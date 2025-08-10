Kapusa hatalmas hibája után kapott ki a Budafok az Ajkától

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–FC AJKA 0–1 (0–0)

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 500 néző. Vezette: Sipos Tamás (Vígh-Tarsonyi Gergő, Becséri Gergely)

BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem B., Horgosi, Jagodics M., Stumpf (Fekete M., 69.), Kun B. – Varga Gy. B. (Bukta, 79.), Posztobányi, Németh M. (Herczeg B., 60.), Hajdú R. (Rehó, 60.) – Kovács D. (Vasvári, 60.). Vezetőedző: Mészöly Géza

AJKA: Szabados I. – Kovács N., Mészáros B., Tar, Garai – Tóth G. – Herjeczki (Korpácsi, 90.), Csizmadia Z., Kenderes (Rideg, 63.), Kirchner (Doncsecz, a szünetben) – Cipf (Lakatos M., 90+3.). Vezetőedző: Horváth András

Gólszerző: Csizmadia Z. (85.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Mind a Budafok, mind az Ajka úgy érkezett a harmadik fordulóban rendezett, egymás elleni találkozójukra, hogy győzelmet még nem tudtak aratni a másodosztály új idényében. Mindkét csapat eddig egy-egy hazai pályán elért döntetlenre volt képes, míg idegenben mindketten nagy különbségű vereségeket szenvedtek. Aggodalomra persze nem volt ok egyik gárdánál sem, hiszen az előző idény két feljutója, a Kisvárda és a Kazincbarcika két forduló alatt mindössze egy pontot szerzett, így a rossz rajt nem feltétlenül előjele egy gyenge szezonnak.

A hazaiak kezdték jobban a találkozót, rögtön a második percben helyzetbe kerültek, de Varga Gy. Balázs fejese gyenge és helyezetlen volt. A 23. percben rendelt el frissítőszünetet a játékvezető, ez a pihenő a vendégeknek jöhetett jobban, hiszen ők a félidő első felében még a hazaiak kapujáig is alig jutottak el. A játékmegszakítás után sem változott sokat a játék képe egészen a félidő hajrájáig. Ekkor előbb Cipf Dominik lőtt a kapu mellé, majd a korábbi kozármislenyi gólgyáros, Kirchner Krisztián fejesét kellett blokkolni a gólvonal előtt. A 43. percben Herjeczki Krisztián 17 méteres lövése adott munkát Hársfalvi Andrásnak, a hazaiak kapusa szögletre tolta a próbálkozást.

A második játékrész egy ajkai lehetőséggel indult, 45 másodperc elteltével Cipf lövését kellett hárítania Hársfalvinak. Érdekesség, hogy a szünetben az Ajka vezetőedzője, Horváth András lecserélte Kirchnert, aki hiába szerzett összesen 35 gólt az előző két másodosztályú idényben, most úgy tűnt, Ajkán egyelőre nem találja a helyét. Mindkét szakvezető további cserékkel próbált frissíteni csapatán, de úgy látszott, a nagy meleg rányomta bélyegét a játékra, mert a 77. percig egyetlen ziccert sem jegyezhettünk fel. A 81. percben a csereként pályára lépett Rehó Bálint nagy helyzetbe kerülhetett volna, de hosszan tolta meg a labdát, így a kapujából kilépő Szabados István tisztázni tudott. A 85. percen óriásit hibázott a hazaiak kapusa, egy beadás után kiejtette a kezéből a labdát, Csizmadia Zoltán pedig köszönte a lehetőséget, és hét méterről az üres kapu közepébe lőtt. A Budafok a bekapott gól után ment előre az egyenlítésért, de nem sikerült betalálnia. 0–1

