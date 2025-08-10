NB II: Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–0 – ÉLŐ

Székesfehérvár, Sóstói Stadion. Vezeti: Zimmermann Márió (Vad Anita, Topálszki Szabin)

VIDEOTON: Nagy G. – Kovács K., Murka , Spandler, Horváth T. – Simut, Kocsis G., Varga R., Kocsis B. – Kovács P., Kálnoki-Kis Zs. Vezetőedző: Boér Gábor

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Dencinger, Magyar Zs. – Szabó B., Bányai, Ominger B. Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző:

Cikkünk folyamatosan frissül...





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a Fejér megyei rangadón a még nyeretlen Videoton a hibátlan Csákvár ellen.