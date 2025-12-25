NS-infó: Marián Sluka lehet a Békéscsaba 1912 Előre vezetőedzője
Továbbra sem jelentette be a Békéscsaba 1912 Előre vezetősége, hogy a téli felkészülést az eddigi vezetőedzővel, Csató Sándorral kezdi meg a csapat, vagy a gyenge őszi szereplés miatt váltás lesz a kispadon. A lila-fehérek az NB II-ben (viszonylag) jól kezdtek, ám a visszaeső teljesítmény miatt kiesőhelyen zárták a szezont, a 15 mérkőzésen gyűjtött 12 ponttal utolsók a másodosztály tabelláján. Nem lenne meglepő, ha Csató Sándor helyét új vezetőedző venné át, és a január elején kezdődő téli felkészülést már új trénerrel vágna neki az együttes. A korábban az élvonalbeli Kecskemétet és Nyíregyházát is irányító Szabó István visszautasította a lilák megkeresését, és a klub vezetői tárgyaltak az ősszel Kisvárdáról távozó Gerliczki Mátéval (is), végül nem ő lesz a befutó.
Információnk szerint jó esély kínálkozik rá, hogy egy korábbi NB I-es játékos, az egykori szlovák légiós, Marián Sluka vegye át a Békéscsaba szakmai munkájának irányítását. A korábbi szlovák középpályás aktív pályafutása során több évig szerepelt magyar klubokban, volt a ZTE, a Haladás, a Siófok és a Pápa futballistája is, az NB I-ben 93 meccsen 7 gólt szerzett. Edzői pályafutását 2016-ban Szlovákiában kezdte, játékos-edző volt egy harmadosztályú csapatnál, majd a ZTE utánpótlásában dolgozott (az U19-es gárdát irányította), ezt követően másodedző lett az első csapatnál, dolgozott a szlovén második ligában szereplő Nafta Lendava (Lendva) együttesénél, vezetőedzőként irányította a Dorog és a Szentlőrinc csapatát is.
Sluka kiválóan beszél magyarul, nem kizárt, hogy a téli felkészülést január elején vele kezdi meg az NB II sereghajtója. Nehéz kihívás várna a szlovák trénerre, hiszen hitehagyott társaságot kellene talpra állítania a tavaszi szezonra. A lila-fehérek a február elején a Soroksár ellen kezdik a tavaszt, a jelek szerint Marián Slukával a kispadon.
|A BAJNOKSÁG
ŐSZI VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|15
|10
|2
|3
|31–13
|+18
|32
|2. Vasas FC
|15
|9
|2
|4
|25–15
|+10
|29
|3. Kecskeméti TE
|15
|8
|3
|4
|25–17
|+8
|27
|4. Csákvár
|15
|7
|6
|2
|22–13
|+9
|27
|5. Mezőkövesd
|15
|7
|4
|4
|23–19
|+4
|25
|6. Karcagi SC
|15
|6
|6
|3
|19–19
|0
|24
|7. Szeged-Csanád GA
|15
|6
|5
|4
|18–12
|+6
|23
|8. Tiszakécske
|15
|5
|5
|5
|19–23
|–4
|20
|9. FC Ajka
|15
|6
|1
|8
|12–18
|–6
|19
|10. Kozármisleny
|15
|4
|6
|5
|16–21
|–5
|18
|11. Videoton FC Fehérvár
|15
|3
|6
|6
|15–18
|–3
|15
|12. BVSC-Zugló
|15
|4
|2
|9
|12–18
|–6
|14
|13. Budafoki MTE
|15
|3
|5
|7
|13–24
|–11
|14
|14. Soroksár SC
|15
|3
|4
|8
|20–26
|–6
|13
|15. Szentlőrinc
|15
|2
|7
|6
|16–19
|–3
|13
|16. Békéscsaba
|15
|2
|6
|7
|16–27
|–11
|12