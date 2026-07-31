Már nem hibátlan a Puskás Akadémia – két góllal kikapott otthon a Kisvárdától

LABDARÚGÓ NB I

2. FORDULÓ

PUSKÁS AKADÉMIA FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 0–2 (0–1)

Felcsút, Pancho Aréna, 815 néző. Vezette: Antal Péter (Berényi Ákos, Máyer Gábor)

PAFC: Lehoczki – Szolnoki, Golla, Harutjunjan, Ormonde-Ottewill – Soisalo (Duarte, a szünetben), Okeke (Varga Zs., 64.), Kern (Orján, 75.), Mondovics (Dárdai P., a szünetben) – Lukács D., Németh A. (Nissilä, 75.). Vezetőedző: Babó Levente

KISVÁRDA: Popovics – Osztrovka, Radmanovac, Chlumecky, Soltész D. – Melnik, Mbock – Mesanovic (Matanovics, 81.), Herc (Bíró Be., 81.), Ésik (Szikszai, 72.) – Balogun (Jordanov, 72.). Vezetőedző: Supka Attila

Gólszerző: Ésik (33.), Herc (61.)

Sárga lap: Kern (65.), ill. Balogun (67.), Melnik (88.)

Kiállítva: Ormonde-Ottewill (61.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

EZ NEM EMBERNEK VALÓ – dünnyögte az egyik hazai szurkoló a Pancho Arénához közeli vendéglátóipari egység teraszán, mielőtt még belekortyolt volna hűsítő sörébe.

Egy óra volt még ekkor a Puskás Akadémia–Kisvárda bajnokiig, és a hőmérő 37 fokot mutatott. A játékosok a bemelegítést már teljes árnyékban végezhették, és fel is lélegezhettek, a kezdésre elviselhetővé vált a hőség.

A Puskás kilőtt a rajtnál a múlt héten, és időnként rendkívül tetszetős, egyben taktikus játékkal nyert Debrecenben. Kisvárdán viszont volt miért bosszankodni az első fordulót követően, hiszen Supka Attila vezetőedző csapata a mérkőzés hajrájáig vezetett, aztán pontrúgás után gólt kapott a Honvédtól, és máris elúszott két pont. Nyilván ahhoz, hogy az NB I-ben az erőviszonyok jobban kirajzolódjanak, több idő és forduló kell, de a péntek esti találkozó is segíthetett abban, hogy tisztábban lássunk.

A meccs előtt Tóth Balázs, a Puskás klubigazgatója a Debrecenben századik élvonalbeli mérkőzésén szereplő ifjabb Dárdai Pált köszöntötte, aki egyébként a kispadon kezdte a mérkőzést, de nem kellett nagy jóstehetség ahhoz, hogy tudjuk, a Kisvárda ellen is szerepet kap.

Az biztos, hogy az első félidőben nem rágta le a körmét a többieket figyelve, az első percekben például azt tapasztalhatta, hogy a Kisvárda agresszívabban kezdi az összecsapást, megnyeri a párharcokat és fejpárbajokat, de helyzetig nem jut. El kellett telnie tíz percnek, hogy a hazaiak felvegyék a ritmust, akkor át is vették a játék irányítását, próbáltak építkezni, de szinte még a végjátékig sem jutottak el, mert sok hibát követtek el a passzoknál. Az első félidei ivószünet mindenképpen a vendégeknél telhetett hasznosabban, nemcsak a hidratálás miatt, hanem mert utána megint többet támadott a Kisvárda. Ennek gyümölcse gól lett, a húszéves Ésik Ákos közelről csúsztatta a labdát a kapuba egy jobb oldali szöglet után. A fiatal szélső második élvonalbeli meccsén második gólját szerezte, és talán kitalálják olvasóink, kinek rúgta az elsőt. Igen, a Puskás Akadémiának, mégpedig több mint két éve, 2024 májusában, ráadásul a Pancho Arénában és ugyanabba a kapuba, mint most. Ésik az előző idényt Békéscsabán töltötte, most újra az első osztályban kapott esélyt, és igyekszik élni vele.

A gól után a Puskás aktívabb lett, de kaput eltaláló lövésig csak a szabolcsiak jutottak el, újabb gólig viszont ők sem, Babó Levente, a hazaiak mestere a fejét csóválva sétált be az öltözőbe.

Nem meglepő, hogy cserélt is a fiatal szakember, Dárdai mellett a Zöld-foki-szigetek színeiben világbajnokságot megjáró Laros Duarte is pályára lépett, aki azonnal egyenlíthetett volna, de hat méterről, ajtó-ablak helyzetben mellé lőtt. Aztán hosszú indítás után a felcsúti Brandon Ormonde-Ottewill duplán hibázott, lerántotta a tizenhatoson belül Jasmin Mesanovicot, a Kisvárda tizenegyest, az angol balhátvéd piros lapot kapott, a büntetőt pedig Christián Herc értékesítette.

A Kisvárda magabiztosan nyert, és megőrizte veretlenségét, a hazai szurkoló, aki a meccs előtt még a hőség miatt ivott, valószínűleg a találkozó után más miatt gurított le még egy-két sört. 0–2

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!