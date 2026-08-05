A Premier League-ben és a Bundesligában is szerepelt az ETO FC új igazolása

A berlini születésű, 46-szoros nigériai válogatott Leon Balogun a Hannoverben, a Werder Bremenben és – többek között Szalai Ádám csapattársaként – a Mainzban összesen 75 alkalommal játszott Bundesliga-mérkőzésen. A 38 esztendős középhátvéd 2018-ban a Brightonhoz szerződött, amelynek színeiben nyolcszor lépett pályára a Premier League-ben. 2021 és 2025 között a Rangers játékosa volt, amellyel bajnoki címet, kupát és Ligakupát is nyert. Ezt követően egy esztendőt a ciprusi Arisz Limassolban futballozott, ahonnan az elmúlt idény végén szerződése lejártával távozott, így a győriek szabadon igazolható játékosként szerezték meg.

„Úgy gondolom, a csapat az első néhány mérkőzésen már megmutatta, mire képes, de most fontos, hogy meghatározzuk és fenntartsuk a megfelelő színvonalat, hogy tovább építhessünk az előző idény sikereire. Alig várom, hogy csatlakozhassak a csapathoz, és a pályán s azon kívül is hozzájárulhassak a minél eredményesebb játékhoz”– mondta el a győriek honlapjának Balogun, aki a 2018-as világbajnokságon három csoportmérkőzésen is pályára lépett.

Kérdés, az érkezése milyen hatással lehet a Girona 22 éves belső védője, Yaakobishvili Antal átigazolására, akivel az ETO FC a Nemzeti Sport információi szerint előrehaladott tárgyalásokat folytat.