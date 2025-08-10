NB II: Szentlőrinc–Budapest Honvéd FC

LABDARÚGÓ NB II
3. FORDULÓ
SZENTLŐRINC–BUDAPEST HONVÉD FC 1–1 – ÉLŐ
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep. Vezeti: Molnár Attila (Kulman Tamás, Király Zsolt)
SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Poór P., Márta – Szolgai, Nyári – Ambach, Nagy R., Bőle – Adamcsek. Vezetőedző: Waltner Róbert
HONVÉD: Tujvel – Pauljevics (Kállai, 7.), Szabó A., Csontos D., Baki, Hangya – Szamosi Á., Somogyi – Medgyes, Zuigeber, Pinte. Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Nyári (18.), ill. Csontos (39. - 11-esből)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a bajnokságot két döntetlennel kezdő Szentlőrinc az eddig két 3–0-s sikert arató Bp. Honvéd ellen.