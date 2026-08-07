Már egy pénteki iksszel élre ugorhat az MTK; kilenc éve nem kezdett ilyen rosszul a DVSC



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 3. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

MTK BUDAPEST–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ Huszonöt NB I-es összecsapás után a vendég felcsútiak minimális különbséggel állnak jobban, az örökmérleg ugyanis 9 MTK-győzelem, 6 döntetlen, 10 Puskás Akadémia-siker. Az első, 2013. novemberi és a 2022. májusi meccsük közti 14 találkozón át nem ikszeltek, az előző 4 összecsapásuk viszont mind döntetlen lett. Májusban a Pancho Arénában úgy végeztek 2–2-re, hogy a hazaiak Lukács Dániel büntetőjével a 95. percben egyenlítettek.

♦ A Puskás Akadémia az MTK elleni legutóbbi 10 bajnoki találkozójából 5-öt megnyert, 5-ször döntetlenre végzett vele. Nincs még egy csapat a jelenlegi NB I-es mezőnyben, amellyel szemben ilyen hosszú veretlenségi szériában lenne a felcsúti gárda. A 2023. októberi budapesti 5–0-t és a 2024. februári hazai 6–1-et pedig ott találjuk a Fejér megyeiek élvonalbeli rekordgyőzelmei között.

♦ A kék-fehérek pályaválasztása mellett is a felcsútiak az eredményesebbek: 4 MTK-győzelem, 2 döntetlen, 6 Puskás Akadémia-siker. A fővárosiak az előző 7 hazai meccsükből 5-öt elbuktak az akadémistákkal szemben, februárban Nagy Zsolt duplájával a félidőben 0–2 volt az állás, majd a kék-fehérek szünet után visszakapaszkodtak 2–2-re.

♦ Az MTK még veretlen a bajnokságban (1 győzelem, 1 döntetlen), szombaton Kispesten a Bognár István szabadrúgásából esett potya góllal a 94. percben csípett meg egy pontot (3–3). Az egyetlen csapat a mezőnyben, amely mind a kétszer 3 gólig jutott.

♦ A kék-fehérek 23 éves támadója, Kerezsi Zalán már 3 gólnál és 1 gólpassznál jár, a Sofascore szerint 8.45 ponttal jelenleg ő a bajnokság legjobban teljesítő mezőnyjátékosa.

♦ A felcsúti csapat eddig hullámzóan szerepel, debreceni sikerét (2–0) a Kisvárda elleni hazai vereség (1–2) követte.

♦ Szolnoki Rolandnak, a PAFC 34 éves védőjének a pénteki lehet a 300. NB I-es mérkőzése, a múlt héten kiállított Brandon Ormonde-Ottewillnek azonban ki kell hagynia a találkozót.

♦ Az MTK a nyitányon 3–0-ra verte meg a ZTE-t, odahaza 4 mérkőzés óta veretlen (3 győzelem, 1 iksz), legutóbb március 20-án a Pakstól kapott ki (0–2).

♦ A Puskás Akadémia idegenben legutóbb épp az MTK-nál ikszelt, azóta 4 győzelem és 3 vereség a mérlege, a legutóbbi két házon kívüli bajnokiját megnyerte.

Kerezsi Zalán idényrajtja nagyon jól sikerült (Fotó: Földi Imre)

SZOMBAT

VASAS FC–ZALAEGERSZEGI TE FC

♦ Ez lesz a jubileumi, 75. mérkőzésük az NB I-ben, az örökmérleg: 33 Vasas-diadal, 20 döntetlen, 21 ZTE-siker. Amikor az angyalföldiek legutóbb, 2022–2023-ban élvonalbeliek voltak, mind a háromszor ikszelt a két csapat. A zalaiak így már hatos nyeretlenségi sorozatban vannak az angyalföldiekkel szemben (4 döntetlen, 2 vereség), az NB I-ben legutóbb több mint 15 évvel ezelőtt, 2010 októberében tudták legyőzni őket (2–1).

♦ 2013 és 2019 között hatszor mérkőztek meg egymással az NB II-ben, ott hatalmas a Vasas fölénye: 5 győzelem, 1 vereség.

♦ A piros-kékek otthonában az NB I-ben csak háromszor tudtak győzni a zalaiak, 1982-ben és 2010-ben 3–2-re, 2001-ben pedig 2–1-re. Az angyalföldiek hazai pályán 26-szor verték meg a ZTE-t, 8-szor döntetlen lett a csata vége, ahogy legutóbb, 2023 májusában is (1–1).

♦ Tétmeccsen máig utoljára idén februárban, Egerszegen, a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében találkoztak, ahol Urblík József tizenegyesből szerzett gólja után Amato és Kiss Bence találatával 2–1-re fordítottak a később a döntőig menetelő zalaiak.

♦ Az újonc Vasas 2 döntetlennel áll, amelyek értékét növeli, hogy ezeket az előző bajnokság arany-, majd ezüstérmese, az ETO és az FTC ellen érte el. Ráadásul a piros-kékek mindkét meccsüket 10 emberrel fejezték be. Hej Viktor büntetése letelt, Hidi M. Sándornak viszont ki kell hagynia ezt a mérkőzést.

♦ A ZTE eddig a végletek csapata: az 1. körben a legnagyobb különbségű vereséget (0–3) szenvedte el az MTK otthonában, majd hétfőn 5–2-re lépte le a Paksot, és a mezőnyben elsőként jutott egy meccsen 5 gólig.

♦ A piros-kékek hazai pályán legutóbb április 20-án a BVSC-től kaptak ki (0–2), azóta tétmeccseken 2 győzelem és 1 döntetlen az otthoni mérlegük.

♦ A Zalaegerszeg az előző 4 házon kívüli bajnokiját elbukta, ráadásul mindig legalább 2 gólt szedett be, 3-szor pedig be sem talált az ellenfelének.

KISVÁRDA MASTER GOOD–ÚJPEST FC

♦ 2018 óta 21 mérkőzést játszottak az NB I-ben, és a párharcukban az utóbbi időszakban eredményesebb szabolcsi együttes áll jobban: 10-szer győzött a Kisvárda, 8-szor az Újpest, 3-szor pedig döntetlenre végeztek. A gólátlag mindössze 2.6/mérkőzés, hiszen 13 olyan bajnoki találkozójuk volt, amelyiken legalább az egyik csapat nem talált be.

♦ Kezdetben az Újpest dominált ebben a párosításban, hiszen az első 5 találkozójukból 4-et megnyert, míg a Várda csak 1-et. Azóta fordult a kocka, hiszen a legutóbbi 8 bajnokijukból 6-on a szabolcsiak bizonyultak jobbnak, a két kivételt a lila-fehérek 2023. szeptemberi (3–2), majd idén márciusi (2–1), egyaránt Megyeri úti sikere jelenti. A lila-fehérek az utóbbi diadallal vetettek véget a várdaiak elleni 4-es vereségsorozatuknak.

♦ Kisvárdán nagyon nem megy az Újpestnek, hiszen a bajnokikat tekintve 11-ből 8-szor vesztesen távozott, az előző 6 találkozóját mind elbukta, ráadásul a legutóbbi 3-at legkevesebb 3 gólos különbséggel (0–4, 1–4 és 0–3). A lila-fehérek 2020 és 2021 őszén tudtak ikszelni (1–1 és 0–0), az egyetlen idegenbeli sikerük pedig rögtön az első, 2018. novemberi, ködös találkozón jött össze a rétköziek otthonában, amikor Novothny Soma még újpesti színekben triplázott (1–4).

♦ A szabolcsi piros-fehérek a felcsúti sikerüknek köszönhetően 2 forduló után még veretlenül állnak (1 győzelem, 1 döntetlen), ilyen eredményesen legutóbb 2022-ben, Török Lászlóval a kispadon indították az idényt, majd a záró 9 bajnokin Milos Kruscsiccsal a kispadon a 6. helyen fejezték be. Ha most szokásukhoz hűen megverik az Újpestet, a többi eredmény függvényében akár az élre is ugorhatnak, amire legutóbb 2023 nyarán, az 1. fordulót követően volt példa.

♦ Fordulatosan alakultak eddig a lila-fehérek meccsei: előbb előnyről veszítettek 2–1-re Nyíregyházán, majd 0–1-ről verték meg 4–2-re a Debrecent.

♦ A Kisvárda a Puskás Akadémia elleni március 6-i sikere (1–0) óta nyeretlen otthon (3 iksz, 2 vereség), két hete, a Honvéd ellen már nagyon közel volt a győzelemhez, de Baki Ákos 88. perces gólja miatt két pontot elvesztett.

♦ Az Újpest vendégként az előző 3 bajnokiján úgy maradt alul, hogy mindig 2 gólt kapott.

VASÁRNAP

PAKSI FC–KISPEST-HONVÉD FC

♦ A tolnaiak 2006-os NB I-es bemutatkozásuk óta feleannyiszor tudták csak legyőzni a piros-feketéket, mint ahányszor kikaptak tőlük, az örökmérleg ugyanis 8 paksi győzelmet, 18 döntetlent és 16 kispesti sikert mutat.

♦ A Honvéd legutóbb lassan 5 éve, 2021 decemberében az atomvárosban verte meg a Paksot, mi több, kétszeri hátrány után Nenad Lukics 95. perces, videózás után megítélt tizenegyesével (2–3). Azóta az élvonalban 2 iksz, majd 2 tolnai győzelem született, a máig utolsó találkozójukon, 2023. április 1-jén Kispesten Böde Dániel 85. percben lőtt gólja döntött (2–1).

♦ A tolnai városban kereken 20-szor csaptak össze az NB I-ben, és abszolút kiegyenlített a mérlegük: mindkét gárda 6-szor nyert, 8 találkozójuk döntetlen lett. A dél-pestiek az előző 7 paksi fellépésükből csak egyet tudtak megnyerni, legutóbb 2022 novemberében pedig 5–0-ra maradtak alul, ami a legnagyobb különbség volt a két csapat párharcában. A kispestieknél akkor is Tomás Tujvel védett, aki 42 évével most a bajnokság legidősebb játékosa.

♦ A két együttes a legutóbbi két tétmeccsét a Bozsik Arénában, a Magyar Kupa keretében vívta: 2023 novemberében 2–2 után a tizenegyespárbajt 5–4-re megnyerve, majd szűk egy év múlva 90 perc alatt 5–1-re győzve a Paks jutott tovább, és egyik idényben sem állt meg a kupagyőzelemig.

♦ Akárcsak tavaly az első két forduló után, most is a Paks meccseinek a gólátlaga a legmagasabb az NB I-ben. Akkor kereken 6 gól volt mérkőzésenként, idén még ezen is túltettek Böde Dánielék, hiszen az FTC elleni 4–2 után a zalaegerszegi 2–5-tel most már 6.5-es átlagnál járnak.

♦ Az újonc Honvéd 2 iksszel tért vissza az élvonalba, Kisvárdán a 88. percben mentett meg egy pontot (1–1), majd az MTK ellen kétgólos előnyt engedett ki a kezéből (3–3), a kék-fehérek egyenlítő gólja Tujvel kapus hatalmas hibájából a 94. percben esett.

♦ A tolnaiak az előző 4 hazai bajnokijukat megnyerték, mégpedig úgy, hogy közben egyszer 4, kétszer 5 gólt szereztek. Otthon legutóbb február 22-én az ETO-tól kaptak ki (3–4).

♦ A kispestiek látogatóként legutóbb április 18-án az NB II-ben, Mezőkövesden tudtak győzni (2–1), azóta 2 döntetlen és 1 vereség az idegenbeli mérlegük.

DEBRECENI VSC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ A két szomszédos keleti megyeszékhely csapatának párharcában továbbra is jelentős a Loki fölénye, hiszen 26 találkozó után az NB I-es örökmérlegük 14 debreceni siker, 6 döntetlen, 6 nyíregyházi győzelem.

♦ A 2014. júliusi és az idén márciusi 1–1 között nem ikszeltek az élvonalban, közben mindkét csapat 3-szor diadalmaskodott, ráadásul az előző bajnokságban ez mind a Lokinak (3–0), mind a Szparinak (2–1) idegenben sikerült.

♦ Az élvonalbeli meccseket tekintve a Nyíregyháza többnyire kikapni jár Debrecenbe, hiszen az eddigi 14 meccséből 10-et elveszített. Döntetlent csak kétszer, 1983 májusában (0–0), majd a már említett tavaszi mérkőzésén tudott kiharcolni, amikor Temesvári Attila gólját Djordje Gordics egyenlítette ki.

♦ Az utolsó helyen álló DVSC vasárnap Újpesten vezetésről maradt alul 4–2-re, és a bajnokságban egyedüli csapatként még nincs pontja, ráadásul csütörtökön a Konferencialigában otthon sima hármast kapott a dán FC Köbenhavntól. A Loki legutóbb 2017-ben, Herczeg Andrással kezdte 2 vereséggel a bajnokságot, de akkor végül az 5. helyre futott be.

♦ A Nyíregyháza a nyitányon fordítani tudott az Újpest ellen (2–1), ám utána Győrben 4–0-s vereséget szenvedett a tartalékos ETO-tól. Ebben az idényben ez a legnagyobb különbség, ami két csapat közül kialakult a magyar élvonalban.

♦ A Debrecen otthon a Puskás Akadémia elleni 2–0-s vereséggel nyitott, a legutóbbi 6 hazai meccséből pedig csak egyet tudott megnyerni, a tavaszi záró fordulóban az Újpest ellen (2–1).

♦ A Szpari házon kívül a március 1-jei felcsúti sikere (1–0) óta nyeretlen, 2-szer ikszelt, 3-szor kikapott, közte volt az újpesti 2–7 is.

A 3. FORDULÓ PROGRAMJA

Augusztus 7., péntek

17.30: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Derdák Marcell. – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Augusztus 8., szombat

15.30: Vasas FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.30: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Augusztus 9., vasárnap

15.30: Paksi FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Még nincs új időpontja

ETO FC–Ferencvárosi TC – a találkozót az FTC Real Madrid elleni szombati felkészülési mérkőzése miatt halasztották el.