NB II: Szentlőrinc–Budapest Honvéd FC

2025.08.10. 17:11
Harmadik sikerére készül a Honvéd (Fotó: Boros Sándor/Budafoki MTE, archív)
Szentlőrinc NB II Honvéd NB II 3. forduló Bp. Honvéd Budapest Honvéd labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 3. fordulójában a 10. helyen álló Szentlőrinc az éllovas Budapest Honvédot fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
3. FORDULÓ
SZENTLŐRINC–BUDAPEST HONVÉD FC 1–1 – ÉLŐ
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep. Vezeti: Molnár Attila (Kulman Tamás, Király Zsolt)
SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Poór P., Márta – Szolgai, Nyári – Ambach, Nagy R., Bőle – Adamcsek. Vezetőedző: Waltner Róbert
HONVÉD: Tujvel – Pauljevics (Kállai, 7.), Szabó A., Csontos D., Baki, Hangya – Szamosi Á., Somogyi – Medgyes, Zuigeber, Pinte. Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Nyári (18.), ill. Csontos (39. - 11-esből)

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a bajnokságot két döntetlennel kezdő Szentlőrinc az eddig két 3–0-s sikert arató Bp. Honvéd ellen.

 

Szentlőrinc NB II Honvéd NB II 3. forduló Bp. Honvéd Budapest Honvéd labdarúgó NB II
