Raúl Asencio a Liverpool célkeresztjében; 45 millió fontért vált meg kapusától a Man. City – ez történt csütörtökön a transzferpiacon

Csütörtök az AEK bemutatta új igazolását, Vitális Milánt, akivel 2030-ig szóló szerződést kötött a Varga Barnabást is foglalkoztató athéni klub. A legfrissebb pletykák szerint Elton Acolatse távozhat a Ferencvárostól, légiósaink közül pedig Yaakobishvili Áronra figyelt fel a spanyol élvonal egyik újonca, a Racing Santander.

Nemzetközi vonalon lezárult Yan Diomandé átigazolása Lipcséből a Real Madridba. James Traffordot másodszor is eladta a Manchester City, amelynek aranylabdás sztárja, Rodri a Barcelonához került közel. Kora délután pedig a Trabzonspor közölte: két évre szóló szerződést kötött Mohamed Szalahhal.

Az estéhez közeledve a Paris Saint-Germain beszámolt Maghnes Akliouche szerződtetéséről, míg az Arsenal hivatalosan is lemaradt Vinícius Júniorról. A sérülések miatt középhátvédet kereső Liverpoolt Raúl Asencióval hozták szóba.