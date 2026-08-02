Az Újpest mozgalmas meccsen győzte le a Debrecent a kánikulában

LABDARÚGÓ NB I

2. FORDULÓ

ÚJPEST FC–DEBRECENI VSC 4–2 (2–1)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4223 néző. Vezette: Bogár Gergő (Tóth II. Vencel, Albert István)

ÚJPEST: Szappanos – Sarkadi (Bodnár G., 76.), Heitor, Stronati, Ujváry – Krajcsovics (Matko, 55.), Maier, Ljujics (Fenyő, 71.), Horváth K. – Amenyido (Tijani, 71.), Vlijter (Mucsányi Miron, 55.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

DVSC: Erdélyi – Tercza (Kusnyír, 54.), Mejías, Lang, Keller (Guerrero, a szünetben) – Patai – Kocsis D. (Szécsi M., 77.), Sain (Dzsudzsák, 54.), Boskovic, Cibla – Szendrei Á. (Baldoni, 69.). Vezetőedző: Gert Remmel

Gólszerző: Amenyido (24.), Horváth K. (45+1., 61.), Matko (90+5.), ill. Szendrei Á. (11.), Dzsudzsák (89.)

Sárga lap: Mucsányi Miron (90+2.), ill. Mejías (31.), Patai (49.), Cibla (68.), Boskovic (83.), Dzsudzsák (96.)

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Ingyen ivóvíz 36 Celsius-fokban a verejtékező drukkereknek: pipa.

Párakapu a hőségtől és a forró napsütéstől leginkább sújtott B-lelátón: pipa.

Különleges engedély a félliteres vizesflakonok stadionba való beviteléhez: pipa.

Újpesti gól: pipa.

A IV. kerületben az ötdecis szomjoltónál is jobban vágyott három pont: pipa.

Újpesti pontból, mondjuk, Nyíregyházán is lehetett volna már egy, Szappanos Péter azonban tőle szokatlanul nagyot hibázott, így odalett a döntetlen. A „szokatlan” szótól sajnálattal eltekinthetünk, mert a rutinos, sőt az előző bajnoki idény legjobb kapusa a Loki ellen is újra ordító baklövéssel indított. Simán magához ölelhette volna Patai Dávid éles beadását követően a labdát, azonban a kifeszített karjával Szendrei Ákos elé pattintotta. Ha pedig Kocsis Dominik kicsit pontosabban lő, Lang Ádám pontosabban fejel, a debreceni előny az első húsz percben jócskán nőhetett volna. Nem túlzás, ebben az időszakban kereste a labdát az Újpest, a szokásos szurkolói rigmus, hogy mennyire gyenge az előadás, tekintélyes hangerővel zúgott.

Aztán az ivószünet után villant a két hazai csatár, a leshatáron kilépő Gleofilo Vlijter visszahúzott labdáját Etienne Amenyido vágta a kapuba. Érdekes, hogy a VAR-szobát hallgatva előbb lest ítélt Bogár Gergő játékvezető, majd mégis megadta. Ezzel egy csapásra megváltozott a játék képe: a 4–1–4–1-ben futballozó DVSC addig simán átjátszotta az Újpest középpályáját, gyors fiataljai kedvükre megiramodhattak, azután azonban a ritmust váltó hazaiak kerekedtek felül.

Mit tesz ugyebár egy gól!

S ha már debreceni fiatalok. A Loki meglehetősen fárasztó kirándulás után érkezett meg a Szusza Ferenc Stadionba, nem felmentés, csupán a tényszerűség kedvéért: miután a hajdúságiak csütörtökön a rekkenő hőségben megvívták jereváni mérkőzésüket, nyolcórányi túra után hajnali négykor kerültek ágyba. Nem csoda, ha a fiatalokat talán a szokásosnál is jobban előtérbe helyezték két nappal később, Újpesten. Öt saját nevelésű, huszonegy éves vagy fiatalabb játékos kezdett piros-fehérben: Erdélyi Benedek, Tercza Gergő (ő speciel tizenkilenc esztendős), Patai Dávid, Cibla Flórián és Sain Balázs. Ezt azért lehet értékelni, persze, épp az az egyik vállalása a klubnak, hogy esélyt teremt a saját nevelésű tehetségeknek, a másik, hogy megpróbál az első háromba jutni. Nos, utóbbihoz feltétlenül jobb helyzetkihasználásra lesz szükség.

Az Újpest ugyanakkor elég jól élt a lehetőségeivel, az első félidő végén Horváth Krisztofer is betalált – az érdem, persze, legalább annyira az előkészítő Etienne Amenyidóé is volt.

Az elégedetlenkedő drukkerek megnyugtatásához éppen ez kellett. Mert hát felzúgtak a kritikus hangok, sokan gondolják úgy a Megyeri úton, hogy a Mol belépése óta sem lépett előrébb a csapat, pedig hát nyilván nem százmilliókat elégetni érkezett meg Újpestre az olajvállalat, a legjobbat akarja a klubnak, akárcsak annak hívei. A siker reményében szerződtette az egyik legnagyobb magyar szaktekintélyt, Dárdai Pált, egyelőre mégsem olyan látványos a fejlődés, mint azt sokan remélték – a nehezen kicsikart győzelem talán a kedélyeket is lecsillapítja. Legalábbis egy időre. Pénzt amúgy nem csak költ, most épp kasszírozhat is a tulajdonos: úgy tudni, klubrekordot jelentő összeget kínál a dán Köbenhavn Markgráf Ákosért, aki kimaradt a hétvégi keretből.

A Szélesi Zoltán edzette lila-fehér együttes a nyári szerzeménye nélkül, és Szappanos Péter újabb hibái dacára is nyert – időt is az igencsak kritikus szurkolói szemében.