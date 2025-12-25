NS-infó: Marián Sluka lehet a Békéscsaba 1912 Előre vezetőedzője

Továbbra sem jelentette be a Békéscsaba 1912 Előre vezetősége, hogy a téli felkészülést az eddigi vezetőedzővel, Csató Sándorral kezdi meg a csapat, vagy a gyenge őszi szereplés miatt váltás lesz a kispadon. A lila-fehérek az NB II-ben (viszonylag) jól kezdtek, ám a visszaeső teljesítmény miatt kiesőhelyen zárták a szezont, a 15 mérkőzésen gyűjtött 12 ponttal utolsók a másodosztály tabelláján. Nem lenne meglepő, ha Csató Sándor helyét új vezetőedző venné át, és a január elején kezdődő téli felkészülést már új trénerrel vágna neki az együttes. A korábban az élvonalbeli Kecskemétet és Nyíregyházát is irányító Szabó István visszautasította a lilák megkeresését, és a klub vezetői tárgyaltak az ősszel Kisvárdáról távozó Gerliczki Mátéval (is), végül nem ő lesz a befutó.

Információnk szerint jó esély kínálkozik rá, hogy egy korábbi NB I-es játékos, az egykori szlovák légiós, Marián Sluka vegye át a Békéscsaba szakmai munkájának irányítását. A korábbi szlovák középpályás aktív pályafutása során több évig szerepelt magyar klubokban, volt a ZTE, a Haladás, a Siófok és a Pápa futballistája is, az NB I-ben 93 meccsen 7 gólt szerzett. Edzői pályafutását 2016-ban Szlovákiában kezdte, játékos-edző volt egy harmadosztályú csapatnál, majd a ZTE utánpótlásában dolgozott (az U19-es gárdát irányította), ezt követően másodedző lett az első csapatnál, dolgozott a szlovén második ligában szereplő Nafta Lendava (Lendva) együttesénél, vezetőedzőként irányította a Dorog és a Szentlőrinc csapatát is.

Sluka kiválóan beszél magyarul, nem kizárt, hogy a téli felkészülést január elején vele kezdi meg az NB II sereghajtója. Nehéz kihívás várna a szlovák trénerre, hiszen hitehagyott társaságot kellene talpra állítania a tavaszi szezonra. A lila-fehérek a február elején a Soroksár ellen kezdik a tavaszt, a jelek szerint Marián Slukával a kispadon.