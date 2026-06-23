NB I 2026–2027, PROGRAM, EREDMÉNYEK

LABDARÚGÓ NB I
AZ ŐSZI SZEZON MENETRENDJE
1. FORDULÓ
Július 24.-26.
Vasas FC–ETO FC
Paksi FC–Ferencvárosi TC
MTK Budapest–ZTE FC
Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC
DVSC–Puskás Akadémia FC
Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC
2. FORDULÓ
Augusztus 1-jei hétvége
Újpest FC–Debreceni VSC
Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good
Kispest-Honvéd FC–MTK Budapest
ZTE FC–Paksi FC
Ferencvárosi TC–Vasas FC
ETO FC– Nyíregyháza Spartacus FC
3. FORDULÓ
Augusztus 8.-ai
Vasas FC–ZTE FC
Paksi FC–Kispest-Honvéd FC
MTK Budapest–Puskás Akadémia FC
Kisvárda Master Good – Újpest FC
Debreceni VSC – Nyíregyháza Spartacus FC
ETO FC–Ferencvárosi TC
4. FORDULÓ
Augusztus 15-ei hétvége
Debreceni VSC–ETO FC
Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good
Újpest FC – MTK Budapest
Puskás Akadémia FC–Paksi FC
Kispest-Honvéd FC–Vasas FC
ZTE FC–Ferencvárosi TC
5. FORDULÓ
Augusztus 22-ei hétvége
Vasas FC–Puskás Akadémia FC
Paksi FC–Újpest FC
MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC
Kisvárda Master Good–Debreceni VSC
Ferencvárosi TC–Kispest-Honvéd FC
ETO FC–ZTE FC
6. FORDULÓ
Augusztus 29-ei hétvége
Kisvárda Master Good–ETO FC
Debreceni VSC–MTK Budapest
Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC
Újpest FC–Vasas FC
Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC
Kispest-Honvéd FC–ZTE FC
7. FOLRDULÓ
Szeptember 5-ei
Vasas FC–Nyíregyháza Spartacus FC
Paksi FC–Debreceni VSC
MTK Budapest–Kisvárda Master Good
ZTE FC–Puskás Akadémia FC
Ferencvárosi TC–Újpest FC
ETO FC–Kispest-Honvéd FC
8. FORDULÓ
Szeptember 19-ei hétvége
MTK Budapest–ETO FC
Kisvárda Master Good–Paksi FC
Debreceni VSC–Vasas FC
Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC
Újpest FC – ZTE FC
Puskás Akadémia FC–Kispest-Honvéd FC
9. FORDULÓ
Október 10-ei hétvége
Vasas FC–Kisvárda Master Good
Paksi FC–MTK Budapest
Kispest-Honvéd FC–Újpest FC
ZTE FC–Nyíregyháza Spartacus FC
Ferencvárosi TC–Debreceni VSC
ETO FC–Puskás Akadémia FC
10. FORDULÓ
Október 17-ei hétvége
Paksi FC–ETO FC
MTK Budapest–Vasas FC
Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC
Debreceni VSC–ZTE FC
Nyíregyháza Spartacus FC–Kispest-Honvéd FC
Újpest FC–Puskás Akadémia FC
11. FORDULÓ
Október 24-ei hétvége
Vasas FC–Paksi FC
Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC
Kispest-Honvéd FC–Debreceni VSC
ZTE FC–Kisvárda Master Good
Ferencvárosi TC–MTK Budapest
ETO FC–Újpest FC
12. FORDULÓ
Október 31-ei hétvége
ETO FC–Vasas FC
Ferencvárosi TC–Paksi FC
ZTE FC – MTK Budapest
Kispest-Honvéd FC–Kisvárda Master Good
Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC
Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC
13. FORDULÓ
November 7-ei hétvége
Debreceni VSC–Újpest FC
Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC
MTK Budapest–Kispest-Honvéd FC
Paksi FC–ZTE FC
Vasas FC–Ferencvárosi TC
Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC
14. FORDULÓ
Novmber 21-ei hétvége
ZTE FC–Vasas FC
Kispest-Honvéd FC–Paksi FC
Puskás Akadémia FC–MTK Budapest
Újpest FC–Kisvárda Master Good
Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC
Ferencvárosi TC–ETO FC
15. FORDULÓ
November 28-ai hétvége
ETO FC–Debreceni VSC
Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC
MTK Budapest–Újpest FC
Paksi FC–Puskás Akadémia FC
Vasas FC–Kispest-Honvéd FC
Ferencvárosi TC–ZTE FC
16. FORDULÓ
December 5-ei hétvége
Puskás Akadémia FC–Vasas FC
Újpest FC–Paksi FC
Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest
Debreceni VSC–Kisvárda Master Good
Kispest-Honvéd FC–Ferencvárosi TC
ZTE FC–ETO FC
17. FORDULÓ
December 12-ei hétvége
ETO FC–Kisvárda Master Good
MTK Budapest–Debreceni VSC
Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC
Vasas FC–Újpest FC
Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC
ZTE FC–Kispest-Honvéd FC
18. FORDULÓ
December 19-ei hétvége
Nyíregyháza Spartacus FC–Vasas FC
Debreceni VSC–Paksi FC
Kisvárda Master Good–MTK Budapest
Puskás Akadémia FC–ZTE FC
Újpest FC–Ferencvárosi TC
Kispest-Honvéd FC–ETO FC