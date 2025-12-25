Nemzeti Sportrádió

NS-infó: Marián Sluka lehet a Békéscsaba 1912 Előre vezetőedzője

B. B.B. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.25. 15:40
null
Marián Sluka lehet a Békéscsaba vezetőedzője (Fotó: dorogifc.hu)
Címkék
NB II Békéscsaba 1912 Előre NS-infó labdarúgó NB II edzőváltás
A kispadról nagy valószínűséggel távozó Csató Sándor vezetőedző helyét a korábbi NB I-es játékos, a szlovák Marián Sluka veheti át.

Továbbra sem jelentette be a Békéscsaba 1912 Előre vezetősége, hogy a téli felkészülést az eddigi vezetőedzővel, Csató Sándorral kezdi meg a csapat, vagy a gyenge őszi szereplés miatt váltás lesz a kispadon. A lila-fehérek az NB II-ben (viszonylag) jól kezdtek, ám a visszaeső teljesítmény miatt kiesőhelyen zárták a szezont, a 15 mérkőzésen gyűjtött 12 ponttal utolsók a másodosztály tabelláján. Nem lenne meglepő, ha Csató Sándor helyét új vezetőedző venné át, és a január elején kezdődő téli felkészülést már új trénerrel vágna neki az együttes. A korábban az élvonalbeli Kecskemétet és Nyíregyházát is irányító Szabó István visszautasította a lilák megkeresését, és a klub vezetői tárgyaltak az ősszel Kisvárdáról távozó Gerliczki Mátéval (is), végül nem ő lesz a befutó.

Információnk szerint jó esély kínálkozik rá, hogy egy korábbi NB I-es játékos, az egykori szlovák légiós, Marián Sluka vegye át a Békéscsaba szakmai munkájának irányítását. A korábbi szlovák középpályás aktív pályafutása során több évig szerepelt magyar klubokban, volt a ZTE, a Haladás, a Siófok és a Pápa futballistája is, az NB I-ben 93 meccsen 7 gólt szerzett. Edzői pályafutását 2016-ban Szlovákiában kezdte, játékos-edző volt egy harmadosztályú csapatnál, majd a ZTE utánpótlásában dolgozott (az U19-es gárdát irányította), ezt követően másodedző lett az első csapatnál, dolgozott a szlovén második ligában szereplő Nafta Lendava (Lendva) együttesénél, vezetőedzőként irányította a Dorog és a Szentlőrinc csapatát is.

Sluka kiválóan beszél magyarul, nem kizárt, hogy a téli felkészülést január elején vele kezdi meg az NB II sereghajtója. Nehéz kihívás várna a szlovák trénerre, hiszen hitehagyott társaságot kellene talpra állítania a tavaszi szezonra. A lila-fehérek a február elején a Soroksár ellen kezdik a tavaszt, a jelek szerint Marián Slukával a kispadon.

   
A BAJNOKSÁG
ŐSZI VÉGEREDMÉNYE		MGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd15102331–13+1832
  2. Vasas FC1592425–15+1029
  3. Kecskeméti TE1583425–17+827
  4. Csákvár1576222–13+927
  5. Mezőkövesd1574423–19+425
  6. Karcagi SC1566319–19024
  7. Szeged-Csanád GA1565418–12+623
  8. Tiszakécske1555519–23–420
  9. FC Ajka1561812–18–619
10. Kozármisleny1546516–21–518
11. Videoton FC Fehérvár1536615–18–315
12. BVSC-Zugló1542912–18–614
13. Budafoki MTE1535713–24–1114
14. Soroksár SC1534820–26–613
15. Szentlőrinc1527616–19–313
16. Békéscsaba1526716–27–1112

 

NB II Békéscsaba 1912 Előre NS-infó labdarúgó NB II edzőváltás
Legfrissebb hírek

Korosztályos válogatott középpályást szerezne meg a ZTE FC – NS-infó

Labdarúgó NB I
2025.12.23. 17:29

Bernd Storck és Joan Carrillo korábbi segítője a Kozármisleny vezetőedzője lett

Labdarúgó NB II
2025.12.22. 20:30

NB I: az MTK-nál már fél éve téma volt az edzőváltás

Labdarúgó NB I
2025.12.22. 16:54

NB II: a Videoton újabb támadóval szakíthat – NS-infó

Labdarúgó NB II
2025.12.22. 14:26

A csákvári fiataloknál nem a kor, hanem a tudás számított

Labdarúgó NB II
2025.12.22. 10:24

Két játékos távozását is bejelentette a Videoton – hivatalos

Labdarúgó NB II
2025.12.19. 16:01

Hosszabbított támadójával a Szeged, Aczél Zoltán leváltása fel sem vetődött

Labdarúgó NB II
2025.12.19. 15:26

Az NB III-as FC Dabas vezetőedzője a Ferencváros II új trénere lett

Labdarúgó NB II
2025.12.18. 10:20
Ezek is érdekelhetik