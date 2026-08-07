Kerezsi Zalán: Szeretek gólt szerezni, élvezem, ha csatár lehetek

Elkapta a fonalat Kerezsi Zalán: az MTK Budapest 23 éves csatára az első két fordulóban három gólt szerzett, duplázott a ZTE FC ellen (3–0), s egyszer talált be korábbi klubjának, a Kispest-Honvédnak (3–3). Már az előző idény végén is remekelt, az utolsó négy bajnokiján három gólig jutott el – eddigi csúcsa az NB I-ben a 2025–2026-os idényben szerzett hat gól.

„Minden csatár ilyen idénykezdésről álmodik, mindig a legjobbakban bízik az ember – mondta lapunknak Kerezsi Zalán. – Ott folytattam, ahol abbahagytam: áprilisban és májusban szereztem három gólt, és a felkészülésem is kiválóan sikerült, elkerültek a sérülések, és a játék is jól ment. Erőnlétileg és mentálisan rendben vagyok. Sokat jelentett a nyáron, hogy véget ért a körülöttem lévő bizonytalanság: az előző idényben még kölcsönben szerepeltem az MTK-ban, a felcsútiak adtak oda, de megegyezett a két klub, és már végleg a kék-fehéreké vagyok. Az is rengeteget számít, hogy a szakmai stáb bízik bennem, Pinezits Máté vezetőedzővel jó a viszonyunk – így volt ez a legutóbbi vezetőedzővel, Horváth Dáviddal is –, még Kispestről ismerjük egymást, ott is együtt dolgoztunk. Csatárként is számol velem, így még közelebb vagyok a kapuhoz, mintha a szélén vagy irányító középpályásként játszanék – ha a támadószekciót nézzük, mind a négy pozícióban otthonosan mozgok, mindegyiket kedvelem, még ha más-más futballt is igényel. Nyilván csatárként könnyebben lehetek eredményes, és mivel szeretek gólt szerezni, élvezem ezt a szerepkört. A gólkirályi cím? Még nagyon az elején járunk a bajnokságnak, a futballban bármi megtörténhet, például sérülés, amely megtörheti az ember lendületét. Ezért nem tekintek nagyon messzire, csak a következő fordulóig. Természetesen célom, hogy az eddigi rekordomat, a hat gólt megdöntsem, meglátjuk, meddig jutok.”

Kerezsi Zalán legközelebb a PAFC ellen bizonyíthat, a felcsútiak elleni meccs pénteken 17.30-kor kezdődik a Hidegkuti-stadionban – érdekessége a mérkőzésnek a csatár szemszögéből, hogy épp a pénteki ellenféltől érkezett Pestre.

„Nem tagadom, van bennem bizonyítási vágy, hogy megmutassam, mit tudok – de nem ez az elsődleges motivációm… Inkább az, hogy csapatként folytassuk a jó kezdést, lehetőleg nyerjünk hazai pályán. Eddig hat gólt szereztünk, ez dicsérendő, a három kapott gól kevésbé mutat jól, ezen dolgozunk is. Minél tovább veretlenek akarunk maradni, ebben a szellemben lépünk pályára pénteken. Ellenfelünk kerete továbbra is erős, elég Wojciech Golla, Georgi Harutjunjan, Laros Duarte vagy Lukács Dániel nevét említeni, mindannyian jó játékosok. Kiegyenlített meccsre számítok, de hiszek benne, hogy mi jövünk ki belőle győztesen.”

Kerezsi Zalánnal visszatekertük az idő kerekét: mindössze tízéves volt, amikor Nyíregyházáról Budapestre költözött a szüleivel, szívesen emlékszik vissza arra az időszakra.

„A család amúgy is szeretett volna Budapesten élni, ez meg is történt 2013-ban: Mátészalkán születtem, de laktunk Nyírbátorban és Nyíregyházán is, Pestre már innen kerültünk. Miután Pasaréten laktunk, kézenfekvő volt, hogy a Vasas ottani akadémiájára kerüljek, öt évet töltöttem ott, Pál Zoltán edzővel szép eredményeket értünk el. Ezután következett a Honvéd akadémiája, Kispesten is mutatkoztam be az NB I-ben, még 2020 novemberében, szívesen gondolok vissza pályafutásom azon időszakára is. Elégedett vagyok a karrieremmel, bízom benne, hogy még szép sikerek várnak rám.”

LABDARÚGÓ NB I

3. FORDULÓ

Augusztus 7., péntek

17.30: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 8., szombat

15.30: Vasas FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

17.30: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 9., vasárnap

15.30: Paksi FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)

17.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

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