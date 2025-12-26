Röplabda: eseménydús éven van túl a hazai utánpótlás

Remekeltek és szállították a jobbnál jobb eredményeket a magyar korosztályos strandröplabdázók az idei világversenyeken, és az U20-as Eb-n, illetve az U21-es vb-n is örülhettünk történelmi magyar sikernek. Előbb az augusztus végén Madridban rendezett U20-as Európa-bajnokságon a Tari Bence, Veress Ákos (Strandröplabdázásért SE) bravúros teljesítménnyel bronzérmet szerzett, és

produkált ezzel korábban nem látott hazai sikert, ugyanis a korosztály Eb-történetében először született magyar érem.

Majd októberben a mexikói Pueblában jött az U21-es világbajnokság, amelyen a fiúk és a lányok is az első tízben végeztek. Némileg váratlanul Kun Stefánia és Honti-Majoros Chiara (ÉDRA, Beach Sport) duója a selejtezőből indulva egészen az elődöntőig menetelt (egyetlen európai párosként a négyben), és végül a negyedik helyet szerezte meg. Bár lemaradtak a dobogóról, ennek ellenére is sportágtörténeti az elért előkelő helyezésük:

minden idők legjobb magyar vb-szereplését mutatták be.

Mindeközben a fiúk mezőnyében Tari és Veress is jól teljesített, kilencedik lett. Korábban a dohai U18-as vb-n a Kiss-Bertók Emese, Pádár Réka, illetve a Honti-Majoros Kármen, Matkovits Alma páros egyaránt kilencedikként zárt.

Honti-Majoros Chiara (balra) és Kun Stefánia Forrás: FIVB

Mindeközben a lányoknál Kun Stefánia már a felnőttek között is egyre jobb eredményekkel büszkélkedhet. A 20 éves játékos – Villám Lilla oldalán – idén amellett, hogy a felnőtt ob-n ezüstérmet szerzett, szeptemberben a törökországi Balikesirben felnőtt ProTour-Futures-tornát nyert, ezzel sportágtörténeti sikert elérve, ugyanis ez volt az első magyar győzelem a rangos versenysorozatban. Majd Honti-Majorossal következett a már említett U21-es vb-negyedik hely Mexikóban, ahonnan egyenesen Dél-Afrikába repült, és újra Villámmal közösen, magyarként először Pro Tour Elite16-os versenyen indult.

A teremszakágban – ha nem is örülhettünk hasonló kiemelkedő sikereknek –, is akadtak bizakodásra okot adó, jó eredmények. A Horváth András vezette

U18-as leányválogatott egészen az elődöntőig menetelt és végül negyedik lett a szkopjei Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon

(EYOF-on). Az U16-os lányok is jól szerepeltek: veretlenül, csoportelsőként abszolválva az Eb-selejtezőtornát, egyenes ágon harcolták ki Európa-bajnoki részvételt, majd az albán-koszovói közös rendezésű kontinenstornán a 10. helyet szerezték meg Kőnig Gábor tanítványai. Ezzel párhuzamosan a korosztály Eb-történetében először az U16-os fiúválogatott is kijutott az Eb-re, majd a jereváni elitviadalon a 15. helyen végzett Gyurkó Sándor együttese.

Az EYOF-negyedik U18-as leányválogatott Forrás: MRSZ

Ami a hazai utánpótlás-bajnokságokat illeti:

a leányvonalon triplázott a Békéscsaba, vagyis az U20-asok, az U17-esek és az U15-ösök között is aranyérmet szerzett,

míg a két alsó korosztályban (U13 és U12) a Vasas örülhetett az elsőségnek. Eközben a fiúszakágban a Pénzügyőr duplázott (U20 és U17), a KESI (U15) és Kunhegyes (U13) pedig egy-egy bajnoki címet gyűjtött be.

A teremröplabdázóknál a békéscsabai Németh Lucát és a Pénzügyőr fiatalját, Szalai Kristófot választották meg az év legjobb hazai utánpótláskorú játékosának. Az utánpótlás legjobb edzőinek a két U16-os válogatott szövetségi edzőjét, Kőnig Gábort és Gyurkó Sándort választották. A strandröpiseknél már említett az U20-as Európa-bajnoki bronzérmes Tari Bence, Veress Ákos páros, valamint az U21-es vb-negyedik Kun Stefánia, Honti-Majoros Chiara kettős részesült különdíjban.

(Kiemelt képen: az U20-as strandröplabda Eb-n bronzérmes Tari Bence, Veress Ákos páros, illetve edzőjük, Soós Izsák Forrás: MRSZ)