Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Vasas–Zalaegerszeg 3–0

NHL: a Kings szobrot állít és visszavonultatja Kopitar mezszámát

2026.08.07. 21:01
Anze Kopitar 1521 mérkőzést játszott (Fotó: Getty Images)
Címkék
jégkorong NHL Los Angeles Kings Anze Kopitar
Az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Los Angeles Kings nemcsak visszavonultatja Anze Kopitar 11-es mezszámát, de szobrot is állít neki a Crypto.com Arénánál.

Mind a műalkotás leleplezésére, mind a mezszám mennyezetre való kifüggesztésére február 24-én kerül sor, amikor a kaliforniai csapat a Montreal Canadiens együttesét látja vendégül a 2026–2027-es idényben.

„Ez hihetetlen elismerés, nehéz szavakba önteni, amit érzek. Amikor 21 évesen Los Angelesbe érkeztem, csak azt reméltem, hogy lehetőségem lesz az NHL-ben játszani, de ezt álmomban sem gondoltam volna. Nagyon szerencsés vagyok, hogy egyetlen klubnál tölthettem az egész pályafutásomat” – mondta a szlovén sztár, aki a Királyoknál töltött húsz idény után idén nyáron vonult vissza.

Kopitar 1521 mérkőzéssel, 1316 ponttal, 452 góllal és 864 gólpasszal klubrekorderként akasztotta szögre a sisakját. A csapattal kétszer hódította el a Stanley-kupát, 2016-ban és 2018-ban pedig kiérdemelte a legjobban védekező támadónak járó Selke-trófeát.

A Kings korábban hét játékosnak vonultatta vissza a mezszámát és mindössze háromnak állított szobrot a csarnokánál.

 

jégkorong NHL Los Angeles Kings Anze Kopitar
Legfrissebb hírek

NHL: Celebrini rekordszerződést kötött a San Jose Sharksszal

Amerikai sportok
2026.07.29. 22:42

Ovecskin vágya: elérni az ezer alapszakaszgólt az NHL-ben

Amerikai sportok
2026.07.16. 18:22

NHL-legendáktól tanulhatnak Óbudán a hokis bírópalánták

Jégkorong
2026.07.16. 09:43

Jégkorong: először tart NHL-es kapusedző tábort magyar fiataloknak

Jégkorong
2026.07.10. 13:25

Leo Carlsson lett az NHL legjobban kereső játékosa

Amerikai sportok
2026.07.10. 08:08

NHL: Ovecskin szeretné bizonyítani, hogy tud még magas színvonalon játszani

Jégkorong
2026.07.09. 15:15

NHL: vállműtét miatt novemberben játszhat újra Connor Bedard

Jégkorong
2026.07.09. 10:07

Szongoth Domán: Ennyire profi körülmények között még nem készülhettem

Jégkorong
2026.07.05. 14:54