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Otthon is könnyen elvégezhető edzésfeladatok túrázáshoz

2026.08.07. 22:36
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hátizsák terep otthoni sportok túrázás
Ahhoz, hogy kiránduljunk az erdőben, nem szükséges előzetes felkészülés, de ha hosszabb távokat tűzünk ki célul, nehezebb terepen járunk vagy teljesítménytúrázni szeretnénk, nem árt formába hozni magunkat.

A túrázással kapcsolatban nem sűrűn kerül szóba az előzetes felkészülés, ha mégis, a legtöbb tanács arról szól, hogy hosszabb távok megtétele előtt túrázzunk több kisebbet. Például, ha már most szeretnénk elkezdeni a felkészülést a jövő évi Kinizsi Százasra, 10-15 kilométert lehetőség szerint minden hétvégén megtehetünk, a távot pedig havonta nyugodtan megemelhetjük 5-10 kilométerrel.

Nem feltétlenül kell azonban kilépnünk a lakásból, ha szeretnénk tenni edzettségi állapotunk, és a túrázás közben igénybe vett izomcsoportok bejáratása érdekében. Az alábbi videó nyolc olyan gyakorlatot mutat be, amelyet szobánkban is könnyen elvégezhetünk.

A videóban szereplő gyakorlatok (zárójelben, hogy hányadik percnél láthatóak):

Hip Roll (0:43) – Tökéletes módszer a csípő bemelegítésére. A videóban látható módon csináljuk, tizenötször az egyik, tizenötször a másik oldalra. Ha a feladatot túl nehéznek érezzük, a hátsó lábunkat hagyjuk a földön, és úgy fordítsuk oldalra a csípőnket. Könnyítés lehet még, ha belekapaszkodunk egy székbe, hogy stabilizáljuk magunkat.

Jump Squats (1:27) – A fenékre, a combra és a vádlira is hat. Kisebb terpeszben állunk, hajlított térdekkel, ügyeljünk arra, hogy földre érkezéskor minél puhábban landoljunk és hátunkat tartsuk egyenesen. Tizenöt-húsz darabot végezzünk a gyakorlatból. Ha könnyíteni szeretnénk, ne ugorjunk, csak emeljük fel a sarkunkat.

Step Up (2:01) – Fejleszti az egyensúlyérzéket, miközben hatékonyan edzi a combot és a feneket. Egyik lábunk legyen egy sámlin vagy zsámolyon, míg a másikkal fel- és lelépünk róla. Ha könnyebbé akarjuk tenni a feladatot, használjunk kisebb zsámolyt, ha nehezebbé, vegyük magunkra a hátizsákunkat és helyezzünk bele súlyt. Tizenötöt végezzünk mindkét irányba.

Heel Down (2:37) – Nagyon hasonló gyakorlat az előzőhöz, de annál a lábunknál, amelyiket mozgatjuk, a lábfejünket emeljük fel és csak a sarkunkkal érintsük a talajt. Tizenötöt hajtsunk végre ebből is mindkét irányba. Ha nehezebbé szeretnénk tenni, itt is felvehetjük a hátizsákot, ha könnyebbé, kereshetünk kisebb zsámolyt vagy lelépünk róla, és a földön állva előrevisszük lábfejünket.

Bridge with Hamstring Curl (3:27) – Ehhez szükségünk lesz egy gimnasztikai labdára. Háton fekve tegyük rá mindkét talpunkat, miközben hátunkat elemeljük a talajtól, vagyis hidat képezünk. A labdát ebben a pozícióban gurítsuk talpunkkal előre, majd a sarkunkkal vissza. Hátunkat próbáljuk végig egyenesen tartani, ne dőljünk el oldalra. Húsz darab a penzum. A feladat könnyebbé tételéhez a labdát ne mozgassuk a lábunkkal, csak menjünk fel hídállásba, majd vissza. Nehezebbé tételéhez, miután eltoltuk magunktól a labdát, egyik lábunkat húzzuk vissza a fejünk felé.

Squat Curl Overhead Press (4:10) – Ehhez szükségünk lesz két kézi súlyzóra. Tizenöt-hússzor guggoljunk le a súlyzókkal, álljunk fel, majd emeljük a fejünk fölé. Ha a súly túl nehéz, kulcsoljuk össze kezünket a testünk előtt és úgy guggoljunk le, álljunk fel, majd két kezünket nyújtsuk a magasba.

Hip Clock (4:49) – A csípő edzését szolgálja. Felváltva járassuk körbe a jobb és a bal lábunkat, közben figyeljünk rá, hogy felsőtestünk stabil maradjon és minden mozdulat előtt emelkedjünk vissza álló pozícióba. Mindkét lábunkkal négy-öt kört teljesítsünk. Ha a feladatot könnyebbé akarjuk tenni, karunkat tegyük csípőre és kisebb kört írjunk le. Nehezítésnek a mozdulatoknál vigyük mélyebbre a súlypontunkat.

Side Plank with Leg Raise (5:35) – Oldalsó planktartásban emeljük a lábunkat fel és le. A könyökünk egyenesen a vállunk alatt helyezkedjen el, felsőtestünk maradjon stabil a lábak mozgatásakor. Tizenkét-tizenöt gyakorlatot hajtsunk végre. Ha könnyíteni szeretnénk, alsó lábunkat hajlítva tegyük le a földre és úgy emeljük a másikat. A minél jobb hatás elérése érdekében a nyolc feladatot 2-3 sorozatban ismételjük meg, hetente 2-3 alkalommal.

 

hátizsák terep otthoni sportok túrázás
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