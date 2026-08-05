Garai Zétény édesapja emlékének ajánlotta a gólját

A különbség tekintélyes a ZTE FC bajnoki rajton és hétfőn bemutatott futballja között: egy hete 3–0-s vereséget szenvedett az MTK Budapest vendégeként, a második forduló záró meccsén pedig pillanatnyi esélyt sem adott a Paksi FC-nek, magabiztosan győzött 5–2-re. Meglehet, sokan még el sem foglalták a helyüket a lelátón, az Egerszeg máris vezetett, ráadásul nem is hétköznapi góllal: a hazaiak kapusa, Gundel-Takács Bence adta a gólpasszt José Calderónnak – egy perce és negyvenhat másodperce tartott ekkor a mérkőzés... Viszonylag hamar jött a válasz, amihez a hazaiak védőjének, Garai Zéténynek a hibája is kellett, azonban a 18 esztendős fiatal nem „roppant meg”, és amikor már úgy tűnt, 2–2-vel zárul az első játékrész, remek lövéssel juttatta ismét vezetéshez a csapatát.

„Pénteken már éreztem, van rá esély, hogy játsszak a Paks ellen, örülök, hogy bejött a sejtésem... – mondta Garai Zétény, aki a második meccsén léphetett pályára az élvonalban. – Nagyon gyorsan megszereztük a vezetést, sajnos nem sokkal később a tizenhatosunkon belül késtem egy ütemet, és az ellenfelünk jogos büntetőből egyenlített. Próbáltam kizárni a negatív gondolatokat, a feladatomra koncentrálni, újra előnybe kerültünk, és mellette még többször is a paksi védelem mögé kerültünk. Nekem is volt két megindulásom, ám az egyiknél lest jeleztek, a másiknál pedig védett a vendégek kapusa, és bár a Paks egyenlíteni tudott, még a szünet előtt sikerült betalálnom. Hogy balhátvédből miként kerültem a kezdőkörbe a kiugratásom előtt? Néhány perccel korábban helyet cseréltem José Calderónnal, és amikor Skribek Alen indított, tudtam, van terület előttem. Benéztem, jön-e valamelyik csapattársam mellettem, aki esetleg nálam is jobb helyzetben van, és mert nem láttam senkit, lőttem. Nagyon jó érzés volt, amikor láttam, a labda a bal alsó sarokban köt ki, különösen azért, mert újra megszereztük a vezetést. Abban a pillanatban azonnal az édesapámra gondoltam, aki hosszan tartó súlyos betegség után egy hónapja hunyt el, az lett volna az igazi, ha vele együtt örülhetek, és nem csak onnan fentről látja az első NB I-es gólomat, amelyet az emlékének ajánlok.”

Garai Zétény nem volt még hatesztendős, amikor Veszprémben futballozni kezdett, tizenkét évesen Győrbe, az ETO-hoz került, majd három év elteltével az Illés Akadémiába igazolt. Egy idényt töltött el Szombathelyen, két évvel ezelőtt az NB II-es FC Ajka szerződtette, nem volt még tizenhét, amikor 2024. augusztus 25-én Schindler Szabolcs először pályára küldte a második vonalban a Kisvárda elleni 3–2-es bajnokin. Két idény alatt kereken negyven bajnokin jutott szóhoz (harmincnyolcszor kezdőként!), és mivel 2026 januárjában Zalaegerszegre igazolt, áprilisban a Kazincbarcika elleni 4–0-s mérkőzésen az élvonalban is bemutatkozott – kezdőként 72 percet kapott. A hétfői, Paks elleni találkozó óta már két meccse van az első osztályban, de talán mondani sem kell, azt reméli, egyre több szerephez jut a jól szereplő ZTE-ben.

„A mérkőzés szünetében mondták, rendben volt a játékom, ennek ellenére cserélünk, aztán a meccs után az egész csapat dicséretet kapott Filipe Celikkaya vezetőedzőtől – folytatta Garai Zétény. – Mindenképpen győzni akartunk az első hazai bajnokin, fontos volt, hogy ne ragadjunk be az indulásnál, és bár megszereztük a három pontot, a vezetőedzőnk elmondta, tudunk mi ennél is jobban játszani. Az egyik álmom, az élvonalban való bemutatkozás már korábban összejött, bízom benne, minél többet és minél jobban tudok majd játszani, és persze abban is, hogy legalább úgy szerepel a ZTE, mint az előző idényben.”