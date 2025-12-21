Nemzeti Sportrádió

Vívás: taroltak a fővárosi klubok az országos bajnokság csapatversenyén

2025.12.21. 18:11
Balról jobbra: Szűcs Luca, Keszei Kira, Pusztai Liza, Tóth Nadin (Fotó: Kovács Péter)
Akárcsak tavaly, ezúttal is fővárosi egyesületek osztoztak a magyar bajnokság csapataranyain: férfi kardban a Vasas SC, női kardban a BVSC, férfi tőrben az FTC megvédte címét.

Még táncolt is egy kicsit a páston az utolsó tust követően: noha a BVSC női kardcsapat címvédőként lépett pástra vasárnap a BOK-csarnokban a magyar bajnokság záró napján, a már-már ősi riválisnak számító Vasas SC (soraiban például az egyéni arany- és ezüstérmessel, Spiesz Annával és Katona Renátával) nehéz ellenfélnek ígérkezett, így hát a zuglói kvartett befejező emberének, Szűcs Lucának az öröme teljes mértékben érthető volt – úgy kiváltképp, hogy a hetedik asszó vége még 35:27-es angyalföldi vezetést hozott.

S bár az elmúlt hónapokat tekintve Spiesz Anna egyértelműen jobb formát mutatott, így nem tűnt veszélyben a Vasas szempontjából a döntő, ám Pusztai Liza villantott egyet régi önmagából (egyben remélhetőleg mindenkinek, legfőképpen saját magának is üzent: nem szabad őt leírni), és egy 12:4-es asszóval máris a BVSC állt nyerésre. Szűcs Luca befejezőként nemigen szokott hibázni, ezúttal sem tette meg – okkal táncolt tehát a finálé „lefújásakor” a páston.

Férfi kardban és női tőrben is megvédte címét a tavalyi aranyérmes, jelesül a Vasas SC első és a Törekvés SE első csapata, s a nap utolsó döntőjében az FTC férfi tőrcsapata is ugyanígy tett.

Az országos bajnokságot ketten zárták két arannyal: a párbajtőröző Koch Máté és a tőröző Szemes Gergő.

VÍVÓ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, BOK CSARNOK
Csapatverseny. Kard. Férfiak. A 3. helyért: TFSE–MATE-GEAC 45:34. Döntő: Vasas SC–Vasas SC 2 45:41. Országos bajnok: Vasas SC (Bíró Huba, Rabb Krisztián, Szilágyi Áron, Vigh Benedek), 2. Vasas SC 2 (Csoba, Péch K., Szalai, Tóth R.), 3. TFSE (Fodor, Petrucz, Tóth B., Vajda). Nők. 3. helyért: DEAC–UTE 45:23. Döntő: BVSC–Vasas SC 45:42. Ob: BVSC (Keszei Kira, Pusztai Liza, Szűcs Luca, Tóth Nadin, 2. Vasas SC (Csonka, Domonkos, Katona, Spiesz), 3. DEAC (Battai, Erdélyi, Kis, Kónya)
Párbajtőr. Férfiak. 3. helyért: BHSE–BVSC 45:18. Döntő: Vasas SC–MTK 40:33. Ob: Vasas SC (Csabai Máté, Fenyvesi Csaba, Koch Máté, Nagy Dávid), 2. MTK (Koska-Gonzáles, Osman-Touson, Somody, Szényi), 3. BHSE (Keszthelyi, Pelle, Petrovszki, Siklósi). Nők. 3. helyért: BHSE–MTK 2 45:44. Döntő: MTK–TSC 29:28. Ob: MTK (Borsody Emma, Dékány Kinga, Kardos Edina, Rózsás Júlia), 2. TSC (Büki, Gnám, Muhari, Salamon), 3. BHSE (Farkas, Gachályi, Szilárd, Tóth J.)
Tőr. Férfiak. 3. helyért: Törekvés–BHSE 45:39. Döntő: FTC–Ludovika 45:32. Ob: FTC (Gergely Zoltán, Rubin Mattia, Szemes Gergő, Tóth Gergely), 2. Ludovika (Bagdány, Bálint, Bánhidi, Bodor), 3. Törekvés (Dósa, Frűhauf, Korom, Zsigmond). Nők. 3. helyért: FTC–Törekvés 2 45:35. Döntő: Törekvés–BHSE 45:27. Ob: Törekvés (Kollár Anna, Mesteri Viktória, Nekifor Erika, Pásztor Flóra), 2. BHSE (Kondricz, Lupkovics, Török, Wolf), 3. FTC (Márkus, Papp, Simon, Zsoldosi)

 

