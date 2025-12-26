Röplabda: Kertész Petra hosszabbított Békéscsabán

Kertész Petra további két idényen keresztül az MBH-Békéscsaba női röplabdacsapatának játékosa marad, számolt be róla a klub hivatalos honlapja.
A BRSE karácsony második napján közösségi oldalán jelentette be, hogy a 22-szeres válogatott liberó idény végén lejáró szerződését 2028. június 30-ig hosszabbította meg.
„Klubhűségét és elkötelezettségét mi sem bizonyítja jobban, hogy ebben a viszonylag nehezebb időszakban tett hitet a BRSE mellett, és kötött hosszabb távú megállapodást” – hangsúlyozta a TippMix Pro női Extraligában harmadik helyen álló, a CEV Kupában nyolcaddöntős viharsarki egyesület bejegyzése.
„Saját nevelésű játékosunk maximálisan bízik abban, hogy Békéscsabán minden adott a fejlődéséhez, és csapatszinten is sikeresek lesznek” – áll a posztban.
