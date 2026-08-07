Kézilabda: az 5. helyért folytatják az U18-as fiúk az Eb-n
A szlovénoktól elszenvedett negyeddöntős vereség után a magyar csapat az 5-8. helyért folytatta az U18-as fiú kézilabdázók belgrádi Európa-bajnokságán. Gulyás István együttesére a helyosztók első körében az a horvát válogatott várt, amelyet korábban öt góllal vert egyszer már a csoportkörben. Mindezek után péntek este a mieink ismét győzni tudtak, ezúttal 31–28-ra, így majd az ötödik helyért játszhatnak vasárnap.
U18-as fiú kézilabda Európa-bajnokság, Belgrád
Az 5-8. helyért
Magyarország–Horvátország 31–28 (17–16)
MAGYARORSZÁG: Bai, Magyar, Szentner (kapusok), Ambrus 9, Forgács 4, Iváncsik 4, Juhász-Tóth 4 (2), Kőrösi 4, Münnich, Rácz-Kovács, Tolnai, Tóth 4, Varga 2, Vágvölgyi, Ágoston. Edző: Gulyás István.
A magyar válogatott korábbi eredményei az Európa-bajnokságon:
Magyarország-Svájc 33-30 (16-14)
Magyarország-Izland 28-41 (13-20)
Montenegró-Magyarország 24-33 (12-21)
Magyarország-Portugália 35-45 (14-18)
Magyarország-Horvátország 37-32 (14-16)
Szlovénia-Magyarország 32-27 (17-12)
A magyar válogatott Eb-kerete:
Kapusok: Bai Richárd (Veszprém Handball Academy), Magyar Bence Levente (FTC Kézilabda Akadémia), Szentner András (Veszprém Handball Academy)
Jobbszélsők: Varga Levente (OTP Bank-PICK Szeged), Kőrösi Botond (Veszprém Handball Academy)
Jobbátlövők: Ambrus Bence (BFKA), Vágvölgyi Szilárd (OTP Bank-PICK Szeged)
Irányítók: Furka Máté Balázs (FTC Kézilabda Akadémia), Tolnai Gellért (Éles KISE)
Beállók: Harnóczi Attila Zsombor (Veszprém Handball Academy), Münnich Gergő (BFKA), Tóth Barnabás (Veszprém Handball Academy)
Balátlövők: Ágoston András (PLER-Budapest), Forgács Márkó (Budakalász), Juhász-Tóth Zalán (Veszprém Handball Academy)
Balszélsők: Iváncsik Máté (Veszprém Handball Academy), Rácz-Kovács Keve (NEKA)
Szövetségi edző: Gulyás István
Edző: Ocsovai Zsolt
Erőnléti edző: Németh Tamás
(Kiemelt képet készítette: Dušan Sandić)