő előtt eljött a bécsi lehetőséget szem előtt tartva.

Bekezdtek a csapatok, mindenki le akarta mozogni a karácsonyi bejglit. Eleinte a bécsiek voltak veszélyesebbek, de az idő előrehaladtával kiegyenlítődtek az erőviszonyok, jó mérkőzést játszottak a felek. A Volán részéről Justin Richards előtt adódott a legnagyobb lehetőség, míg a túloldalon Scott Kosmachuk lövésénél kellett figyelnie Rasmus Reijolának.

A második harmadból még egy perc sem telt el, és megszerezte a vezetést a Fehérvár, Anze Kuralt készítette le szépen a korongot a kéknél Horváth Donátnak, aki félmagasan a kapuba lőtt, Evan Cowley előtt takartak a támadók. Irányított a Fehérvár, és ezt a bécsi együttesből Armin Preiser nem viselte túl jól, Németh Kristófot hívta ki egy ökölpárbajra, de nem tett jó lóra, mehetett az öltözőbe egy-két öltésért. Nem zökkent ki a Volán, a 28. percben ismét betalált, méghozzá hasonló góllal, mint néhány minutummal korábban, csak ezúttal Joel Messner volt a végrehajtó. A folytatásban még egy emberhátrányt is kibekkelt a kék-fehér gárda, sőt, Richards kiugrásában benne volt az újabb gól, de Cowley védett.

Az utolsó játékrészt nagy offenzívával kezdte a Vienna, és bő három perc után ennek meg is lett az eredménye, Jérémy Grégoire pofozott be egy lecsorgó pakkot. Ettől plusz lendületet kapott a Capitals, nagy nyomás alatt volt a magyar kapu. A harmad derekán egy-két veszélyes ellentámadást vezetett a Volán, ám az utolsó percekben megint Reijola előtt zajlott inkább a játék, de a finn kapus bravúrjaival, valamint az önfeláldozó blokkokkal otthon tartotta a pontokat a Fehérvár és 2–1-re nyert.

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–VIENNA CAPITALS 2–1 (0–0, 2–0, 0–1)

MET Aréna, 5028 néző. V: Nikolic, Seewald (osztrákok), Muzsik, Váczi.

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Kiss R., MESSNER 1 / Andersen, HORVÁTH DONÁT 1 / Stipsicz, Stajnoch / Falus – Archibald, Bartalis, Kuralt (1) / Erdély, Hári, Gerlach / Cheek (1), Richards, Terbócs (1) / Varga B., NÉMETH K., Magosi. Edző: Ted Dent

VIENNA: Cowley – Bourque, Nogier / HULTS, Lindner / Hackl, Gazzola (1) / R. Wolf, Kirchschläger – Kosmachuk, Vey, GRÉGOIRE 1 / Souch, Wallner, Franklin / Kromp, Preiser, Lanzinger / Antonitsch, Theirich, Koschek. Edző: Kevin Constantine

Kapura lövések: 29–35. Emberelőny-kihasználás: –, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Mindkét csapat nagyon jól játszott, gyors játékot láthattak a nézők, sok lehetőség adódott, kemény tempó volt. A harmadik harmadra talán kicsit megnyugodtunk, pedig a bécsiek nagyon nyomtak, ám urai voltunk a helyzetnek, sokat blokkoltunk, Rasmus Reijola pedig remek teljesítményt nyújtott a kapuban.

Kevin Constantine: – Az utolsó harmadban kicsit már késői volt a jobb játékunk, de tény, sok lehetőségünk volt. A Fehérvár volt a jobb csapat az első harmadban és a második elején is. Összességében elég szórakoztató mérkőzés volt, nagyszerű volt a hangulat ebben a fantasztikus létesítményben.

