Nemzeti Sportrádió

Már nem hibátlan a Puskás Akadémia – két góllal kikapott otthon a Kisvárdától

2026.07.31. 21:51
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Kisvárdai öröm Ésik Ádám gólja után (Fotó: Dömötör Csaba)
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NB I Puskás Akadémia labdarúgó NB I NB I 2. forduló élő közvetítés Kisvárda
A labdarúgó NB I 2. fordulójának nyitó mérkőzésén a Kisvárda egy szöglet utáni és egy tizenegyesgóllal 2–0-ra nyert a majdnem fél órát emberhátrányban játszó Puskás Akadémia otthonában.

 

LABDARÚGÓ NB I
2. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 0–2 (0–1)
Felcsút, Pancho Aréna, 815 néző. Vezette: Antal Péter (Berényi Ákos, Máyer Gábor)
PAFC: Lehoczki – Szolnoki, Golla, Harutjunjan, Ormonde-Ottewill – Soisalo (Duarte, a szünetben), Okeke (Varga Zs., 64.), Kern (Orján, 75.), Mondovics (Dárdai P., a szünetben) – Lukács D., Németh A. (Nissilä, 75.). Vezetőedző: Babó Levente
KISVÁRDA: Popovics – Osztrovka, Radmanovac, Chlumecky, Soltész D. – Melnik, Mbock – Mesanovic (Matanovics, 81.), Herc (Bíró Be., 81.), Ésik (Szikszai, 72.) – Balogun (Jordanov, 72.). Vezetőedző: Supka Attila
Gólszerző: Ésik (33.), Herc (61.)
Sárga lap: Kern (65.), ill. Balogun (67.), Melnik (88.)
Kiállítva: Ormonde-Ottewill (61.)
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EZ NEM EMBERNEK VALÓ – dünnyögte az egyik hazai szurkoló a Pancho Arénához közeli vendéglátóipari egység teraszán, mielőtt még belekortyolt volna hűsítő sörébe.

Egy óra volt még ekkor a Puskás Akadémia–Kisvárda bajnokiig, és a hőmérő 37 fokot mutatott. A játékosok a bemelegítést már teljes árnyékban végezhették, és fel is lélegezhettek, a kezdésre elviselhetővé vált a hőség.

A Puskás kilőtt a rajtnál a múlt héten, és időnként rendkívül tetszetős, egyben taktikus játékkal nyert Debrecenben. Kisvárdán viszont volt miért bosszankodni az első fordulót követően, hiszen Supka Attila vezetőedző csapata a mérkőzés hajrájáig vezetett, aztán pontrúgás után gólt kapott a Honvédtól, és máris elúszott két pont. Nyilván ahhoz, hogy az NB I-ben az erőviszonyok jobban kirajzolódjanak, több idő és forduló kell, de a péntek esti találkozó is segíthetett abban, hogy tisztábban lássunk.

A meccs előtt Tóth Balázs, a Puskás klubigazgatója a Debrecenben századik élvonalbeli mérkőzésén szereplő ifjabb Dárdai Pált köszöntötte, aki egyébként a kispadon kezdte a mérkőzést, de nem kellett nagy jóstehetség ahhoz, hogy tudjuk, a Kisvárda ellen is szerepet kap.

Az biztos, hogy az első félidőben nem rágta le a körmét a többieket figyelve, az első percekben például azt tapasztalhatta, hogy a Kisvárda agresszívabban kezdi az összecsapást, megnyeri a párharcokat és fejpárbajokat, de helyzetig nem jut. El kellett telnie tíz percnek, hogy a hazaiak felvegyék a ritmust, akkor át is vették a játék irányítását, próbáltak építkezni, de szinte még a végjátékig sem jutottak el, mert sok hibát követtek el a passzoknál. Az első félidei ivószünet mindenképpen a vendégeknél telhetett hasznosabban, nemcsak a hidratálás miatt, hanem mert utána megint többet támadott a Kisvárda. Ennek gyümölcse gól lett, a húszéves Ésik Ákos közelről csúsztatta a labdát a kapuba egy jobb oldali szöglet után. A fiatal szélső második élvonalbeli meccsén második gólját szerezte, és talán kitalálják olvasóink, kinek rúgta az elsőt. Igen, a Puskás Akadémiának, mégpedig több mint két éve, 2024 májusában, ráadásul a Pancho Arénában és ugyanabba a kapuba, mint most. Ésik az előző idényt Békéscsabán töltötte, most újra az első osztályban kapott esélyt, és igyekszik élni vele.

A gól után a Puskás aktívabb lett, de kaput eltaláló lövésig csak a szabolcsiak jutottak el, újabb gólig viszont ők sem, Babó Levente, a hazaiak mestere a fejét csóválva sétált be az öltözőbe.

Nem meglepő, hogy cserélt is a fiatal szakember, Dárdai mellett a Zöld-foki-szigetek színeiben világbajnokságot megjáró Laros Duarte is pályára lépett, aki azonnal egyenlíthetett volna, de hat méterről, ajtó-ablak helyzetben mellé lőtt. Aztán hosszú indítás után a felcsúti Brandon Ormonde-Ottewill duplán hibázott, lerántotta a tizenhatoson belül Jasmin Mesanovicot, a Kisvárda tizenegyest, az angol balhátvéd piros lapot kapott, a büntetőt pedig Christián Herc értékesítette.

A Kisvárda magabiztosan nyert, és megőrizte veretlenségét, a hazai szurkoló, aki a meccs előtt még a hőség miatt ivott, valószínűleg a találkozó után más miatt gurított le még egy-két sört. 0–2

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AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

1. Kisvárda

2

1

1

2. MTK Budapest

1

1

3. Paksi FC

1

1

4. Nyíregyháza

1

1

5. Puskás A.

2

1

1

6. Vasas FC

1

1

6. ETO FC Győr

1

1

8. Kispest-Honvéd

1

1

9. Újpest FC

1

1

10. Ferencváros

1

1

11. Debrecen

1

1

12. Zalaegerszeg

1

1

 

 

NB I Puskás Akadémia labdarúgó NB I NB I 2. forduló élő közvetítés Kisvárda
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