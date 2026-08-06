Nemzeti Sportrádió

Barcelona vagy Real Madrid? Rodri meghozta a döntést – sajtóhír

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.08.06. 15:50
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Rodrit a 2024-es Európa-bajnokság után az idei világbajnokságon is a legjobb játékosnak választották (Fotó: Getty Images)
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Rodri FC Barcelona Real Madrid átigazolás Manchester City
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Barcelonához közel álló Jijantes FC úgy értesült, hogy a világ- és Európa-bajnok Rodri a Real Madrid helyett a katalán klubhoz csatlakozna.

A nyári transzferidőszak egyik legizgalmasabb kérdése, hogy az aranylabdás Rodri hol folytatja pályafutását. Ha a világbajnokságot követő heteket vesszük figyelembe, akkor a Real Madrid tűnt befutónak, szerdán viszont a Barcelona is beszállt a Manchester City sztárjáért.

A Jijantes FC csütörtök délutáni értesülése szerint a 30 éves játékos a katalánokat választotta, miután úgy mérte fel, hogy Hansi Flick rendszere jobban passzol hozzá a madridinál, a sok válogatottbeli csapattársnak köszönhetően pedig a beilleszkedést könnyebbnek gondolja Barcelonában.

Más hírek szerint a Real egyszerűen nem tudott megállapodni a manchesteriekkel az átigazolási díjat illetően, Florentino Pérezék ugyanis legfeljebb 50 millió eurót adtak volna Rodriért. A Barca ezzel szemben 60-70 millióért kaphatja meg a világ egyik legjobbját.

Rodri FC Barcelona Real Madrid átigazolás Manchester City
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