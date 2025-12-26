Afrika-kupa: a kongói kapitány elmondta, miért hagyta ki egyik legjobbját a keretből

Szeptember elején világbajnoki selejtezőn szenvedett térdsérülést a Newcastle United 29 éves támadója és csak három héttel ezelőtt tért vissza. Igaz, azóta háromszor is pályára lépett, sőt, a múlt héten a Fulham elleni Ligakupa-negyeddöntőben már a kezdőcsapat tagjaként gólt is szerzett. A kongói válogatott szövetségi kapitánya azonban nem bánta meg döntését.

„Hónapokig szoros kapcsolatban álltunk a Newcastle orvosi stábjával, és úgy döntöttünk, betartjuk a protokollt, és nem gyakorolunk rá nyomást a túl korai visszatérésért” – mondta Sébastien Desabre a pénteki sajtótájékoztatón, egy nappal a Szenegál elleni Afrikai Nemzetek Kupája-mérkőzés előtt. „Végül úgy döntöttem, kihagyom a keretből, hogy a lehető legjobb körülmények között felépülhessen” – fogalmazott a francia szakember, majd hozzátette: fontosabbnak tartja, hogy Wissa a márciusi világbajnoki pótselejtezőn a legjobb formában lépjen pályára.

A közép-afrikai ország csapata egy győztes mérkőzésre van attól, hogy kijusson a jövő nyáron az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokságra, ehhez Jamaicával vagy Új-Kaledóniával játszik majd tavasszal. A kongói DK válogatottja a Marokkóban zajló Afrika-kupa első fordulójában 1–0-ra legyőzte Benint, szombaton pedig Szenegállal játszik Tangerben.