Nemzeti Sportrádió

Már egy pénteki iksszel élre ugorhat az MTK; kilenc éve nem kezdett ilyen rosszul a DVSC

PÓSFAI GYULAPÓSFAI GYULA
2026.08.07. 14:01
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A DVSC a 3. fordulóban az első bajnoki pontjára hajt (Fotó: Czinege Melinda)
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Újpest labdarúgó NB I 3. forduló MTK ZTE NB I Vasas Nyíregyháza Honvéd Kispest-Honvéd FC Paks Puskás Akadémia labdarúgó NB I DVSC Loki Zalaegerszeg Várda Kisvárda érdekességek Debrecen Szpari
Villanyfényes mérkőzések, valamint az elhalasztott ETO–FTC rangadó nélkül, egy háromnapos, csonka fordulóval folytatódik hétvégén a labdarúgó NB I. A 3. kör péntek esti nyitányán a még veretlen MTK a Puskás Akadémiát fogadja, és ha nem kap ki, a tabella élére ugrik – bár lehet, hogy csak egy napra. Szombaton idénybeli első győzelmére hajt az újonc Vasas az utóbbi időben idegenben sorra alulmaradó ZTE FC ellen, az Újpest pedig arra készül, hogy véget vessen kisvárdai hatos vereségsorozatának. Vasárnap a rendre gólokban gazdag meccseket játszó Pakshoz a most feljutott Kispest-Honvéd látogat, majd a pont nélkül utolsó Debrecen és a vendég Nyíregyháza keleti rangadójával zárul a program.


ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I  3. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

MTK BUDAPEST–PUSKÁS AKADÉMIA FC 

♦ Huszonöt NB I-es összecsapás után a vendég felcsútiak minimális különbséggel állnak jobban, az örökmérleg ugyanis 9 MTK-győzelem, 6 döntetlen, 10 Puskás Akadémia-siker. Az első, 2013. novemberi és a 2022. májusi meccsük közti 14 találkozón át nem ikszeltek, az előző 4 összecsapásuk viszont mind döntetlen lett. Májusban a Pancho Arénában úgy végeztek 2–2-re, hogy a hazaiak Lukács Dániel büntetőjével a 95. percben egyenlítettek.

♦ A Puskás Akadémia az MTK elleni legutóbbi 10 bajnoki találkozójából 5-öt megnyert, 5-ször döntetlenre végzett vele. Nincs még egy csapat a jelenlegi NB I-es mezőnyben, amellyel szemben ilyen hosszú veretlenségi szériában lenne a felcsúti gárda. A 2023. októberi budapesti 5–0-t és a 2024. februári hazai 6–1-et pedig ott találjuk a Fejér megyeiek élvonalbeli rekordgyőzelmei között.  

♦ A kék-fehérek pályaválasztása mellett is a felcsútiak az eredményesebbek: 4 MTK-győzelem, 2 döntetlen, 6 Puskás Akadémia-siker. A fővárosiak az előző 7 hazai meccsükből 5-öt elbuktak az akadémistákkal szemben, februárban Nagy Zsolt duplájával a félidőben 0–2 volt az állás, majd a kék-fehérek szünet után visszakapaszkodtak 2–2-re.

♦ Az MTK még veretlen a bajnokságban (1 győzelem, 1 döntetlen), szombaton Kispesten a Bognár István szabadrúgásából esett potya góllal a 94. percben csípett meg egy pontot (3–3). Az egyetlen csapat a mezőnyben, amely mind a kétszer 3 gólig jutott.

♦ A kék-fehérek 23 éves támadója, Kerezsi Zalán már 3 gólnál és 1 gólpassznál jár, a Sofascore szerint 8.45 ponttal jelenleg ő a bajnokság legjobban teljesítő mezőnyjátékosa.

♦ A felcsúti csapat eddig hullámzóan szerepel, debreceni sikerét (2–0) a Kisvárda elleni hazai vereség (1–2) követte.

♦ Szolnoki Rolandnak, a PAFC 34 éves védőjének a pénteki lehet a 300. NB I-es mérkőzése, a múlt héten kiállított Brandon Ormonde-Ottewillnek azonban ki kell hagynia a találkozót.

♦ Az MTK a nyitányon 3–0-ra verte meg a ZTE-t, odahaza 4 mérkőzés óta veretlen (3 győzelem, 1 iksz), legutóbb március 20-án a Pakstól kapott ki (0–2).

♦ A Puskás Akadémia idegenben legutóbb épp az MTK-nál ikszelt, azóta 4 győzelem és 3 vereség a mérlege, a legutóbbi két házon kívüli bajnokiját megnyerte. 

Kerezsi Zalán idényrajtja nagyon jól sikerült (Fotó: Földi Imre)

SZOMBAT

VASAS FC–ZALAEGERSZEGI TE FC 

♦ Ez lesz a jubileumi, 75. mérkőzésük az NB I-ben, az örökmérleg: 33 Vasas-diadal, 20 döntetlen, 21 ZTE-siker. Amikor az angyalföldiek legutóbb, 2022–2023-ban élvonalbeliek voltak, mind a háromszor ikszelt a két csapat. A zalaiak így már hatos nyeretlenségi sorozatban vannak az angyalföldiekkel szemben (4 döntetlen, 2 vereség), az NB I-ben legutóbb több mint 15 évvel ezelőtt, 2010 októberében tudták legyőzni őket (2–1).

♦ 2013 és 2019 között hatszor mérkőztek meg egymással az NB II-ben, ott hatalmas a Vasas fölénye: 5 győzelem, 1 vereség.

♦ A piros-kékek otthonában az NB I-ben csak háromszor tudtak győzni a zalaiak, 1982-ben és 2010-ben 3–2-re, 2001-ben pedig 2–1-re. Az angyalföldiek hazai pályán 26-szor verték meg a ZTE-t, 8-szor döntetlen lett a csata vége, ahogy legutóbb, 2023 májusában is (1–1). 

♦ Tétmeccsen máig utoljára idén februárban, Egerszegen, a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében találkoztak, ahol Urblík József tizenegyesből szerzett gólja után Amato és Kiss Bence találatával 2–1-re fordítottak a később a döntőig menetelő zalaiak.

♦ Az újonc Vasas 2 döntetlennel áll, amelyek értékét növeli, hogy ezeket az előző bajnokság arany-, majd ezüstérmese, az ETO és az FTC ellen érte el. Ráadásul a piros-kékek mindkét meccsüket 10 emberrel fejezték be. Hej Viktor büntetése letelt, Hidi M. Sándornak viszont ki kell hagynia ezt a mérkőzést.

♦ A ZTE eddig a végletek csapata: az 1. körben a legnagyobb különbségű vereséget (0–3) szenvedte el az MTK otthonában, majd hétfőn 5–2-re lépte le a Paksot, és a mezőnyben elsőként jutott egy meccsen 5 gólig.

♦ A piros-kékek hazai pályán legutóbb április 20-án a BVSC-től kaptak ki (0–2), azóta tétmeccseken 2 győzelem és 1 döntetlen az otthoni mérlegük.

♦ A Zalaegerszeg az előző 4 házon kívüli bajnokiját elbukta, ráadásul mindig legalább 2 gólt szedett be, 3-szor pedig be sem talált az ellenfelének.

KISVÁRDA MASTER GOOD–ÚJPEST FC 

♦ 2018 óta 21 mérkőzést játszottak az NB I-ben, és a párharcukban az utóbbi időszakban eredményesebb szabolcsi együttes áll jobban: 10-szer győzött a Kisvárda, 8-szor az Újpest, 3-szor pedig döntetlenre végeztek. A gólátlag mindössze 2.6/mérkőzés, hiszen 13 olyan bajnoki találkozójuk volt, amelyiken legalább az egyik csapat nem talált be.

♦ Kezdetben az Újpest dominált ebben a párosításban, hiszen az első 5 találkozójukból 4-et megnyert, míg a Várda csak 1-et. Azóta fordult a kocka, hiszen a legutóbbi 8 bajnokijukból 6-on a szabolcsiak bizonyultak jobbnak, a két kivételt a lila-fehérek 2023. szeptemberi (3–2), majd idén márciusi (2–1), egyaránt Megyeri úti sikere jelenti. A lila-fehérek az utóbbi diadallal vetettek véget a várdaiak elleni 4-es vereségsorozatuknak. 

♦ Kisvárdán nagyon nem megy az Újpestnek, hiszen a bajnokikat tekintve 11-ből 8-szor vesztesen távozott, az előző 6 találkozóját mind elbukta, ráadásul a legutóbbi 3-at legkevesebb 3 gólos különbséggel (0–4, 1–4 és 0–3). A lila-fehérek 2020 és 2021 őszén tudtak ikszelni (1–1 és 0–0), az egyetlen idegenbeli sikerük pedig rögtön az első, 2018. novemberi, ködös találkozón jött össze a rétköziek otthonában, amikor Novothny Soma még újpesti színekben triplázott (1–4).

♦ A szabolcsi piros-fehérek a felcsúti sikerüknek köszönhetően 2 forduló után még veretlenül állnak (1 győzelem, 1 döntetlen), ilyen eredményesen legutóbb 2022-ben, Török Lászlóval a kispadon indították az idényt, majd a záró 9 bajnokin Milos Kruscsiccsal a kispadon a 6. helyen fejezték be. Ha most szokásukhoz hűen megverik az Újpestet, a többi eredmény függvényében akár az élre is ugorhatnak, amire legutóbb 2023 nyarán, az 1. fordulót követően volt példa.

♦ Fordulatosan alakultak eddig a lila-fehérek meccsei: előbb előnyről veszítettek 2–1-re Nyíregyházán, majd 0–1-ről verték meg 4–2-re a Debrecent. 

♦ A Kisvárda a Puskás Akadémia elleni március 6-i sikere (1–0) óta nyeretlen otthon (3 iksz, 2 vereség), két hete, a Honvéd ellen már nagyon közel volt a győzelemhez, de Baki Ákos 88. perces gólja miatt két pontot elvesztett.

♦ Az Újpest vendégként az előző 3 bajnokiján úgy maradt alul, hogy mindig 2 gólt kapott. 

VASÁRNAP

PAKSI FC–KISPEST-HONVÉD FC 

♦ A tolnaiak 2006-os NB I-es bemutatkozásuk óta feleannyiszor tudták csak legyőzni a piros-feketéket, mint ahányszor kikaptak tőlük, az örökmérleg ugyanis 8 paksi győzelmet, 18 döntetlent és 16 kispesti sikert mutat.

♦ A Honvéd legutóbb lassan 5 éve, 2021 decemberében az atomvárosban verte meg a Paksot, mi több, kétszeri hátrány után Nenad Lukics 95. perces, videózás után megítélt tizenegyesével (2–3). Azóta az élvonalban 2 iksz, majd 2 tolnai győzelem született, a máig utolsó találkozójukon, 2023. április 1-jén Kispesten Böde Dániel 85. percben lőtt gólja döntött (2–1).

♦ A tolnai városban kereken 20-szor csaptak össze az NB I-ben, és abszolút kiegyenlített a mérlegük: mindkét gárda 6-szor nyert, 8 találkozójuk döntetlen lett. A dél-pestiek az előző 7 paksi fellépésükből csak egyet tudtak megnyerni, legutóbb 2022 novemberében pedig 5–0-ra maradtak alul, ami a legnagyobb különbség volt a két csapat párharcában. A kispestieknél akkor is Tomás Tujvel védett, aki 42 évével most a bajnokság legidősebb játékosa. 

♦ A két együttes a legutóbbi két tétmeccsét a Bozsik Arénában, a Magyar Kupa keretében vívta: 2023 novemberében 2–2 után a tizenegyespárbajt 5–4-re megnyerve, majd szűk egy év múlva 90 perc alatt 5–1-re győzve a Paks jutott tovább, és egyik idényben sem állt meg a kupagyőzelemig.

♦ Akárcsak tavaly az első két forduló után, most is a Paks meccseinek a gólátlaga a legmagasabb az NB I-ben. Akkor kereken 6 gól volt mérkőzésenként, idén még ezen is túltettek Böde Dánielék, hiszen az FTC elleni 4–2 után a zalaegerszegi 2–5-tel most már 6.5-es átlagnál járnak. 

♦ Az újonc Honvéd 2 iksszel tért vissza az élvonalba, Kisvárdán a 88. percben mentett meg egy pontot (1–1), majd az MTK ellen kétgólos előnyt engedett ki a kezéből (3–3), a kék-fehérek egyenlítő gólja Tujvel kapus hatalmas hibájából a 94. percben esett. 

♦ A tolnaiak az előző 4 hazai bajnokijukat megnyerték, mégpedig úgy, hogy közben egyszer 4, kétszer 5 gólt szereztek. Otthon legutóbb február 22-én az ETO-tól kaptak ki (3–4). 

♦ A kispestiek látogatóként legutóbb április 18-án az NB II-ben, Mezőkövesden tudtak győzni (2–1), azóta 2 döntetlen és 1 vereség az idegenbeli mérlegük.

DEBRECENI VSC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 

♦ A két szomszédos keleti megyeszékhely csapatának párharcában továbbra is jelentős a Loki fölénye, hiszen 26 találkozó után az NB I-es örökmérlegük 14 debreceni siker, 6 döntetlen, 6 nyíregyházi győzelem.

♦ A 2014. júliusi és az idén márciusi 1–1 között nem ikszeltek az élvonalban, közben mindkét csapat 3-szor diadalmaskodott, ráadásul az előző bajnokságban ez mind a Lokinak (3–0), mind a Szparinak (2–1) idegenben sikerült.

♦ Az élvonalbeli meccseket tekintve a Nyíregyháza többnyire kikapni jár Debrecenbe, hiszen az eddigi 14 meccséből 10-et elveszített. Döntetlent csak kétszer, 1983 májusában (0–0), majd a már említett tavaszi mérkőzésén tudott kiharcolni, amikor Temesvári Attila gólját Djordje Gordics egyenlítette ki.

♦ Az utolsó helyen álló DVSC vasárnap Újpesten vezetésről maradt alul 4–2-re, és a bajnokságban egyedüli csapatként még nincs pontja, ráadásul csütörtökön a Konferencialigában otthon sima hármast kapott a dán FC Köbenhavntól. A Loki legutóbb 2017-ben, Herczeg Andrással kezdte 2 vereséggel a bajnokságot, de akkor végül az 5. helyre futott be.

♦ A Nyíregyháza a nyitányon fordítani tudott az Újpest ellen (2–1), ám utána Győrben 4–0-s vereséget szenvedett a tartalékos ETO-tól. Ebben az idényben ez a legnagyobb különbség, ami két csapat közül kialakult a magyar élvonalban.

♦ A Debrecen otthon a Puskás Akadémia elleni 2–0-s vereséggel nyitott, a legutóbbi 6 hazai meccséből pedig csak egyet tudott megnyerni, a tavaszi záró fordulóban az Újpest ellen (2–1).

♦ A Szpari házon kívül a március 1-jei felcsúti sikere (1–0) óta nyeretlen, 2-szer ikszelt, 3-szor kikapott, közte volt az újpesti 2–7 is.

A 3. FORDULÓ PROGRAMJA
Augusztus 7., péntek
17.30: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Derdák Marcell. – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Augusztus 8., szombat
15.30: Vasas FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.30: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Augusztus 9., vasárnap
15.30: Paksi FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Még nincs új időpontja
ETO FC–Ferencvárosi TC – a találkozót az FTC Real Madrid elleni szombati felkészülési mérkőzése miatt halasztották el.

 

 

Újpest labdarúgó NB I 3. forduló MTK ZTE NB I Vasas Nyíregyháza Honvéd Kispest-Honvéd FC Paks Puskás Akadémia labdarúgó NB I DVSC Loki Zalaegerszeg Várda Kisvárda érdekességek Debrecen Szpari
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