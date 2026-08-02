NB I: a Vasas a hajrában emberhátrányba került a Ferencváros otthonában

NB I

2. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Vasas FC 0–0

Budapest, Groupama Aréna. Tv: M4 Sport. Vezeti: Bognár Tamás.

Kiállítás: Hidi M. S. (86.)

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ÉRDEKESSÉGEK

♦ Az előző 110 évben lejátszott 173 bajnoki találkozójuknak kerekítve gyakorlatilag a felét – 87-et – a zöld-fehérek nyerték meg, 44 angyalföldi siker és 42 döntetlen mellett.

♦ A Tempó, Fradi! honlap kimutatása szerint a két csapat 202. díjmérkőzése következik, ezekből éppen 100-at nyertek meg a zöld-fehérek. Legutóbb, 2023 áprilisában az Illovszky-stadionban Lisztes Krisztián hajrában elért találata döntött (1–0).

♦ A piros-kékek 2017 áprilisában 2–1-es győzelmet arattak Thomas Doll csapata felett a Groupama Arénában, azóta viszont nyeretlenek a IX. kerületiekkel szemben. A 6 bajnoki találkozóból azért kettőt döntetlenre tudtak hozni: 2018 tavaszán (1–1), majd 2023 januárjában (0–0) – más kérdés, hogy így is mindkét évad végén kiestek.

♦ Az angyalföldi gárda is egy 100-as jubileumhoz érhet vasárnap, hiszen a Fradi pályaválasztása mellett megrendezett eddigi 86 NB I-es találkozón éppen 99-szer talált be a zöld-fehéreknek. A meccsmérleg itt is a IX. kerületiek felé billen: 44 győzelem, 21 iksz, 21 piros-kék siker.

♦ A Magyar Kupában 2022 februárjában Angyalföldön találkoztak, amikor az FTC 2–0-ra verte meg az akkor még NB II-es ellenfelét. A zöld-fehérek első gólját Botka Endre lőtte, aki a múlt hétvégén – hároméves szünet után – a vasárnapi, paksi bajnokin is betalált.

♦ Hiába vezetett a Ferencváros kétszer is Pakson, 4–2-re alulmaradt Borbély Balázs vezetőedző bemutatkozó bajnokiján. A zöld-fehérek legutóbb öt éve, 2021 júliusában, Peter Stöger irányításával kezdték vereséggel az NB I-es idényt, amikor az Üllői úton 2–1-re kaptak ki a Kisvárdától. Érdekesség, hogy a szabolcsiak stábjában asszisztensedzőként ott volt Erős Gábor, a Vasas jelenlegi mestere.

♦ Az FTC eredményesen szerepelt eddig az Európa-liga selejtezőjében, csütörtökön hazai pályán a 2–2-es döntetlen is elég volt neki a továbbjutáshoz a holland Twente ellen. Az El-ben eddig 3 győzelem és 1 döntetlen a mérlege.

♦ Bár az újonc Vasas vasárnap Hej Viktor piros lapja több mint 60 percet emberhátrányban játszott, így is kétszer egyenlíteni tudott házigazdaként a bajnok ETO ellen.

♦ Igaz, a Ferencváros az előző bajnoki idényben kimagaslóan sok, 5 vereséget szenvedett a Groupama Arénában, 9 győzelmének és 2 döntetlenjének köszönhetően így is felfért a dobogó második fokára a hazai táblázaton. Otthon legutóbb január végén az ETO-tól kapott ki (1–3).

♦ A piros-kékek a 2025–2026-os idényben vendégként 9–3–3-as mérleggel a legjobban teljesítettek az NB II-es mezőnyben. Bár legutóbb alulmaradtak a szintén feljutó Honvéd otthonában (1–3), annak a meccsnek már nem volt igazi tétje számukra.