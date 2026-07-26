Szalai és Pető is duplázott, a Paks hatgólos meccsen győzte le a Ferencvárost

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

PAKSI FC–FERENCVÁROSI TC 4–2 (2–2)

Paks, Paksi FC Stadion, 4739 néző. Vezette: Karakó

Gólszerző: Pető M. (23., 59.), Szalai J. (41., 55.), ill. Yusuf (18.), Botka (32.)

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Minden figyelem a nemzetközi kupán: Bognár György és Borbély Balázs sem bízta a véletlenre, a lehető legfrissebb csapatát szeretné pályára küldeni csütörtökön a Konferencialigában a Panathinaikosz elleni athéni és az Európa-ligában a Twente elleni budapesti visszavágóra. A vasárnap esti bajnokival kapcsolatban így a fő kérdés az volt, vajon a játék rovására megy-e a sok változtatás? Az biztos, hogy az elmúlt három évből háromszor a dobogón végző és két kupát nyerő Paks, valamint ugyanebben az időszakban két bajnoki és egy kupaaranyat, valamint egy NB I-es, két MK-ezüstérmet és több nemzetközi sikert elérő Ferencváros rangadójához méltó volt a körítés, a zsúfolt lelátó.

Franko Kovacevicnek ritkán látható pechsorozattal kezdődött a meccs: a 2. percben a saját térfeléről indulva vezette a labdát a paksi kapusra, de csaknem kirúgta a stadionból a labdát. Úgy néz ki, a gyatra mozdulatba sérült bele, Borbély Balázs azonnal intett a kispad felé, csere! Bamidele Yusuf valószínűleg több pihenőidőt is el tudott volna képzelni három percnél, így legalább a fárasztó bemelegítést kihagyhatta. Meg is lett az eredménye: a 18. percben egy ártalmatlan labdát kellett volna felszabadítania Vas Gábornak, de testi ereje és futógyorsasága is jelentősen elmaradt a Fradi-légióshoz képest, a csatár hátrányból indulva lépéselőnyben lőtte be az FTC vezető gólját (csütörtökön öngól a Panathinaikosz ellen, hatalmas hiba vasárnap: ezek nem Vas Gábor napjai…).

A 21. percben újabb ívelés okozott fejfájást a hazaiaknak, de Lisztes Krisztián átvenni, Bamidele Yusuf pedig a lepattanót a kapuba juttatni volt képtelen. Azért kiderült, hogy a Paks nemcsak hátul, hanem elöl is gólveszélyes, Nagy Olivér és Botka Endre oldaláról többször is veszélyeztetett, hogy aztán a 23. percben egy onnan középre fejelt labdából gyorsan egyenlítsen Pető Milán. A két együttes rendkívül nyíltan futballozott, bár ezt a megállapítást a két edző közül valószínűleg inkább Bognár György értékelte volna pozitívan, Borbély Balázs aligha így tervezte a szezonnyitót (igaz, tavaly az ETO vezetőedzőjeként hasonló meccsen az első fordulóban 3–3-ra végzett a Fehérvári úton). Ha az egyenlítő gól előtt a Ferencváros bosszankodhatott a kihagyott helyzetek miatt, a 32. percben a paksiak: a gyors fordítás helyett a félidő hajrájára megint a vendégek vezettek, a vezetőedző bizalmát elnyerő Botka Endre 2023 októbere óta először szerzett gólt. A Paksnak egyáltalán nem szegte kedvét a kedvezőtlen fordulat, óriási erőket mozgósított, villámgyorsan jutott el a kapuig, és folyamatosan nyomás alatt tartotta Varga Ádám kapuját. Nem is maradt el az újabb találat, a hihetetlenül izgalmas első félidő Szalai József „alábökős” góljával zárult.