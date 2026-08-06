Csütörtöki sportműsor: a DVSC és az ETO is a Kl harmadik selejtezőkörében lép pályára

AUGUSZTUS 6., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Nem bajnoki ág

18.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–CSZKA Szófia (bolgár)

18.00: Jagiellonia Byalistok (lengyel)–Rangers (skót)

19.00: Hradec Králové (cseh)–Besiktas (török)

19.00: Red Bull Salzburg (osztrák)–Pafosz (ciprusi)

19.45: PAOK (görög)–Anderlecht (belga)

21.00: Benfica (portugál)–Hearts (skót)

Bajnoki ág

17.00: KuPS (finn)–Universitatea Craiova (román)

19.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Omonia (ciprusi)

19.00: Lech Poznan (lengyel)–KÍ Klaksvík (feröeri)

20.00: Thun (svájci)–Víkingur Reykjavík (izlandi)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Főág

17.00: Inter Turku (finn)–Vaduz (liechtensteini)

18.00: Jablonec (cseh)–RFS (lett)

18.00: HJK Helsinki (finn)–Motherwell (skót)

18.00: Paide Linnameeskond (észt)–SK Rapid (osztrák)

18.00: Noa (örmény)–FC Sion (svájci)

18.30: CFR Cluj (román)–Tromsö (norvég)

19.00: DEBRECENI VSC–FC Köbenhavn (dán) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.00: Zalgiris Vilnius (litván)–Hajduk Split (horvát)

19.00: Sheriff Tiraspol (moldovai)–St. Gallen (svájci)

19.00: Raków Czestochowa (lengyel)–Hammarby (svéd)

19.00: IFK Göteborg (svéd)–Gent (belga)

19.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Qarabag (azeri)

19.30: Beitar (izraeli)–Austria Wien (osztrák)

20.00: Twente (holland)–DAC 1904 (szlovákiai)

20.00: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–GKS Katowice (lengyel), Miskolc

20.00: Ajax (holland)–Shelbourne (ír)

20.30: Valur (izlandi)–Nordsjaelland (dán)

20.30: Braga (portugál)–Dinamo Minszk (fehérorosz)

20.30: Lugano (svájci)–NSÍ Runavík (feröeri)

20.45: Bohemians (ír)–Midtjylland (dán)

20.45: Rijeka (horvát)–Ilves (finn)

21.00: Partizan (szerb)–Tobol (kazah)

21.00: Hibernian (skót)–Skëndija (északmacedón)

Bajnoki ág

19.00: Riga FC (lett)–ETO FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.00: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–Flora Tallinn (észt)

20.30: Borac Banja Luka (boszniai)–Vityebszk (fehérorosz)

21.00: Tre Fiori (San Marinó-i)–Drita (koszovói)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

U20-AS VILÁGBAJNOKSÁG, EUGENE

18.50: 2. nap, délelőtti program (Tv: M4 Sport, 21.15)

Péntek, 3.00: 2. nap, délutáni program (Tv: M4 Sport)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

18.30: Baltimore Orioles–Los Angeles Angels (Tv: Sport2)

GOLF

PGA TOUR

21.00: Wyndham Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

NŐI TOUR DE FRANCE

15.45: 6. szakasz (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

LENGYEL KÖRVERSENY

12.05: férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

U18-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZERBIA

A 9–16. HELYÉRT

12.00: Portugália–Svédország (Tv: Sport1)

14.30: Szerbia–Ausztria (Tv: Sport1)

NEGYEDDÖNTŐ

17.00: Izland–Németország (Tv: Sport1)

19.30: Magyarország–Szlovénia (Tv: Sport1)

U18-AS NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, ROMÁNIA

NEGYEDDÖNTŐ

17.30: Magyarország–Dánia (Tv: Duna World)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1117 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL

8.00: női elődöntő, A-csoport

12.00: férfi elődöntő, körvívás

17.00: női elődöntő, B-csoport

PÓKER

WORLD SERIES

Péntek, 4.30: döntő, 3. nap, Las Vegas (Tv: Eurosport1)

STRANDRÖPLABDA

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

9.30: döntő, Budapest Garden

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, MONTREAL

16.00: egyes, 3. forduló; páros, 1. forduló

Benne: Marozsán Fábián, Danyiil Medvegyev (magyar, orosz)–Liam Draxl, Cleeve Harper (kanadaiak)

WTA 1000-ES TORNA, TORONTO

16.00: egyes, 3. forduló; páros, 1. forduló

ÚSZÁS

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

10.30: férfi toronyugrás, 10 m, selejtező

17.30: női szinkronugrás, 3 m, DÖNTŐ

19.00: férfi toronyugrás, 10 m, DÖNTŐ

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Lemondott az edző, mert eladták fontos játékosait

8.00: Szabó Gergővel, az MLSZ sajtófőnökével a bajnoki meccsek időpontváltozásairól beszélgetünk. A vonalban Holczer Ádám

9.00: Pálinger Katalint hívjuk

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 – kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.30: Újratöltve

Hazafutás

Műsorvezető: Cseszregi Balázs

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Úszás, Európa-bajnokság előtt, vendég: Sós Csaba szövetségi kapitány

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Bittmann Emil, Deák Zsigmond, L. Pap István

17.00: Nyílt vízi úszás, Európa-bajnokság után

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, európai kupák, vendég: Wukovics László

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Bemutatjuk a magyar csapatok Konferencialiga-selejtezős ellenfeleit: a Köbenhavn és a Riga története

18.40: A Debrecen és a Győr Konferencialiga-mérkőzésének felvezetése Bene Ferenccel

19.00: Közvetítés a Debrecen–Köbenhavn Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Katona László, szakértő: Bene Ferenc. Közvetítés a Riga FC–ETO FC Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs

21.00: Augusztus 6-án nyert magyar olimpiai érmek: Hosszú Katinka 400 méter vegyesen, Szász Emese párbajtőrben tíz éve lett ötkarikás bajnok

22.30: Sportvilág Jó Andrással