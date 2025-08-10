NB II: Mezőkövesd Zsóry FC–HR-Rent Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2-0 (2-0) – ÉLŐ

Mezőkövesd, 500 néző. Vezeti: Szigetvári Márk (Tőkés Róbert, Dobos Dávid)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Csörgő, Vajda S. – Zachán – Kovalenko, Lőrinczy, Bertus – Szalai J., Sáreczki. Vezetőedző: Csertői Aurél

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró, Horváth D., Gajág, Turi T., Nahirnij – Kozics, Dóra D. – Bakó, Pesti, Máté Cs. Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Lőrinczy (9.), Szalai J. (13.).

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a négypontos Mezőkövesd a még nyeretlen Kozármisleny ellen.