Pontot szerzett az újonc Szegeden

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–KARCAGI SC 2–2 (0–1)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1051 néző. Vezette: Jakab Árpád (Szabó Dániel, László István)

Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Szilágyi Z. (Vogyicska, 73.), Tóth B., Pejovics, Kalmár O. (Kurdics, 63.) – Márkvárt, Haris (Borvető, 63.) – Kun Á. (Sztankó, 63.), Holman, Miskolczi – Novák Cs. (Suljic, 79.). Vezetőedző: Aczél Zoltán

Karcag: Engedi – Kovalovszki, Sághy (Szekszárdi T., 19., Győri Á., 70.), Fazekas L. – Szakács L., Györgye (Bodor, a szünetben), Hidi P. (László D., 56.), Pap Zs., Szűcs K. – Girsik Á., Tarcsi (Kaye, 56.). Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Pejovics (50.), Borvető, (89.), ill. Pap Zs. (9.), Kaye (58.)

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Ritkán üvöltök a csapattal, de az első félidő utáni szünetben nagyon kemény felelősségre vonás érkezett tőlem. A súlyos sérülés megzavart minket, akkor a Szeged eldönthette volna a meccset. A szünet után viszont idegenben, újoncként minőségi futballt mutattunk be, nagyon sok kontrát vittünk végig, de sajnos nem tudtuk megrúgni a harmadik gólt, pedig háromszor álltunk szemben a kapussal. Az előző heti hazai siker után a döntetlen reális és elfogadható Szegeden, a második félidő minőségi játékot hozott mindkét fél részéről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Kevés esemény történt a mérkőzés első félórájában, de ebből a kevésből kettő a karcagiakhoz fűződött. Előbb az első támadásukat rögtön gólra váltották, remek bal oldali akció végén Pap Zsolt „bökte” át a labdát az elé kifutó Veszelinov Dániel felett, 0–1.

A következő említésre méltó szituációnál nem örülhettek a vendégek, hiszen Sághy Félix egy összecsapás után a földön maradt, le kellett cserélni, hordágyon hagyta el a pályát.

A szegediek ezután Novák Csanád fejesével és ollózásával, valamint Haris Attila és Holman Dávid lövésével veszélyeztettek, egyik alkalommal sem talált kaput a labda.

A szegediek hiába próbálkoztak a sok labdatartással, nem tudtak számottevő helyzetet kialakítani, a Karcag pedig az egyetlen lehetőségét gyorsan gólra váltotta.

A második félidő elején hamar szépített a Szeged-Csanád GA, Márkvárt Dávid szögletére remekül érkezett Pejovics Danilo (1–1), ám elég volt egy figyelmetlenség és labdaeladás, az éppen csak beállt Kaye Sedrach megint a Karcagot juttatta vezetéshez, 1–2.

A Szeged akcióin ötlettelenek, kiszámíthatók voltak, a Karcag rendkívül kevés területet hagyott a hazaiaknak az építkezésre. A vendégek a meccs legvégén már kedvükre kontrázhattak, egy ilyen akció végén Veszelinov Dániel védett nagyot Kaye lövése után.

A 89. perc hozta el az első olyan szegedi akciót, amely szép és váratlan volt, ebből Borvető Áron ki is egyenlített a Holmannal történt két kényszerítő után, 2–2.

A Szeged örülhet a megszerzett egy, a Karcag szomorkodhat az elvesztett két pont miatt.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a veretlen Szeged az újonc Karcag ellen.