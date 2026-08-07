NHL: a Kings szobrot állít és visszavonultatja Kopitar mezszámát

Mind a műalkotás leleplezésére, mind a mezszám mennyezetre való kifüggesztésére február 24-én kerül sor, amikor a kaliforniai csapat a Montreal Canadiens együttesét látja vendégül a 2026–2027-es idényben.

„Ez hihetetlen elismerés, nehéz szavakba önteni, amit érzek. Amikor 21 évesen Los Angelesbe érkeztem, csak azt reméltem, hogy lehetőségem lesz az NHL-ben játszani, de ezt álmomban sem gondoltam volna. Nagyon szerencsés vagyok, hogy egyetlen klubnál tölthettem az egész pályafutásomat” – mondta a szlovén sztár, aki a Királyoknál töltött húsz idény után idén nyáron vonult vissza.

Kopitar 1521 mérkőzéssel, 1316 ponttal, 452 góllal és 864 gólpasszal klubrekorderként akasztotta szögre a sisakját. A csapattal kétszer hódította el a Stanley-kupát, 2016-ban és 2018-ban pedig kiérdemelte a legjobban védekező támadónak járó Selke-trófeát.

A Kings korábban hét játékosnak vonultatta vissza a mezszámát és mindössze háromnak állított szobrot a csarnokánál.