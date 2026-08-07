Kézilabda: az 5. helyért folytatják az U18-as fiúk az Eb-n

A szlovénoktól elszenvedett negyeddöntős vereség után a magyar csapat az 5-8. helyért folytatta az U18-as fiú kézilabdázók belgrádi Európa-bajnokságán. Gulyás István együttesére a helyosztók első körében az a horvát válogatott várt, amelyet korábban öt góllal vert egyszer már a csoportkörben. Mindezek után péntek este a mieink ismét győzni tudtak, ezúttal 31–28-ra, így majd az ötödik helyért játszhatnak vasárnap.

U18-as fiú kézilabda Európa-bajnokság, Belgrád

Az 5-8. helyért

Magyarország–Horvátország 31–28 (17–16)

MAGYARORSZÁG: Bai, Magyar, Szentner (kapusok), Ambrus 9, Forgács 4, Iváncsik 4, Juhász-Tóth 4 (2), Kőrösi 4, Münnich, Rácz-Kovács, Tolnai, Tóth 4, Varga 2, Vágvölgyi, Ágoston. Edző: Gulyás István.



A magyar válogatott korábbi eredményei az Európa-bajnokságon:

Magyarország-Svájc 33-30 (16-14)

Magyarország-Izland 28-41 (13-20)

Montenegró-Magyarország 24-33 (12-21)

Magyarország-Portugália 35-45 (14-18)

Magyarország-Horvátország 37-32 (14-16)

Szlovénia-Magyarország 32-27 (17-12)



A magyar válogatott Eb-kerete:

Kapusok: Bai Richárd (Veszprém Handball Academy), Magyar Bence Levente (FTC Kézilabda Akadémia), Szentner András (Veszprém Handball Academy)

Jobbszélsők: Varga Levente (OTP Bank-PICK Szeged), Kőrösi Botond (Veszprém Handball Academy)

Jobbátlövők: Ambrus Bence (BFKA), Vágvölgyi Szilárd (OTP Bank-PICK Szeged)

Irányítók: Furka Máté Balázs (FTC Kézilabda Akadémia), Tolnai Gellért (Éles KISE)

Beállók: Harnóczi Attila Zsombor (Veszprém Handball Academy), Münnich Gergő (BFKA), Tóth Barnabás (Veszprém Handball Academy)

Balátlövők: Ágoston András (PLER-Budapest), Forgács Márkó (Budakalász), Juhász-Tóth Zalán (Veszprém Handball Academy)

Balszélsők: Iváncsik Máté (Veszprém Handball Academy), Rácz-Kovács Keve (NEKA)



Szövetségi edző: Gulyás István

Edző: Ocsovai Zsolt

Erőnléti edző: Németh Tamás

(Kiemelt képet készítette: Dušan Sandić)