Aranyérmes a magyar válogatott a női U20-as vízilabda Eb-n

A magyarok a csoportkörben előbb a hollandokat (17–5), majd a horvátokat (19–7) és a franciákat (26–6) is simán verték, a negyeddöntőben az oroszokat (15–11), a négy között pedig az olaszokat (10–8) győzték le. Biros Péter tanítványai – köztük a felnőttválogatottban is rendszeresen szereplő Varró Eszterrel, Hajdú Katával, Tiba Pannával, Lendvay Zoéval és Horváth Zsófival – a pénteki fináléban a spanyolokkal csaptak össze. A két csapat egymás ellen játszotta az előző két, akkor még U19-es kontinensviadal döntőjét, azokon a spanyolok diadalmaskodtak.

A döntő drámai körülmények között ért véget, a spanyolok a negyedik negyedben kétgólos hátrányból jöttek vissza és a rendes játékidő végén emberelőnyben támadhattak a győzelemért, de Torma Luca bravúrral hárított (13–13).

Az Európa-bajnoki cím sorsa ötméterespárbajban dőlt el, a spanyolok kétszer is lezárhatták volna a mérkőzést, de Torma mindkét alkalommal életben tartotta a magyarokat. Végül 22 lövésre volt szükség a döntéshez, Tiba Panna értékesítette az utolsó magyar ötöst, ami után hibázott az ellenfél (21–20).