NB II: Mezőkövesd Zsóry FC–HR-Rent Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II
3. FORDULÓ
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2-0 (2-0) – ÉLŐ
Mezőkövesd, 500 néző. Vezeti: Szigetvári Márk (Tőkés Róbert, Dobos Dávid)
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Csörgő, Vajda S. – Zachán – Kovalenko, Lőrinczy, Bertus – Szalai J., Sáreczki. Vezetőedző: Csertői Aurél
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró, Horváth D., Gajág, Turi T., Nahirnij – Kozics, Dóra D. – Bakó, Pesti, Máté Cs. Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Lőrinczy (9.), Szalai J. (13.).
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a négypontos Mezőkövesd a még nyeretlen Kozármisleny ellen.