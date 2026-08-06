Csütörtöki sportműsor: a DVSC és az ETO is a Kl harmadik selejtezőkörében lép pályára
AUGUSZTUS 6., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Nem bajnoki ág
18.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–CSZKA Szófia (bolgár)
18.00: Jagiellonia Byalistok (lengyel)–Rangers (skót)
19.00: Hradec Králové (cseh)–Besiktas (török)
19.00: Red Bull Salzburg (osztrák)–Pafosz (ciprusi)
19.45: PAOK (görög)–Anderlecht (belga)
21.00: Benfica (portugál)–Hearts (skót)
Bajnoki ág
17.00: KuPS (finn)–Universitatea Craiova (román)
19.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Omonia (ciprusi)
19.00: Lech Poznan (lengyel)–KÍ Klaksvík (feröeri)
20.00: Thun (svájci)–Víkingur Reykjavík (izlandi)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Főág
17.00: Inter Turku (finn)–Vaduz (liechtensteini)
18.00: Jablonec (cseh)–RFS (lett)
18.00: HJK Helsinki (finn)–Motherwell (skót)
18.00: Paide Linnameeskond (észt)–SK Rapid (osztrák)
18.00: Noa (örmény)–FC Sion (svájci)
18.30: CFR Cluj (román)–Tromsö (norvég)
19.00: DEBRECENI VSC–FC Köbenhavn (dán) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.00: Zalgiris Vilnius (litván)–Hajduk Split (horvát)
19.00: Sheriff Tiraspol (moldovai)–St. Gallen (svájci)
19.00: Raków Czestochowa (lengyel)–Hammarby (svéd)
19.00: IFK Göteborg (svéd)–Gent (belga)
19.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Qarabag (azeri)
19.30: Beitar (izraeli)–Austria Wien (osztrák)
20.00: Twente (holland)–DAC 1904 (szlovákiai)
20.00: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–GKS Katowice (lengyel), Miskolc
20.00: Ajax (holland)–Shelbourne (ír)
20.30: Valur (izlandi)–Nordsjaelland (dán)
20.30: Braga (portugál)–Dinamo Minszk (fehérorosz)
20.30: Lugano (svájci)–NSÍ Runavík (feröeri)
20.45: Bohemians (ír)–Midtjylland (dán)
20.45: Rijeka (horvát)–Ilves (finn)
21.00: Partizan (szerb)–Tobol (kazah)
21.00: Hibernian (skót)–Skëndija (északmacedón)
Bajnoki ág
19.00: Riga FC (lett)–ETO FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.00: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–Flora Tallinn (észt)
20.30: Borac Banja Luka (boszniai)–Vityebszk (fehérorosz)
21.00: Tre Fiori (San Marinó-i)–Drita (koszovói)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
U20-AS VILÁGBAJNOKSÁG, EUGENE
18.50: 2. nap, délelőtti program (Tv: M4 Sport, 21.15)
Péntek, 3.00: 2. nap, délutáni program (Tv: M4 Sport)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.30: Baltimore Orioles–Los Angeles Angels (Tv: Sport2)
GOLF
PGA TOUR
21.00: Wyndham Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
NŐI TOUR DE FRANCE
15.45: 6. szakasz (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
LENGYEL KÖRVERSENY
12.05: férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
U18-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZERBIA
A 9–16. HELYÉRT
12.00: Portugália–Svédország (Tv: Sport1)
14.30: Szerbia–Ausztria (Tv: Sport1)
NEGYEDDÖNTŐ
17.00: Izland–Németország (Tv: Sport1)
19.30: Magyarország–Szlovénia (Tv: Sport1)
U18-AS NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, ROMÁNIA
NEGYEDDÖNTŐ
17.30: Magyarország–Dánia (Tv: Duna World)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1117 (Tv: Sport2)
ÖTTUSA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL
8.00: női elődöntő, A-csoport
12.00: férfi elődöntő, körvívás
17.00: női elődöntő, B-csoport
PÓKER
WORLD SERIES
Péntek, 4.30: döntő, 3. nap, Las Vegas (Tv: Eurosport1)
STRANDRÖPLABDA
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
9.30: döntő, Budapest Garden
TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, MONTREAL
16.00: egyes, 3. forduló; páros, 1. forduló
Benne: Marozsán Fábián, Danyiil Medvegyev (magyar, orosz)–Liam Draxl, Cleeve Harper (kanadaiak)
WTA 1000-ES TORNA, TORONTO
16.00: egyes, 3. forduló; páros, 1. forduló
ÚSZÁS
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
10.30: férfi toronyugrás, 10 m, selejtező
17.30: női szinkronugrás, 3 m, DÖNTŐ
19.00: férfi toronyugrás, 10 m, DÖNTŐ
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Lemondott az edző, mert eladták fontos játékosait
8.00: Szabó Gergővel, az MLSZ sajtófőnökével a bajnoki meccsek időpontváltozásairól beszélgetünk. A vonalban Holczer Ádám
9.00: Pálinger Katalint hívjuk
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 – kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.30: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető: Cseszregi Balázs
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Úszás, Európa-bajnokság előtt, vendég: Sós Csaba szövetségi kapitány
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Bittmann Emil, Deák Zsigmond, L. Pap István
17.00: Nyílt vízi úszás, Európa-bajnokság után
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, európai kupák, vendég: Wukovics László
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Bemutatjuk a magyar csapatok Konferencialiga-selejtezős ellenfeleit: a Köbenhavn és a Riga története
18.40: A Debrecen és a Győr Konferencialiga-mérkőzésének felvezetése Bene Ferenccel
19.00: Közvetítés a Debrecen–Köbenhavn Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Katona László, szakértő: Bene Ferenc. Közvetítés a Riga FC–ETO FC Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs
21.00: Augusztus 6-án nyert magyar olimpiai érmek: Hosszú Katinka 400 méter vegyesen, Szász Emese párbajtőrben tíz éve lett ötkarikás bajnok
22.30: Sportvilág Jó Andrással