NB II: Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár

Ferencz BalázsFerencz Balázs
2025.08.10. 17:15
Fejér megyei rangadón javíthat a Videoton (Fotó: vidi.hu, archív)
Csákvár NB II Videoton FC Fehérvár NB II 3. forduló élő közvetítés Fehérvár FC labdarúgó NB II Videoton
A labdarúgó NB II 3. fordulójában a 14. helyen álló Videoton FC Fehérvár a 2. helyen álló Aqvital FC Csákvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
3. FORDULÓ
VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–0 – ÉLŐ
Székesfehérvár, Sóstói Stadion. Vezeti: Zimmermann Márió (Vad Anita, Topálszki Szabin)
VIDEOTON: Nagy G. – Kovács K., Murka , Spandler, Horváth T.  – Simut, Kocsis G., Varga R., Kocsis B. – Kovács P., Kálnoki-Kis Zs. Vezetőedző: Boér Gábor
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Dencinger, Magyar Zs. – Szabó B., Bányai, Ominger B. Vezetőedző: Tóth Balázs
Gólszerző: 

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a Fejér megyei rangadón a még nyeretlen Videoton a hibátlan Csákvár ellen.

 

