Röplabda: Kertész Petra hosszabbított Békéscsabán

A BRSE karácsony második napján közösségi oldalán jelentette be, hogy a 22-szeres válogatott liberó idény végén lejáró szerződését 2028. június 30-ig hosszabbította meg.

„Klubhűségét és elkötelezettségét mi sem bizonyítja jobban, hogy ebben a viszonylag nehezebb időszakban tett hitet a BRSE mellett, és kötött hosszabb távú megállapodást” – hangsúlyozta a TippMix Pro női Extraligában harmadik helyen álló, a CEV Kupában nyolcaddöntős viharsarki egyesület bejegyzése.

„Saját nevelésű játékosunk maximálisan bízik abban, hogy Békéscsabán minden adott a fejlődéséhez, és csapatszinten is sikeresek lesznek” – áll a posztban.