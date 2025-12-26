Nemzeti Sportrádió

Hét vesztes tétmeccs után nyert újra a Dunaújváros az Erste Ligában

Vágólapra másolva!
2025.12.26. 16:53
null
Véget ért a Dunaújváros nyeretlenségi sorozata (Fotó: DAB/Anda Fábián)
Címkék
FEHA19 férfi jégkorong Erste Liga Dunaújvárosi Acélbikák
A sereghajtó Dunaújváros pályaválasztóként 3–1-re legyőzte a tabellán utolsó előtti FEHA19 együttesét a jégkorong Erste Liga pénteki első mérkőzésén.

A székesfehérvári ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban rendezett találkozón az Acélbikák már nem számíthattak a házi gól- és pontkirályra, az orosz Makszim Aszkarovra, akinek távozásáról épp a meccs napján számolt be a klub. A dunaújvárosi alakulat nélküle is sikert aratott, ezzel sorozatban hét elveszített tétmérkőzés után győzött újra.

A két együttes között hat pontra csökkent a különbség a tabellán.

JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–FEHA19 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)
Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 121 néző. V: Mach, Kis-Király, Dömötör, Kocsány. 
DAB: SZÜCS – SZÉCSI (2), Pozsár / KUGYIN, MIKULOVICS / Balázsi, Vuoksiala (1) – Pinczés, CSEH 1, Csémi / ZORIN 1 (1), ZOHOVS 1 (1), Jarulin / Keresztes, Károly, Bánki / Vadócz. Edző: Hetler Ádám
FEHA19: CSIBI – Srivin, Dóczi / Nagy, Szabó / Erdőhelyi, Deák / Salamon – Bucskin, Farkas, Mihály / Ambrus, Zapernick, ARAGON 1 / Balasits, Keceli-Mészáros, Németh / Atlasz, Alapi, Nádor. Edző: Tokaji Viktor
Kapura lövések: 27–39. Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 4/0
MESTERMÉRLEG
Hetler Ádám: – A szív diadala volt, és nagyon kijárt a srácoknak, hogy végre valami örömük is legyen. Azt beszéltük a meccs előtt, hogy bár sok gondunk van, meg kell próbálnunk élvezni a játékot. Kapunk hideget-meleget, olvassuk mi is a kritikákat, úgy gondolom, hogy amit a srácok kibírnak, arra jó válasz volt ez a siker.
Tokaji Viktor: – Elismerésem ellenfelünknek, mert jobban akart, ami viszont a szempontunkból elfogadhatatlan, és ha ezt tévében kellett volna néznem, biztosan elkapcsolok róla. Ezek nem mi voltunk, nem is szeretnénk úgy hokizni, ahogy ezúttal tettük, és remélem, ez volt az utolsó ilyen mérkőzés ebben az idényben.
Később
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Corona Brasov (romániai) 
18.00: Újpesti TE–Debreceni EAC 
18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DVTK Jegesmedvék (Tv: M4 Sport)

 

FEHA19 férfi jégkorong Erste Liga Dunaújvárosi Acélbikák
Legfrissebb hírek

Távozott a Dunaújvárosi Acélbikák házi gól- és pontkirálya, a DEAC-hoz igazol

Jégkorong
8 órája

Erste Liga: négymeccses eltiltást kapott a játékvezetőt megharapó hokis

Jégkorong
Tegnap, 11:14

Erste Liga: kapott gól nélkül nyert az Újpest

Jégkorong
2025.12.21. 21:17

Újpesten nyert a Brassó, a FEHA legyőzte a Csíkszeredát az Erste Ligában

Jégkorong
2025.12.19. 20:58

Erste Liga: amerikai hátvédet igazolt a Corona Brasov – hivatalos

Jégkorong
2025.12.19. 10:38

Jégkorong MK: előnybe került a DEAC

Jégkorong
2025.12.17. 22:09

Erste Liga: amerikai szélsőt igazolt a FEHA19

Jégkorong
2025.12.15. 15:57

Erste Liga: amerikai támadóval erősített a Csíkszereda

Jégkorong
2025.12.15. 11:03
Ezek is érdekelhetik