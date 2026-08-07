Vízilabda: Európa-bajnok az U20-as női válogatott!

Péntek este az U20-as női vízilabda-válogatott

13–13 után ötméteresekkel 8–7-re legyőzte a spanyolokat

a portugáliai Oeirasben rendezett Európa-bajnokság döntőjében, így aranyérmet nyert a kontinensviadalon.

A Biros Péter által irányított nemzeti együttes a kiélezett fináléban szinte végig fej fej mellett haladt ellenfelével, az első negyed végén 4–4 volt az állás, a félidőben a spanyolok vezettek 7–6-ra. A harmadik negyedben fordítottak a mieink (11–10) és a negyedik felvonásban kétszer is először vezettek kettővel, ám a mérkőzés mégis 13–13-as döntetlennel zárult.

Az ötméterespárbajban a spanyolok kétszer is megnyerhették volna az Eb-t, de a rendes játékidő utolsó pillanataiban is ziccert hárító magyar kapus, Torma Luca fantasztikus bravúrokkal védett. A legvégén Tiba Panna a harmadik ötösét is bevágta, a spanyolok hibáztak, így

Magyarország U20-as Európa-bajnoki címet szerzett!

Az Európa-bajnok csapat Forrás: MVLSZ

A döntőben Tiba mellett a felnőttválogatott másik kiemelkedő fiatalja, Hajdú Kata is négy gólt jegyzett.

A magyar csapat a 2022-ben és 2024-ben is a spanyolok ellen veszítette el az U19-es Eb-döntőjét. Most az U20-as kontinensviadalon sikerült a visszavágás.

Forrás: MVLSZ

U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, OEIRAS

Döntő

Magyarország–Spanyolország 21–20 (4–4, 2–3, 5–3, 2–3) büntetők: 8–7

Gól: Hajdú K., Tiba P. 4-4, Hetzl A., Horváth L. 2-2, Kardos D.



Az Európa-bajnok U20-as Eb-csapat

Kapusok

Torma Luca

Schmuck Tünde

Mezőnyjátékosok

Bereczki Luca

Hajdú Kata

Hetzl Adrienn

Horváth Luca

Horváth Zsófi

Kardos Dominika

Kardos Laura

Kiss Patrícia

Lendvay Zoé

Nagy Laura

Sóti Lili

Tiba Panna

Varró Eszter

(Kiemelt fotó: Nikola Krstić/European Aquatics)