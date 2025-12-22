Bernd Storck és Joan Carrillo korábbi segítője a Kozármisleny vezetőedzője lett

A klub honlapjának hétfői bejelentésében Czuczi Mátyás elmondta, amellett, hogy köszöni a lehetőséget, örül, hogy Kozármislenyben dolgozhat.

„Mindig úgy éreztem, hogy amikor eljön az idő, és a saját utamat szeretném elkezdeni vezetőedzőként, ez a klub kiváló kiindulópont lehet nekem. Nagy öröm, hogy most itt lehetek” – fogalmazott a tréner, aki az MTK-hoz távozó Pinezits Máté helyét veszi át.

A 35 éves Czuczi korábban a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányával, Bernd Storckkal, illetve Joan Carrillóval, a Videoton korábbi bajnok és kupagyőztes vezetőedzőjével dolgozott együtt. A tréner másodedzőként többek között Belgiumban, Szlovákiában és Lengyelországban is vállalt munkát, Magyarországon a DVSC és a PMFC együtteseinél dolgozott.

A Kozármisleny a tizedik helyen áll az NB II-ben.