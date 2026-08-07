A PL-ből kieső Wolverhampton magabiztos győzelemmel rugaszkodott neki a Ligakupának

A Wolverhampton már az első félidőben elintézte a Port Vale-t: Adam Armstrong közeli lövéssel juttatta vezetéshez csapatát a 13. percben, André fejjel szerezte a második gólt, majd a Celta-kölcsönből nyáron visszatérő Fernando López okos gurítással állította be a 3–0-s végeredményt a 43. percben.

A további két pénteki meccs több izgalmat hozott: Josh Magennis a 95. percben fejelte be a Stevenage továbbjutást érő gólját a Wycombe otthonában, és egy góllal nyert a Middlesbrough is – az Oxfordból igazolt Will Lankshear remek lövéssel talált be a Wrexham kapujába.

A Ligakupában hagyományosan az első négy osztály csapatai vesznek részt; a Premier League-klubok a második és a harmadik fordulóban csatlakoznak a mezőnyhöz, az első körben a második, a harmadik és a negyedik vonal együttesei harcolnak a továbbjutásért (a League Two két csapata előselejtezőre kényszerült, a Rochdale 2–2 után 11-esekkel búcsúztatta a Tranmere-t, míg a Crawley 2–0-ra verte a Yorkot).

A sorozat győztese jogot szerez a szereplésre a Konferencialiga 2027–2028-as kiírásában; bekapcsolódnia majd a playoffkörben kell.

A címvédő a Manchester City.

ANGOL LIGAKUPA

1. FORDULÓ, pénteki mérkőzések

Wolverhampton Wanderers (II.)–Port Vale (IV.) 3–0

Wycombe Wanderers (III.)–Stevenage (III.) 1–2

Middlesbrough (II.)–Wrexham (II.) 1–0

Csütörtökön játszották

Bristol City (II.)–Walsall (IV.) 0–1

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

Barnsley (III.)–Wigan Athletic (III.)

Bradford City (III.)–Rochdale (IV.)

Burnley (II.)–Notts County (III.)

Burton Albion (III.)–Blackburn Rovers (II.)

Crewe Alexandra (IV.)–Accrington Stanley (IV.)

Derby County (II.)–Lincoln City (II.)

Fleetwood Town (IV.)–Chesterfield (IV.)

Grimsby Town (IV.)–Blackpool (III.)

Preston North End (II.)–Huddersfield Town (III.)

Salford City (IV.)–Shrewsbury Town (IV.)

Sheffield Wednesday (III.)–Bolton Wanderers (II.)

Stockport County (III.)–Doncaster Rovers (III.)

Stoke City (II.)–Oldham Athletic (IV.)

Rotherham United (IV.)–West Bromwich Albion (II.)

Cambridge United (III.)–Barnet (IV.)

Queens Park Rangers (II.)–Millwall (II.)

AFC Wimbledon (III.)–Newport County (IV.)

Bristol Rovers (IV.)–Peterborough United (III.)

Bromley (III.)–Reading (III.)

Cardiff City (II.)–Swindon Town (IV.)

Gillingham (IV.)–Luton Town (III.)

Leicester City (III.)–Northampton Town (IV.)

Leyton Orient (III.)–Oxford United (III.)

Norwich City (II.)–Milton Keynes Dons (III.)

Swansea City (II.)–Birmingham City (II.)

Watford (II.)–Crawley Town (IV.)

West Ham United (II.)–Portsmouth (II.)

Cheltenham Town (IV.)–Charlton Athletic (II.)

Colchester United (IV.)–Southampton (II.)

Vasárnap

Mansfield Town (III.)–Sheffield United (II.)

Hétfő

Plymouth Argyle (III.)–Exeter City (IV.)

