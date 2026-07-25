Nemzeti Sportrádió

Pontmentéssel tért vissza a Honvéd – Baki a 88. percben egyenlített

BODNÁR TIBORBODNÁR TIBOR
2026.07.25. 21:25
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Baki Ákos (jobbról a második) mentett pontot a kispestieknek (Fotó: Czinege Melinda)
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NB I Kispest-Honvéd FC Kisvárda
Három év után Kisvárdán tért vissza a labdarúgó NB I-be a Kispest-Honvéd. A hazaiak a nyáron Dunaszerdahelyről igazolt Christián Herc góljával sokáig vezettek, de a 88. percben Baki Ákos egyenlített, így pontot mentettek a kispestiek.

 

LABDARÚGÓNB I
1. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC 1–1 
Kisvárda, Várkerti Stadion, 2253 néző. Vezeti: Káprály (Albert, Rózsa)
G: Herc (53.), ill. Baki (88.)

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ÖSSZEFOGLALÓ
A SZOMBAT ESTE pályára lépő csapatok fontos mérföldkövet jelentenek Supka Attila vezetőedzői karrierjében: a Honvédnál három különböző ciklusban (2006–2008, 2011–2012 és 2017–2019) dolgozott, míg a mostani előtt Kisvárdán 2020–2021-ben volt övé a kispad. Három-három meccsen irányította a kispestieket és a kisvárdaiakat is ebben a párosításban, és mindkét csapatnál két-két győzelem, valamint egy-egy döntetlen volt a mérlege – a meglévő veretlenségi sorozat miatt a hazaiak lehettek bizakodóbbak.

A Honvédnál pedig az a fajta lelkesedés éltetheti a reményt a jó szereplésre, amely a visszajutásból fakad. No meg a szurkolók támogatásából: a három év után a legjobbak mezőnyébe visszatérő együttes tábora színültig megtöltötte a vendégszektort a kisvárdai nyitányon.

A másik oldalon Maurizio Jacobaccinak nemhogy a Kisvárda ellen nincs múltja (legalábbis tétmeccseken, hiszen a felkészülés során már az ő idejében, június végén találkoztak egymással a felek), hanem a magyar futballban sem – a 63 éves olasz-svájci szakembernek ez volt a debütálása az NB I-ben. Az amúgy nyelvzseni edző magyarul még nem beszél, így aligha érthette, amikor a Kispest-tábor a legutóbbi két csapatának mérkőzését a helyszínen megtekintő, a Honvédot az elmúlt idényben élvonalba segítő elődjét emígyen éltette: „Feczkó Tamás, egy vagy közülünk”. Feltűnt még a lelátón Szurgent Lajos, a kisvárdai utánpótlás élén dolgozó Török László, valamint Kovács Kálmán is – úgyhogy az egy főre jutó korábbi Honvéd-edzők és -legendák aránya soha nem lehetett olyan magas Kisvárdán, mint ezen a szombaton.

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fotó 2026.07.25.

NB I, 1. forduló, Kisvárda–Kispest Honvéd 1–1 (Fotók: Czinege Melinda)

Persze érthető, ha a vendégedzőt a pályán történtek kötötték le elsősorban, és első eseményként azt láthatta, hogy a bal oldalon meglóduló Teslim Balogun beadását követően a másik szélről Osztrovka Maxim lőtt fölé. Aztán inkább a Honvéd elképzelései szerint alakult a folytatás, a vendégek gyors súlypontáthelyezésekkel igyekeztek építeni támadásaikat. Az első nagy helyzetet fél óra elteltével a kisvárdaiak alakították ki, ám Soltész Dominik megpattanó lövése hiába jutott már-már túl Tomás Tujvelen, a rutinos kapus a földön fekvő visszanyúlt a labdáért és birtokba vette. Kisvártatva Toniszlav Jordanov ugrott ki, de Baki Ákos utolérte és a tizenhatoson belül a derekánál fogva finoman földre vitte, azonban nem annyira, hogy az büntetőt érjen.

A Honvéd a 18 éves újonc, Somogyi Ádám (rajta kívül a kispesti fiatalok közül a 16 éves öccse, Somogyi Tamás és Szamosi Ádám is most debütált az élvonalban) távoli lövésével riogatott, és ez a másik oldalon is meghozta a lövőkedvet, hiszen Hianga’a Mbock is célba vette a Kígyó térről a kaput – a kispestiek kapusa csak nézte, ahogy a labda a lécen csattan.

Cserékkel igyekeztek javítani csapatuk játékán a szakvezetők, és kisvárdai oldalon gyorsan bevált a változtatás, hiszen az egyik friss erő, Marko Matanovics megforgatta Hangya Szilvesztert, beadásából pedig az új szerzemény Christián Herc látványos mozdulattal lőtt a kapuba. A gól után az addig is fölényben lévő Kispest nagy nyomás alá helyezte a házigazdát, játékosai olykor percekig járatták a labdát a kisvárdai térfélen (emiatt Gyurcsó Ádám hosszú ideig az oldalvonal mellett ragadt, és nem tudott csereként beállni), de nagy helyzetbe nem kerültek, Csontos Dominik tizenhatos előteréből leadott lövését pedig blokkolták. A másik kisvárdai csereember, Jasmin Mesanovic zárhatta volna le a meccset az utolsó tíz percbe lépve, ám a kontratámadás végén mellé lőtte a labdát.

Végül nem húzta ki a Kisvárda, és nem szakadt meg a március 6-a óta meglévő nyeretlenségi sorozata, mivel Baki Ákos szöglet után kiegyenlített. Nem érdemtelenül, mert sokat tett az egy pont megmentéséért az élvonalba így „pontosan” visszatérő korábbi tizennégyszeres bajnokcsapat.

Kisvárdai gólöröm (Fotó: Czinege Melinda)



 

 

NB I Kispest-Honvéd FC Kisvárda
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