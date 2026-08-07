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Stollárék párosa nyolcaddöntős a torontói tenisztornán

V. J./MTIV. J./MTI
2026.08.07. 23:08
Stollár Fanny (Fotó: Getty Images, archív)
Címkék
női tenisz Stollár Fanny WTA Toronto
Stollár Fanny és Asia Muhammad párosa nyolcaddöntőbe jutott a Torontóban zajló 7.4 millió dollár (2.3 milliárd forint) összdíjazású kemény pályás női tenisztornán.

A magyar, amerikai kettős, Stollár Fanny és Asia Muhammad párosa az első fordulóban a kínai Tang Csian-huj, Hszü Ji-fan duóval csapott össze, s az első játszma 36 perces küzdelemben a riválisé lett. A második szettre feljavultak Stollárék adogatásai és kiegyenlítettek, a döntő rövidítésben pedig végig Stollár és Muhammad vezetett, akik 1 óra 28 perc játék után fogadhatták az ellenfél gratulációját.

Stollárékra a nyolcaddöntőben az ausztrál Ellen Perez és a holland Demi Schuurs hetedik helyen kiemelt párosa vár.

Egyéniben Bondár Anna és Udvardy Panna egyaránt a 64 között búcsúzott.

TENISZ
WTA-TORNA, TORONTÓ (7 400 000 dollár, kemény pálya)
PÁROS, 1. FORDULÓ
Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai)–Tang Csian-huj, Hszü Ji-fan (kínai) 4:6, 6:3, 10-7 – döntő rövidítés

 

női tenisz Stollár Fanny WTA Toronto
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