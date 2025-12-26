Nemzeti Sportrádió

Röplabda: Kertész Petra hosszabbított Békéscsabán

Vágólapra másolva!
2025.12.26. 17:09
null
Kertész Petra 2028-ig írt alá (Fotó: BRSE, Facebook)
Címkék
Békéscsaba röplabda Kertész Petra
Kertész Petra további két idényen keresztül az MBH-Békéscsaba női röplabdacsapatának játékosa marad, számolt be róla a klub hivatalos honlapja.

A BRSE karácsony második napján közösségi oldalán jelentette be, hogy a 22-szeres válogatott liberó idény végén lejáró szerződését 2028. június 30-ig hosszabbította meg.

„Klubhűségét és elkötelezettségét mi sem bizonyítja jobban, hogy ebben a viszonylag nehezebb időszakban tett hitet a BRSE mellett, és kötött hosszabb távú megállapodást” – hangsúlyozta a TippMix Pro női Extraligában harmadik helyen álló, a CEV Kupában nyolcaddöntős viharsarki egyesület bejegyzése.

„Saját nevelésű játékosunk maximálisan bízik abban, hogy Békéscsabán minden adott a fejlődéséhez, és csapatszinten is sikeresek lesznek” – áll a posztban.

 

Békéscsaba röplabda Kertész Petra
Legfrissebb hírek

Az „elfeledett” válogatott – 50 éve lett Eb-ezüstérmes a magyar női röplabdacsapat

Röplabda
Tegnap, 8:14

„Ha tudtuk volna, hogy ennyire jó, nem várunk idáig” – páros interjú Pekárik Eszterrel és Nacsa Gáborral

Képes Sport
2025.12.24. 10:26

Kialakult a négyes döntő mezőnye a férfi röplabda Magyar Kupában

Röplabda
2025.12.23. 19:53

Férfi röplabda: a Kazincbarcika is bejutott az MK négyes döntőjébe

Röplabda
2025.12.22. 18:57

Férfi röplabda Extraliga: ötszettes meccset nyert meg a TFSE

Röplabda
2025.12.21. 21:40

Röplabda: Magyarország U16-os leány Európa-bajnokságot rendezne

Utánpótlássport
2025.12.20. 18:43

Hawaiin folytatja a röplabdázó Ratkai Panna

Röplabda
2025.12.20. 10:00

Férfi röplabda Extraliga: Debrecenben sem tudott szettet nyerni a Dunaújváros

Röplabda
2025.12.16. 22:21
Ezek is érdekelhetik