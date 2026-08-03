A Paks kétszer egyenlített, de a ZTE öt gólt szerezve nyert hazai pályán

LABDARÚGÓ NB I

2. FORDULÓ

ZALAEGERSZEGI TE FC–PAKSI FC 5–2 (3–2)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 3093 néző. Vezette: Zierkelbach Péter

ZTE: Gundel-Takács – Csonka A., Peraza, Diogo Silva, Garai (Alfonso, a szünetben; M. Santos, 77.) – Kiss B. (Teixeira, 77.), Amato, Szendrei N., Calderón – Maxsuell (Marques, 62.), Skribek (Babos B., 88.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya

PAKS: Kovácsik – Kuzma (Lenzsér, a szünetben), Szekszárdi M., Vécsei – Hahn, Pető M. (Böde, 61.), Papp K., Balogh B. (Zeke, a szünetben), Lapu (Horváth Kevin, 61.) – Haraszti (Wiesner, 82.), Szalai J. Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Calderón (2., 21.), Garai (45+1.), Marques (73.), Babos B. (90+9.), ill. Szalai J. (11. – 11-esből), Lapu (40.)

Sárga lap: Peraza (65.), M. Santos (78.), Celikkaya (90+1. – a kispadon), Amato (90+6.), ill. Pető M. (58.), Lenzsér (67.), Horváth Kevin (90+2.)

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Athén után Zalaegerszeg. A Paks múlt csütörtökön a Konferencialiga-selejtezőben még a Panathinaikosz otthonában ért el bravúros 2–2-es döntetlent (4–3-mas összesítéssel kiesett), hétfőn már a ZTE Arénában kellett helytállnia. Bognár György vezetőedző ismét belenyúlt a varázsgömbbe, ahogyan várható volt, alaposan felforgatta csapatát, a csütörtökihez képest hat helyen változott a kezdő, érdekes volt látni Hahn Jánost jobbfutóként, és bekerült a 20 éves Kuzma Hunor is. Nos, a fiatal hátvéd nem így képzelte az első élvonalbeli bajnokiját, ugyanis még két perc sem telt el, de Gundel-Takács Bence indítása után rosszul számolta ki a labda ívét, hatalmas hibáját követően az ezúttal balszélsőként szereplő José Calderón lépett ki, és emelte át Kovácsik Ádámot. Joggal paskolták a zalai kapus fejét, gólpasszt adott spanyol társának, aki pár perccel korábban még néhány hónapos gyermekével a kezében sétálgatott a pályán.

Egy-két pillatattal később a 18 éves Garai Zétény „sem akarta lemaradni” Kuzma Hunortól, a zalaiak fiatalja is nagyot hibázott, miután kőkeményen belerúgott Balogh Balázs lábába a tizenhatoson belül – a jogos tizenegyest Szalai József váltotta gólra. A két tini talán a 39 Celsius-fokos extrém meleg miatt bakizott nagyot… Aztán megint a Zalaegerszeg villant, Skribek Alen kiugratása után José Calderón lépett ki ziccerben, előbb majdnem orra esett a saját lábában, majd higgadtan a kapuba gurított – videózás után megadta a játékvezető a gólt. A spanyol légiósnak bejött a támadóbb szerepkör, bő 20 perc alatt duplázott. A paksi védelem finoman szólva átjáróháznak nézett ki, Skribek Alen, Maxsuell Alegria és Garai Zétény is kilépett, de valamennyi helyzetet elpuskázták a hazaiak. S ahogy ilyenkor lenni szokott, a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat, Gundel-Takács Bence rossz helyre ütötte a labdát, az NB I-ben bemutatkozó 21 éves Lapu Andor pedig a kapuba lőtt. Joggal bosszankodtak a zalai szurkolók, egyikük azt nehezményezte, hogy a látottak alapján 3–1-nek kellene lennie, ehelyett 2–2 virít az eredményjelzőn… De ez is gyorsan változott, ugyanis a sokadik zalai kiugratás megint meghozta a gyümölcsét, ezúttal Garai Zétény lépett ki, és lőtt Kovácsik Ádám kapujába.

Lapu Andor szerezte a Paks utolsó gólját a meccsen (Fotó: Szabó Miklós)

A fiatal zalai gólszerző nem jött ki a folytatásra, s a látottak alapján az sem volt meglepetés, hogy Bognár György Lenzsér Bence és Zeke Márió személyében két helyen is változtatott a paksi védelemen.

Pető Milán és Joseth Peraza kakaskodásával indult a második félidő, Zierkelbach Péter játékvezető elsőre piros lapot mutatott fel a vendégek támadójának, de VAR-vizsgálat után sárgára módosította. Filipe Celikkaya Arthur Henrique Marquesszel, Bognár György Böde Dániellel igyekezett frissíteni támadósorán, mégis Skribek Alen előtt adódott újabb lehetőség, de lövés helyett rosszul passzolt. Az újabb zalai kontra már eredményesnek bizonyult, Skribek Alen lekészítése után a Fluminensétől kölcsönben lévő 19 éves Arthur Henrique Marques szerezte a negyedik, majd a legvégén Babos Bence az ötödik ZTE-gólt.

A Zalaegerszeg az előző idényben megszokott látványos futballal rukkolt elő, a látottak alapján még több gólt is szerezhetett volna, Filipe Celikkaya irányításával pedig máris megszerezte első győzelmét. 5–2

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