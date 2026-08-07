Stollárék párosa nyolcaddöntős a torontói tenisztornán

A magyar, amerikai kettős, Stollár Fanny és Asia Muhammad párosa az első fordulóban a kínai Tang Csian-huj, Hszü Ji-fan duóval csapott össze, s az első játszma 36 perces küzdelemben a riválisé lett. A második szettre feljavultak Stollárék adogatásai és kiegyenlítettek, a döntő rövidítésben pedig végig Stollár és Muhammad vezetett, akik 1 óra 28 perc játék után fogadhatták az ellenfél gratulációját.

Stollárékra a nyolcaddöntőben az ausztrál Ellen Perez és a holland Demi Schuurs hetedik helyen kiemelt párosa vár.

Egyéniben Bondár Anna és Udvardy Panna egyaránt a 64 között búcsúzott.

TENISZ

WTA-TORNA, TORONTÓ (7 400 000 dollár, kemény pálya)

PÁROS, 1. FORDULÓ

Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai)–Tang Csian-huj, Hszü Ji-fan (kínai) 4:6, 6:3, 10-7 – döntő rövidítés