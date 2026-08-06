Barcelona vagy Real Madrid? Rodri meghozta a döntést – sajtóhír

A nyári transzferidőszak egyik legizgalmasabb kérdése, hogy az aranylabdás Rodri hol folytatja pályafutását. Ha a világbajnokságot követő heteket vesszük figyelembe, akkor a Real Madrid tűnt befutónak, szerdán viszont a Barcelona is beszállt a Manchester City sztárjáért.

A Jijantes FC csütörtök délutáni értesülése szerint a 30 éves játékos a katalánokat választotta, miután úgy mérte fel, hogy Hansi Flick rendszere jobban passzol hozzá a madridinál, a sok válogatottbeli csapattársnak köszönhetően pedig a beilleszkedést könnyebbnek gondolja Barcelonában.

💣 EXCLUSIVA @JijantesFC ☎️



🚨🚨🚨 RODRI ELIGE EL BARÇA 🔥🔥🔥



El mediocampista ha dado el OK al proyecto de Hansi Flick



El Barça se prepara para abordar el fichaje del Balón de Oro pic.twitter.com/zcBIU21bxF — Jijantes FC (@JijantesFC) August 6, 2026

Más hírek szerint a Real egyszerűen nem tudott megállapodni a manchesteriekkel az átigazolási díjat illetően, Florentino Pérezék ugyanis legfeljebb 50 millió eurót adtak volna Rodriért. A Barca ezzel szemben 60-70 millióért kaphatja meg a világ egyik legjobbját.