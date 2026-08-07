Szombati sportműsor: Ferencváros–Real Madrid meccs Budapesten; NB I, NB II, NB III
AUGUSZTUS 8., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Ferencváros–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB I
3. FORDULÓ
15.30: Vasas FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.30: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
3. FORDULÓ
17.00: Gyirmót FC Győr–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!
17.30: Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
17.30: BVSC-Zugló–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
17.30: Tiszakécskei LC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
17.30: FC Ajka–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
NB III
3. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
17.30: Gödöllői SK–Hajdúnánás FK
17.30: Debreceni VSC II–Füzesabonyi SC
17.30: Nyíregyháza Spartacus FC II–Debreceni EAC
17.30: Tiszafüredi VSE–Ózd-Sajóvölgye
17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros
17.30: Salgótarjáni BTC–Mátészalkai MTK
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
16.00: Zalaegerszegi TE FC II–Komárom VSE
17.00: ETO Akadémia–Sárisápi BSE
17.30: Bicskei TC–FC Sopron
17.30: Credobus Mosonmagyaróvár–Király SE
17.30: Dorogi Bányász FC–VSC 2015 Veszprém
17.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–1908 SZAC Budapest
DÉLKELETI CSOPORT
10.00: Újpest FC II–Békéscsaba 1912 Előre
16.00: Szegedi VSE–Meton-FC Dabas SE
17.30: Gyulai Termál FC–Sándorfalvi SKE
17.30: Szolnoki MÁV FC–Vasas FC II
17.30: Monor SE–Csepel SC
DÉLNYUGATI CSOPORT
15.00: Ferencvárosi TC II–Dunaharaszti MTK
17.00: Sárbogárd SE–Budafoki MTE
17.30: Kaposvári Rákóczi FC–Budaörs
17.30: Érdi VSE–Paksi FC II
17.30: ReBase Majosi SE–Pécsi MFC
Iváncsa KSE–Dunaújváros FC elhalasztva
ANGLIA
LIGAKUPA, 1. FORDULÓ
16.00: West Ham–Portsmouth (Tv: Match4)
18.30: Colchester United–Southampton (Tv: Match4)
NÉMETORSZÁG
2. BUNDESLIGA, 1. FORDULÓ
20.30: Wolfsburg–Kaiserslautern (Tv: Arena4)
PORTUGÁLIA
LIGA PORTUGAL
1. FORDULÓ
21.30: Estrela Amadora–Sporting CP (Tv: Sport1)
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
13.00: Internazionale (olasz)–Juventus (olasz)
14.00: Chelsea (angol)–Milan (olasz) (Tv: Match4)
15.00: Leeds United (angol)–RB Leipzig (német)
16.00: Brighton & Hove Albion (angol)–Roma (olasz)
17.00: Paris Saint-Germain (francia)–Manchester United (angol)
17.00: VfB Stuttgart (német)–Everton (angol)
20.00: Galatasaray (török)–Villarreal (spanyol)
20.30: Real Betis (spanyol)–AFC Bournemouth (angol)
21.00: Napoli (olasz)–Celta Vigo (spanyol)
22.00: Barcelona (spanyol)–Nottingham Forest (angol)
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, 2. CSOPORT, HÉVÍZI ÚT
A 3. HELYÉRT
10.00: FTC-Telekom–KFF Mitrovica (koszovói)
DÖNTŐ
16.30: Brann (norvég)–PAOK (görög)
NŐI NB I
1. FORDULÓ
15.00: Újpest FC–Astra HFC
15.00: MTK Budapest–Kispest Honvéd FC
16.00: Pécsi MFC–Diósgyőri VTK
17.00: Szekszárd FC–Puskás Akadémia FC
17.00: Kész-St. Mihály Szeged–Videoton FC Fehérvár
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
U20-AS VILÁGBAJNOKSÁG, EUGENE
18.50: 4. nap, délelőtti program (Tv: M4 Sport+)
Vasárnap 2.50: 4. nap, délutáni program (Tv: M4 Sport)
AUTÓSPORT
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
23.00: Race at Iowa (Tv: Max4)
BASEBALL
MLB
21.00: New York Yankees–Atlanta Braves (Tv: Sport2)
GOLF
PGA TOUR
19.00: Wyndham Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
Lengyel körverseny
13.45: férfiak, 6. szakasz (Tv: Eurosport2)
Tour de France
15.45: nők, 8. szakasz (Tv: M4 Sport+, Eurosport1)
LÓVERSENY
14.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG
BRIT GP, SILVERSTONE
12.45: Moto GP, időmérő (Tv: Arena4)
14.30: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)
15.30: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)
16.30: Moto GP, sprintfutam (Tv: Arena4)
Harley Davidson Bagger vk
18.00: 7. verseny (Tv: Arena4)
ÖTTUSA
Európa-bajnokság, Isztambul
8.00: női döntő
17.00: férfi döntő
STRANDRÖPLABDA
Országos bajnokság, Budapest Garden
9.30: döntő, 1. nap
SZNÚKER
China Open, Tajjüan
8.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 1000-es torna, Montreal
18.30: egyes, nyolcaddöntő; páros, 2. forduló,
WTA 1000-es torna, Toronto
18.30: egyes, nyolcaddöntő; páros, 2. forduló
TEREPFUTÁS
Golden Trail World Series
11.45: Sierre-Zinal (Tv: Eurosport2)
ÚSZÁS
Vizes Európa-bajnokság, Párizs
Nyílt vízi úszás
10.00: csapatverseny (Tv: M4 Sport)
Óriás-toronyugrás (20 m)
13.30: nők 3. és 4. sorozat (Tv: M4 Sport)
16.00: férfiak 3. és 4. sorozat (Dobra Viktor)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: L. Pap István, Károlyi Andrea, Patai Gergely, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
6.30: Kosárlabda és vízilabda heti összefoglaló
7.30: Danyi Gábort hívjuk
8.00: Rodri a Realba vagy a Barcába tart? – átigazolási piac
8.30: Cselőtei Márkot kérdezzük a transzferekről
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
10.00: Best of
12.00: Sporthely
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
15.30: Közvetítés a Vasas–Zalaegerszeg bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Bene Ferenc
17.30: Közvetítés a Kisvárda–Újpest bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Bene Ferenc
19.00: Tudósítás a Ferencváros–Real Madrid felkészülési mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő
20.00: Augusztus végén rendezik a Hungarian Darts Trophyt, vendégünk Vereckey Lajos és Ziegenhám Medárd
21.00: Interjú Völgyi Péterrel, a vb-re készülő női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitányával
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával