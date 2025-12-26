Hét vesztes tétmeccs után nyert újra a Dunaújváros az Erste Ligában

A székesfehérvári ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban rendezett találkozón az Acélbikák már nem számíthattak a házi gól- és pontkirályra, az orosz Makszim Aszkarovra, akinek távozásáról épp a meccs napján számolt be a klub. A dunaújvárosi alakulat nélküle is sikert aratott, ezzel sorozatban hét elveszített tétmérkőzés után győzött újra.

A két együttes között hat pontra csökkent a különbség a tabellán.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–FEHA19 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 121 néző. V: Mach, Kis-Király, Dömötör, Kocsány.

DAB: SZÜCS – SZÉCSI (2), Pozsár / KUGYIN, MIKULOVICS / Balázsi, Vuoksiala (1) – Pinczés, CSEH 1, Csémi / ZORIN 1 (1), ZOHOVS 1 (1), Jarulin / Keresztes, Károly, Bánki / Vadócz. Edző: Hetler Ádám

FEHA19: CSIBI – Srivin, Dóczi / Nagy, Szabó / Erdőhelyi, Deák / Salamon – Bucskin, Farkas, Mihály / Ambrus, Zapernick, ARAGON 1 / Balasits, Keceli-Mészáros, Németh / Atlasz, Alapi, Nádor. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 27–39. Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 4/0

MESTERMÉRLEG

Hetler Ádám: – A szív diadala volt, és nagyon kijárt a srácoknak, hogy végre valami örömük is legyen. Azt beszéltük a meccs előtt, hogy bár sok gondunk van, meg kell próbálnunk élvezni a játékot. Kapunk hideget-meleget, olvassuk mi is a kritikákat, úgy gondolom, hogy amit a srácok kibírnak, arra jó válasz volt ez a siker.

Tokaji Viktor: – Elismerésem ellenfelünknek, mert jobban akart, ami viszont a szempontunkból elfogadhatatlan, és ha ezt tévében kellett volna néznem, biztosan elkapcsolok róla. Ezek nem mi voltunk, nem is szeretnénk úgy hokizni, ahogy ezúttal tettük, és remélem, ez volt az utolsó ilyen mérkőzés ebben az idényben.

