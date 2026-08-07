Szombati sportműsor: Ferencváros–Real Madrid meccs Budapesten; NB I, NB II, NB III

AUGUSZTUS 8., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Ferencváros–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB I

3. FORDULÓ

15.30: Vasas FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.30: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

3. FORDULÓ

17.00: Gyirmót FC Győr–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!

17.30: Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

17.30: BVSC-Zugló–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

17.30: Tiszakécskei LC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

17.30: FC Ajka–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

NB III

3. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

17.30: Gödöllői SK–Hajdúnánás FK

17.30: Debreceni VSC II–Füzesabonyi SC

17.30: Nyíregyháza Spartacus FC II–Debreceni EAC

17.30: Tiszafüredi VSE–Ózd-Sajóvölgye

17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros

17.30: Salgótarjáni BTC–Mátészalkai MTK

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

16.00: Zalaegerszegi TE FC II–Komárom VSE

17.00: ETO Akadémia–Sárisápi BSE

17.30: Bicskei TC–FC Sopron

17.30: Credobus Mosonmagyaróvár–Király SE

17.30: Dorogi Bányász FC–VSC 2015 Veszprém

17.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–1908 SZAC Budapest

DÉLKELETI CSOPORT

10.00: Újpest FC II–Békéscsaba 1912 Előre

16.00: Szegedi VSE–Meton-FC Dabas SE

17.30: Gyulai Termál FC–Sándorfalvi SKE

17.30: Szolnoki MÁV FC–Vasas FC II

17.30: Monor SE–Csepel SC

DÉLNYUGATI CSOPORT

15.00: Ferencvárosi TC II–Dunaharaszti MTK

17.00: Sárbogárd SE–Budafoki MTE

17.30: Kaposvári Rákóczi FC–Budaörs

17.30: Érdi VSE–Paksi FC II

17.30: ReBase Majosi SE–Pécsi MFC

Iváncsa KSE–Dunaújváros FC elhalasztva

ANGLIA

LIGAKUPA, 1. FORDULÓ

16.00: West Ham–Portsmouth (Tv: Match4)

18.30: Colchester United–Southampton (Tv: Match4)

NÉMETORSZÁG

2. BUNDESLIGA, 1. FORDULÓ

20.30: Wolfsburg–Kaiserslautern (Tv: Arena4)

PORTUGÁLIA

LIGA PORTUGAL

1. FORDULÓ

21.30: Estrela Amadora–Sporting CP (Tv: Sport1)

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

13.00: Internazionale (olasz)–Juventus (olasz)

14.00: Chelsea (angol)–Milan (olasz) (Tv: Match4)

15.00: Leeds United (angol)–RB Leipzig (német)

16.00: Brighton & Hove Albion (angol)–Roma (olasz)

17.00: Paris Saint-Germain (francia)–Manchester United (angol)

17.00: VfB Stuttgart (német)–Everton (angol)

20.00: Galatasaray (török)–Villarreal (spanyol)

20.30: Real Betis (spanyol)–AFC Bournemouth (angol)

21.00: Napoli (olasz)–Celta Vigo (spanyol)

22.00: Barcelona (spanyol)–Nottingham Forest (angol)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, 2. CSOPORT, HÉVÍZI ÚT

A 3. HELYÉRT

10.00: FTC-Telekom–KFF Mitrovica (koszovói)

DÖNTŐ

16.30: Brann (norvég)–PAOK (görög)

NŐI NB I

1. FORDULÓ

15.00: Újpest FC–Astra HFC

15.00: MTK Budapest–Kispest Honvéd FC

16.00: Pécsi MFC–Diósgyőri VTK

17.00: Szekszárd FC–Puskás Akadémia FC

17.00: Kész-St. Mihály Szeged–Videoton FC Fehérvár

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

U20-AS VILÁGBAJNOKSÁG, EUGENE

18.50: 4. nap, délelőtti program (Tv: M4 Sport+)

Vasárnap 2.50: 4. nap, délutáni program (Tv: M4 Sport)

AUTÓSPORT

NASCAR O’Reilly Auto Parts Series

23.00: Race at Iowa (Tv: Max4)

BASEBALL

MLB

21.00: New York Yankees–Atlanta Braves (Tv: Sport2)

GOLF

PGA TOUR

19.00: Wyndham Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

Lengyel körverseny

13.45: férfiak, 6. szakasz (Tv: Eurosport2)

Tour de France

15.45: nők, 8. szakasz (Tv: M4 Sport+, Eurosport1)

LÓVERSENY

14.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG

BRIT GP, SILVERSTONE

12.45: Moto GP, időmérő (Tv: Arena4)

14.30: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)

15.30: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)

16.30: Moto GP, sprintfutam (Tv: Arena4)

Harley Davidson Bagger vk

18.00: 7. verseny (Tv: Arena4)

ÖTTUSA

Európa-bajnokság, Isztambul

8.00: női döntő

17.00: férfi döntő

STRANDRÖPLABDA

Országos bajnokság, Budapest Garden

9.30: döntő, 1. nap

SZNÚKER

China Open, Tajjüan

8.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 1000-es torna, Montreal

18.30: egyes, nyolcaddöntő; páros, 2. forduló,

WTA 1000-es torna, Toronto

18.30: egyes, nyolcaddöntő; páros, 2. forduló

TEREPFUTÁS

Golden Trail World Series

11.45: Sierre-Zinal (Tv: Eurosport2)

ÚSZÁS

Vizes Európa-bajnokság, Párizs

Nyílt vízi úszás

10.00: csapatverseny (Tv: M4 Sport)

Óriás-toronyugrás (20 m)

13.30: nők 3. és 4. sorozat (Tv: M4 Sport)

16.00: férfiak 3. és 4. sorozat (Dobra Viktor)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: L. Pap István, Károlyi Andrea, Patai Gergely, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

6.30: Kosárlabda és vízilabda heti összefoglaló

7.30: Danyi Gábort hívjuk

8.00: Rodri a Realba vagy a Barcába tart? – átigazolási piac

8.30: Cselőtei Márkot kérdezzük a transzferekről

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

10.00: Best of

12.00: Sporthely

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

15.30: Közvetítés a Vasas–Zalaegerszeg bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Bene Ferenc

17.30: Közvetítés a Kisvárda–Újpest bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Bene Ferenc

19.00: Tudósítás a Ferencváros–Real Madrid felkészülési mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő

20.00: Augusztus végén rendezik a Hungarian Darts Trophyt, vendégünk Vereckey Lajos és Ziegenhám Medárd

21.00: Interjú Völgyi Péterrel, a vb-re készülő női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitányával

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával