Pontmentéssel tért vissza a Honvéd – Baki a 88. percben egyenlített

LABDARÚGÓNB I

1. FORDULÓ

Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC 1–1

Kisvárda, Várkerti Stadion, 2253 néző. Vezeti: Káprály (Albert, Rózsa)

G: Herc (53.), ill. Baki (88.)

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ÖSSZEFOGLALÓ

A SZOMBAT ESTE pályára lépő csapatok fontos mérföldkövet jelentenek Supka Attila vezetőedzői karrierjében: a Honvédnál három különböző ciklusban (2006–2008, 2011–2012 és 2017–2019) dolgozott, míg a mostani előtt Kisvárdán 2020–2021-ben volt övé a kispad. Három-három meccsen irányította a kispestieket és a kisvárdaiakat is ebben a párosításban, és mindkét csapatnál két-két győzelem, valamint egy-egy döntetlen volt a mérlege – a meglévő veretlenségi sorozat miatt a hazaiak lehettek bizakodóbbak.

A Honvédnál pedig az a fajta lelkesedés éltetheti a reményt a jó szereplésre, amely a visszajutásból fakad. No meg a szurkolók támogatásából: a három év után a legjobbak mezőnyébe visszatérő együttes tábora színültig megtöltötte a vendégszektort a kisvárdai nyitányon.

A másik oldalon Maurizio Jacobaccinak nemhogy a Kisvárda ellen nincs múltja (legalábbis tétmeccseken, hiszen a felkészülés során már az ő idejében, június végén találkoztak egymással a felek), hanem a magyar futballban sem – a 63 éves olasz-svájci szakembernek ez volt a debütálása az NB I-ben. Az amúgy nyelvzseni edző magyarul még nem beszél, így aligha érthette, amikor a Kispest-tábor a legutóbbi két csapatának mérkőzését a helyszínen megtekintő, a Honvédot az elmúlt idényben élvonalba segítő elődjét emígyen éltette: „Feczkó Tamás, egy vagy közülünk”. Feltűnt még a lelátón Szurgent Lajos, a kisvárdai utánpótlás élén dolgozó Török László, valamint Kovács Kálmán is – úgyhogy az egy főre jutó korábbi Honvéd-edzők és -legendák aránya soha nem lehetett olyan magas Kisvárdán, mint ezen a szombaton.