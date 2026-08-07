Vízilabda: Európa-bajnok az U20-as női válogatott!
Péntek este az U20-as női vízilabda-válogatott
13–13 után ötméteresekkel 8–7-re legyőzte a spanyolokat
a portugáliai Oeirasben rendezett Európa-bajnokság döntőjében, így aranyérmet nyert a kontinensviadalon.
A Biros Péter által irányított nemzeti együttes a kiélezett fináléban szinte végig fej fej mellett haladt ellenfelével, az első negyed végén 4–4 volt az állás, a félidőben a spanyolok vezettek 7–6-ra. A harmadik negyedben fordítottak a mieink (11–10) és a negyedik felvonásban kétszer is először vezettek kettővel, ám a mérkőzés mégis 13–13-as döntetlennel zárult.
Az ötméterespárbajban a spanyolok kétszer is megnyerhették volna az Eb-t, de a rendes játékidő utolsó pillanataiban is ziccert hárító magyar kapus, Torma Luca fantasztikus bravúrokkal védett. A legvégén Tiba Panna a harmadik ötösét is bevágta, a spanyolok hibáztak, így
Magyarország U20-as Európa-bajnoki címet szerzett!
A döntőben Tiba mellett a felnőttválogatott másik kiemelkedő fiatalja, Hajdú Kata is négy gólt jegyzett.
A magyar csapat a 2022-ben és 2024-ben is a spanyolok ellen veszítette el az U19-es Eb-döntőjét. Most az U20-as kontinensviadalon sikerült a visszavágás.
Döntő
Magyarország–Spanyolország 21–20 (4–4, 2–3, 5–3, 2–3) büntetők: 8–7
Gól: Hajdú K., Tiba P. 4-4, Hetzl A., Horváth L. 2-2, Kardos D.
Az Európa-bajnok U20-as Eb-csapat
Kapusok
Torma Luca
Schmuck Tünde
Mezőnyjátékosok
Bereczki Luca
Hajdú Kata
Hetzl Adrienn
Horváth Luca
Horváth Zsófi
Kardos Dominika
Kardos Laura
Kiss Patrícia
Lendvay Zoé
Nagy Laura
Sóti Lili
Tiba Panna
Varró Eszter
(Kiemelt fotó: Nikola Krstić/European Aquatics)