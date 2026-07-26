Nagyot küzdött a Vasas, és emberhátrányban kétszer is egyenlített a bajnok ETO ellen

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

VASAS FC–ETO FC 2–2 (0–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 3649 néző. Vezette: Csonka Bence

Gólszerző: Urblík J. (70.), Csóka D. (89.), ill. Gavrics (57. – 11-esből), Huszár (80.)

Kiállítva: Hej (29., Vasas)

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Hatot kapott az ETO, amikor utoljára járt Angyalföldön bajnoki (NB II-es) mérkőzésen – az akkor az Illovszky-stadionban helyet foglalók aligha gondolták, hogy a győriek az azt követő két és fél idényben hollywoodi sztorit kerekítenek, míg a piros-kékek továbbírják középszerű, unalmas, B-kategóriás filmjüket. Pedig így lett: a 2023 novemberi méretes, 6–0-s zakó ellenére a zöld-fehérek jutottak fel az élvonalba, ott mindjárt Konferencialigát érő helyen zártak, kis híján a sorozat főtáblájára jutottak, de a Rapid elleni kudarc sem szegte kedvüket – az évad végén a Ferencvárost megelőzve bajnoki címet ünnepelhettek. Ehhez képest a Vasas az azt követő idényben sem tudott feljebb kapaszkodni, mígnem 2025 nyarán megérkezett a Fáy utcába Erős Gábor, vele együtt pedig merőben új játékfelfogás, szenvedély és követelményrendszer költözött a hatszoros magyar bajnok otthonába. Másodosztályú aranyérem lett az erőfeszítés jutalma, és a remény, hogy ezúttal nem csak átszállójegyet vált a klub az első osztályba.

Nos, ahogy a tíz fővel kiharcolt eredmény, a meccskép, a piros-kékek elszánt küzdelme, időnkénti tetszetős akciói és egy-egy remek egyéni megoldása is bizakodásra adhat okot Angyalföldön.

A bajnok ellen a kezdeti megilletődöttség után egyre inkább kontrollálni tudta a mérkőzést – labda nélkül is –, a vezetést is megszerezhette volna, sőt, megfogyatkozva is előnnyel vonulhatott volna be az öltözőbe. Egyedül Koszta Márk lábában benn maradt három gól: előbb Tóth Milán visszagurítását nem rúgta egyből kapura, később Doktorics Áron átadását igen, Samuel Petrás azonban bravúrral leért a rövidre, a ráadásban pedig nagyszerű távoli lövéssel jelentkezett, ám kevéssel a jobb alsó mellé tekert.

Utóbbi lehetőség már a tíz emberrel játszó Vasas előtt adódott, miután a Iyinbor Patrik helyén beinduló Zseljko Gavrics ügyesen beállt a mögötte loholó Hej Viktor elé, a lábak összeakadtak, a szerb középpályás elterült, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, villant a piros lap. A kiállítás mintha túlzottan is megnyugtatta volna a vendégeket – „most már zsebben a meccs, előbb-utóbb úgyis rúgunk egyet”, ez tükröződött az ETO játékán –, a hazaiakból ugyanakkor minden rejtett erőtartalékot előcsalt: rögzített játékhelyzetek és mezőnyjáték után is veszélyesen futballozott, nem csoda, ha játéka tapsra ragadtatta publikumát.

Győri oldalon is akadt azért szemrevaló megoldás, Claudiu Bumba az első félidő hajrájában valami zseniális helyzetfelismeréssel és technikai megoldással emelt a lécre – ugyanoda lőtt a második félidő közepén Huszár Marcell. S úgy tűnt, a 21 éves támadó lehet a meccs hőse, miután tíz perccel a vége előtt príma mozdulattal kilőtte a hosszú sarkot.

Csakhogy a címet senkinek sem akarta odaadni a mindvégig pompásan futballozó Urblík József. Előbb a bal felsőbe félelmetesen nagy gólt ragasztva egyenlített (Gavrics negyedórával korábban büntetőből szerzett vezetést az ETO-nak) azután, hogy Hidi M. Sándor ragyogóan vezette be a labdát az ETO védőharmadába, s ugyan a tizenhatos előtti passzába még beleszúrtak a védők, a labda Urblík elé került. Ő meg, ha már egyszer ott volt, a forduló gólját rúgta. Meglehet, az egész szezonét. Jó, ezzel így az első játéknapon érdemes még várni, de hogy ennek a kilencven percnek ő volt a legjobbja, azt egy perccel a rendes játékidő előtt nyomatékosította, amikor szögletből varázsolta oda a labdát Csóka Dániel fejére.

A végén, Szép Márton kapufájánál az égiek is az angyalföldiekkel voltak, de hogy szokás mondani? Bátraké a szerencse. A Vasas – ahogy edzője is, aki a kiállításkor sem csatárt cserélt, hanem középpályást – és ahogy minden egyes játékosa, mindvégig hitt a pontszerzésben.

A mérkőzés nagy részében emberhátrányban futballozó újonc teljesen megérdemelten szerezte azt meg, méltán ünnepelte tehát csapatát néhány ezres közönsége – amelyik készülődhet a ferencvárosi kiruccanásra. Ahogy ez nem volt az, az sem lesz B-kategóriás. 2–2

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