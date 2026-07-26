Szalai és Pető is duplázott, a Paks hatgólos meccsen győzte le a Ferencvárost

LABDARÚGÓ NB I
1. FORDULÓ
PAKSI FC–FERENCVÁROSI TC 4–2 (2–2)
Paks, Paksi FC Stadion, 4739 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Pető M. (23., 59.), Szalai J. (41., 55.), ill. Yusuf (18.), Botka (32.)
A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!
Minden figyelem a nemzetközi kupán: Bognár György és Borbély Balázs sem bízta a véletlenre, a lehető legfrissebb csapatát szeretné pályára küldeni csütörtökön a Konferencialigában a Panathinaikosz elleni athéni és az Európa-ligában a Twente elleni budapesti visszavágóra. A vasárnap esti bajnokival kapcsolatban így a fő kérdés az volt, vajon a játék rovására megy-e a sok változtatás? Az biztos, hogy az elmúlt három évből háromszor a dobogón végző és két kupát nyerő Paks, valamint ugyanebben az időszakban két bajnoki és egy kupaaranyat, valamint egy NB I-es, két MK-ezüstérmet és több nemzetközi sikert elérő Ferencváros rangadójához méltó volt a körítés, a zsúfolt lelátó.
Franko Kovacevicnek ritkán látható pechsorozattal kezdődött a meccs: a 2. percben a saját térfeléről indulva vezette a labdát a paksi kapusra, de csaknem kirúgta a stadionból a labdát. Úgy néz ki, a gyatra mozdulatba sérült bele, Borbély Balázs azonnal intett a kispad felé, csere! Bamidele Yusuf valószínűleg több pihenőidőt is el tudott volna képzelni három percnél, így legalább a fárasztó bemelegítést kihagyhatta. Meg is lett az eredménye: a 18. percben egy ártalmatlan labdát kellett volna felszabadítania Vas Gábornak, de testi ereje és futógyorsasága is jelentősen elmaradt a Fradi-légióshoz képest, a csatár hátrányból indulva lépéselőnyben lőtte be az FTC vezető gólját (csütörtökön öngól a Panathinaikosz ellen, hatalmas hiba vasárnap: ezek nem Vas Gábor napjai…).
A 21. percben újabb ívelés okozott fejfájást a hazaiaknak, de Lisztes Krisztián átvenni, Bamidele Yusuf pedig a lepattanót a kapuba juttatni volt képtelen. Azért kiderült, hogy a Paks nemcsak hátul, hanem elöl is gólveszélyes, Nagy Olivér és Botka Endre oldaláról többször is veszélyeztetett, hogy aztán a 23. percben egy onnan középre fejelt labdából gyorsan egyenlítsen Pető Milán. A két együttes rendkívül nyíltan futballozott, bár ezt a megállapítást a két edző közül valószínűleg inkább Bognár György értékelte volna pozitívan, Borbély Balázs aligha így tervezte a szezonnyitót (igaz, tavaly az ETO vezetőedzőjeként hasonló meccsen az első fordulóban 3–3-ra végzett a Fehérvári úton). Ha az egyenlítő gól előtt a Ferencváros bosszankodhatott a kihagyott helyzetek miatt, a 32. percben a paksiak: a gyors fordítás helyett a félidő hajrájára megint a vendégek vezettek, a vezetőedző bizalmát elnyerő Botka Endre 2023 októbere óta először szerzett gólt. A Paksnak egyáltalán nem szegte kedvét a kedvezőtlen fordulat, óriási erőket mozgósított, villámgyorsan jutott el a kapuig, és folyamatosan nyomás alatt tartotta Varga Ádám kapuját. Nem is maradt el az újabb találat, a hihetetlenül izgalmas első félidő Szalai József „alábökős” góljával zárult.
Borbély Balázs a szünetben igyekezte stabilizálni a csapatot: Botka Endre jobbra, Nagy Olivér középre húzódott, Corbu Máriusz helyett pedig érkezett Mariano Gómez. Csillapodott az „őrület", az FTC hátsó alakzata tíz percre megszűnt átjáróháznak lenni, és néhány pillanatig úgy tűnt, Szalai József is kevésbé ficánkol a védők között. Nos, kontrák ellen már nem volt annyira magabiztos a Ferencváros: egyetlen labdavesztés az ellenfél térfelén, majd jöhetett Horváth Kevin megindulása és Haraszti Zsolt centerezése, Szalai József pedig második próbálkozásra már belőtte második gólját. Pető Milán sem szeretett volna lemaradni csapattársától, újabb kontra, újabb gól, egy óra sem telt el, már kettővel vezetett a Paks! Nesze neked, stabilizálás: 14 perc alatt megduplázta a Paks az első félidei góltermését...
Borbély Balázs 2024 tavasza óta tartó magyarországi szerepvállalása óta először kapott négy gólt a csapatával, és talán még sosem tűnt ennyire sebezhetőnek, tehetetlennek a kispadon. A Paks fiatal támadói fürge mozgással, kis játékokkal és persze kontrákkal a pálya szinte minden pontján képesek voltak zavart okozni az ellenfélnek, amely még kétgólos hátrányban sem tudta uralma alá hajtani a játékot. Ez természetesen a felforgatott csapatnak tudható be elsősorban, de érdemes megjegyezni, hogy a Paksnál sem a megszokott tizenegy lépett pályára, mégis sokkal gördülékenyebben folytak a támadások. Természetesen azt sem szabad elfelejteni, hogy az FTC új vezetőedzőjének ez mindössze a negyedik tétmeccse volt új együttese élén, sokan először játszottak az új, négyvédős rendszerben, többen hosszú hónapok után kerültek a csapatba, de Bagi Ádám például életében először játszott a Ferencváros felnőttjei között.
A negyedik gólt követően jelentősen csökkent a játék lendülete, s ahogy teltek a percek, úgy cserélte be Bognár György a kulcsembereit. Balogh Balázzsal, Windecker Józseffel, Böde Dániellel és Hahn Jánossal az eredmény tartására összpontosíthatott a Paks, no meg arra, hogy az athéni nemzetközi kupameccsre kis meccsterhelést kapjanak. S ha már csütörtök: hatalmas bravúr lenne a Twente kiejtése a Ferencváros részéről, és valószínűleg mindenki arra emlékezne évekkel később, nem pedig arra, hogy a megelőző hétvégén a Paks ellen „zakóval” tért haza, azonban kérdés, hogy a tavasszal elveszített aranyérem után megengedheti-e magának a Ferencváros, hogy a pihentetés oltárán csak úgy feláldozzon egy NB I-es meccset...
A 79. percben Bamidele Yusuf révén zárkózhatott volna az FTC, de a légiós kapuval szemben kapásból a jobb felső sarok fölé-mellé belsőzte a labdát. Mint kiderült, ez volt az utolsó tölténye a bajnoki címre hajtó klubnak. A fővárosiak vasárnap este árnyékuk voltak önmaguknak. Az biztos, hogy a meccs színvonalára pozitív hatása volt a felforgatott kezdőcsapatoknak, azonban ezért csak a Paks lehetett hálás, amely önbizalom-növelő eredménnyel fordulhat a Panathinaikosz elleni athéni visszavágóra. 4–2