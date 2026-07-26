A Puskás Akadémia debreceni sikerrel indította az idényt

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

DEBRECENI VSC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–2 (0–2)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5314 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Németh A. (12., 29.)

Kiállítva: Colley (90+3., Puskás Akadémia)

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Felcsúton véget ért egy korszak. Hornyák Zsolt hét idényen keresztül irányította a Puskás Akadémia felnőttegyüttesét, ami a mai magyar labdarúgásban elképesztően hosszú idő. Csak viszonyításként: a Hornyák-érában a felcsútiak vasárnapi ellenfelének, a DVSC-nek tíz kinevezett vezetőedzője volt, emellett Dombi Tibor beugróként többször is irányította a csapatot. (Hogy milyen sok a hét évad: a tíz Loki-tréner közül kettőnek a hét NB I-es meccs sem adatott meg a piros-fehérek kispadján.)

Babó Levente csak reménykedhet benne, hogy hasonlóan hosszú és tartalmas időszakot élhet meg a felcsútiak szakvezetőjeként. Az első lépést a Nagyerdei Stadionban tette meg a 45 éves edző, aki bátran dobta mély vízbe a fiatalokat. A kapuba például a 19 éves Lehoczki Bendegúz került, aki eddig egyszer szerepelt NB I-es meccsen, az elmúlt bajnokság záró fordulójában állt be a 78. percben Szappanos Péter helyére. Az mindenesetre nehezítő körülmény volt a debütáló vezetőedző számára, hogy a csapat legértékesebb játékosára, Nagy Zsoltra sérülés miatt nem számíthatott.

A Loki a Pjunik elleni két Konferencialiga-selejtező között fogadta a Puskást, ennek megfelelően Gert Remmel hat helyen változtatott a csütörtöki kupameccsen pályára küldött kezdőcsapaton. A mezőnyjátékosok közül csak Tercza Gergő, Blaz Boskovic, Dzsudzsák Balázs és Kocsis Dominik maradt az örmények elleni kezdőből. A fiatalokból hazai oldalon sem volt hiány, Macsó Máté, Patai Dávid és Tercza Gergő összesen 18 NB I-es meccsen jutottak lehetőséghez korábban, akkor is jobbára csereként.

Álmosan kezdtek a csapatok a vasárnap délutáni kánikulában, az pedig már az első percekben feltűnő volt, hogy a hazaiaknak komoly problémái vannak a labdakihozatallal. A Puskás Akadémia nem túl agresszív letámadása is hatásosnak bizonyult. Plamen Andrejev még megúszta nagyobb baj nélkül, amikor a kapujától jó húsz méterre elrontott egy átadást, de a DVSC tovább játszott a tűzzel, és alig 60 másodperccel később Josua Mejías eladott labdája után már büntettek a vendégek, Lukács Dániel centerezését követően lőtte be a labdát Németh András.

A kapott gól után is indiszponáltnak tűnt a hazai együttes, igaz, Dzsudzsák Balázs bal alsó sarok felé tartó lapos lövésénél kapaszkodnia kellett a fiatal Lehoczkinak. Ment előre a DVSC, mégis a PAFC előtt adódtak lehetőségek. A Debrecen próbált a saját térfelén építkezni, de lassú, körülményes volt a hazaiak labdajáratása. Igazából nem is volt meglepő, hogy újabb gólt szerzett a vendégcsapat, újra Németh András volt eredményes. Nem maradt el a kétgólos vendégvezetés hatása a lelátón, ébresztőt vezényelt a hazai szurkolótábor.

Valószínűleg a hazai öltözőben is aktívabb futballt kértek a játékosoktól, s ennek meg is lett az eredménye, a DVSC sokkal gyorsabban futballozott a folytatásban, s a nagyobb tempó ellenére is csökkent a hajdúságiak hibaszázaléka. Néhány percnyi zavarodottság után a Puskás játékosai alkalmazkodtak a megváltozott szituációhoz. Lehoczki Bendegúz magabiztos volt a kapuban, amikor pedig Sohan Baldoni fejesénél már ő is verve volt, Ormonde-Ottewill mentett a gólvonalon.

A hajrában Lamin Colley még teljesen feleslegesen kiállíttatta magát, ez azonban már nem változtatott a tényen: Babó Levente győzelemmel kezdte meg első osztályú karrierjét a Puskás Akadémia kispadján… 0–2

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!