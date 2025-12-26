Nemzeti Sportrádió

Afrika-kupa: a kongói kapitány elmondta, miért hagyta ki egyik legjobbját a keretből

Vágólapra másolva!
2025.12.26. 17:41
A Kongói DK-nak a vb-pótselejtezőn lesz nagy szüksége Wissára (Fotó: Getty Images)
Címkék
Yoane Wissa Kongói DK Afrika-kupa
Sébastien Desabre, a labdarúgó Afrika-kupán szereplő Kongói Demokratikus Köztársaság szövetségi kapitánya kihagyta Yoane Wissát a keretből, mert a márciusi világbajnoki pótselejtezőn számítana a csatárra.

Szeptember elején világbajnoki selejtezőn szenvedett térdsérülést a Newcastle United 29 éves támadója és csak három héttel ezelőtt tért vissza. Igaz, azóta háromszor is pályára lépett, sőt, a múlt héten a Fulham elleni Ligakupa-negyeddöntőben már a kezdőcsapat tagjaként gólt is szerzett. A kongói válogatott szövetségi kapitánya azonban nem bánta meg döntését.

„Hónapokig szoros kapcsolatban álltunk a Newcastle orvosi stábjával, és úgy döntöttünk, betartjuk a protokollt, és nem gyakorolunk rá nyomást a túl korai visszatérésért” – mondta Sébastien Desabre a pénteki sajtótájékoztatón, egy nappal a Szenegál elleni Afrikai Nemzetek Kupája-mérkőzés előtt. „Végül úgy döntöttem, kihagyom a keretből, hogy a lehető legjobb körülmények között felépülhessen” – fogalmazott a francia szakember, majd hozzátette: fontosabbnak tartja, hogy Wissa a márciusi világbajnoki pótselejtezőn a legjobb formában lépjen pályára.

A közép-afrikai ország csapata egy győztes mérkőzésre van attól, hogy kijusson a jövő nyáron az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokságra, ehhez Jamaicával vagy Új-Kaledóniával játszik majd tavasszal. A kongói DK válogatottja a Marokkóban zajló Afrika-kupa első fordulójában 1–0-ra legyőzte Benint, szombaton pedig Szenegállal játszik Tangerben.

 

Yoane Wissa Kongói DK Afrika-kupa
Legfrissebb hírek

Szalah újabb gólt szerzett, Egyiptom csoportelsőként jutott tovább

Minden más foci
24 perce

Afrika-kupa: nem játszhat pénteken a házigazda Marokkó csapatkapitánya

Minden más foci
22 órája

A nagy esélyes Marokkó győzelemmel kezdett az Afrikai Nemzetek Kupáján

Minden más foci
2025.12.21. 22:05

Áll a bál a kameruni válogatottnál az Afrika-kupa előtt – Samuel Eto'ót támadja a kirúgott szövetségi kapitány

Minden más foci
2025.12.17. 12:12

Az Afrika-kupa előtt kirúgták a kameruni válogatott szövetségi kapitányát

Minden más foci
2025.12.02. 12:17

Vb 2026: vuduzással vádolja az ellenfelet a nigériai kapitány

Foci vb 2026
2025.11.17. 14:06

Nigéria nem juthat ki a vb-re, a Kongói DK lesz a playoff afrikai résztvevője

Foci vb 2026
2025.11.16. 23:13

Vb 2026: Afrikában Nigéria–Kongói DK összecsapás jön az interkontinentális rájátszásért

Foci vb 2026
2025.11.13. 19:55
Ezek is érdekelhetik