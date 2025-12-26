Nemzeti Sportrádió

Az év legnézettebb videói: amikor Szoboszlai Dominik Cristiano Ronaldóról beszél

2025.12.26. 19:19
Szoboszlai Dominik megmérkőzött példaképével, Cristiano Ronaldóval (Fotó: Dömötör Csaba)
Az év végéhez közeledve összegyűjtöttük a közösségi médiában a Nemzeti Sport legnépszerűbb videóit, amelyek a legtöbb reakciót kapták Facebookon, Instagramon és TikTokon. A 8. helyen Szoboszlai Dominik, ahogy Cristiano Ronaldóról beszél.

 

9. helyezett: amikor Rasovszky Kristóf elképesztő hajrával Európa-bajnok lett
10. helyezett: amikor bemutatkozott a 13 éves Nagy Kornél
11. helyezett: amikor Gulyás Michelle átvehette az Év Női Sportolójának járó díjat
12. helyezett: amikor meglátta magát a játékban Bolla Bendegúz

 

