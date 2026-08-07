Az FC Köbenhavn fél éve figyelte Markgráf Ákost; Csongvai Áron: Teljesen más világba érkeztem

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Az FC Köbenhavn fél éve figyelte Markgráf Ákost, ám csak a múlt héten tett konkrét lépéseket a megszerzéséért – mondta lapunknak Zombori Zalán. A válogatottban júniusban bemutatkozó védő képviselője szerint az újpesti szerződéskötés előtt és után két külföldi ajánlatra is nemet mondtak, a dán klubét azonban kihagyhatatlannak ítélték. Markgráf Ákost bal-, illetve középhátvédként is láthattuk a PAFC-ban, így adta magát a kérdés, mely szerepkörben vennék elsősorban számításba a dánok a 21 éves védőt: „Bo Svensson vezetőedző egyértelműen közölte, belső védőként számít rá, de adott esetben balhátvédként is tud játszani. A csapatnak a középhátvéd posztján megvan a megfelelő minősége, tehát kemény versenyhelyzet vár rá.”

„Teljesen más világba érkeztem. Stockholm hatalmas, nyüzsgő főváros, Saint-Étienne sokkal kisebb, szinte gyalog bejárható, és itt közvetlenebbül érezni, hogy a város legfontosabb intézménye a futballklub” – mondta lapunknak Csongvai Áron, aki a svéd első osztályú bajnokságból a francia 2. vonalba szerződött. „Ez tényszerűen igaz, csakhogy egyrészt a liga színvonala magasabb, a tempója pedig intenzívebb, mint az Allsvenskané, másrészt egyetlen világos célunk van: Franciaország második legeredményesebb klubjaként visszajutni a Ligue 1-be. Ha sikerül, topbajnokság játékosa lehetek, és a pályafutásom végén elmondhatom, hogy a francia élvonalban futballoztam – ez erős motiváció.”

Bár még messze nem teljes a Dunaújvárosi Acélbikák kerete, a lett Aleksandrs Belavskis irányításával már elkezdődött a felkészülés az Erste Liga új idényére. A klub jelenlegi, korántsem könnyű helyzetéről ifjabb Azari Zsolt általános igazgató beszélt: „Az előző idényünket alapvetően meghatározta, hogy nem tudtuk a jégcsarnokot kinyitni tavaly augusztusban, csak idén januárban térhettünk vissza. A létesítmény elavult, nem kapta meg az engedélyt azzal a konstrukcióval, amivel indultunk.” Dunaújvárosban bezárt a vasmű, 3500 ember veszítette el a munkáját, a női kézilabdacsapat és a férfi futballegyüttes tönkrement, gyakorlatilag a női vízilabdásokon kívül a jégkorong maradt csak meg a városban.

A Ferencváros történetében kevés ellenfélnek cseng úgy a neve, mint a Real Madridnak. A spanyol rekordbajnokkal minden találkozás ünnep, még akkor is, ha ezúttal felkészülési meccsről van szó. Ifjabb Albert Flórián azonban pontosan tudja, milyen érzés tétmérkőzésen összecsapni a királyi gárdával. A Ferencváros 1995 őszén a Bajnokok Ligája csoportkörében küzdött meg a Real Madriddal. A zöld-fehérek Madridban súlyos vereséget szenvedtek, a visszavágóra azonban senki sem készült feltartott kézzel. Az 1–1-gyel véget érő budapesti összecsapás azonban Albert számára nemcsak a világsztárok miatt maradt emlékezetes: a 36. percben az ő góljával szerzett vezetést a Fradi.

A magyar futball történetében találni hatalmas gólvágókat, s hogy a szombaton 70 éves Kerekes György is kiválóan érezte a kaput, az vitathatatlan. Pechjére – más megközelítésben meg szerencséjére – olyan korban született, amikor még léteztek nemzetközi szinten is klasszis magyar csatárok, ezért aztán ahogy a Ferencvárosban, az Újpesti Dózsában sem tudta elégszer megmutatni kivételes képességeit, Debrecenben viszont annál inkább: saját statisztikája szerint a Lokiban csak az NB I-ben 82 mérkőzésen 54 gólt szerzett (Ausztriában a harmadosztályban 172 találkozón 178-at).

A kecskeméti kosárcsapat 41 éves irányítója, Wittmann Krisztián úgy érzi, még fel tudja venni a versenyt a fiatalokkal. Kortársa, a szintén 1985-ös születésű Ferencz Csaba az idén vonult vissza, de ez a korelnökségén nem változtat, hiszen két nappal idősebb a körmendi bedobónál. Különösebb praktikái, titkos módszerei nincsenek arra, hogy elhúzza a pályafutását; most jön a 15. kecskeméti idénye. Beszélgetőpartnerünk úgy véli, nagyobb az óvatosság a csapatoknál, mint volt tavaly, kemény évadra számít, viszont a topkluboknak nem lesz problémájuk. A kecskeméti játékosoknak mindent meg kell tenniük, hogy megismételjék a legutóbbi eredményüket (10. hely), vagy akár annál jobbat is elérjenek.

Képes Sport mellékletünkben összeállítást készítettünk a Formula–1-es csapatok motorhome-jairól. Hol vannak már azok az idők, amikor az F1-es csapatok a kamionjukról kihúzott ponyvák alá hajigált strandszékeken látták vendégül munkatársaikat és meghívottjaikat?! Hiába forognak nagyon régóta elképesztő pénzek ebben a közegben, a helyszíni vendéglátás a paddockban még az 1990-es évek elején is fapadosnak számított. A csapattagok és a meghívottak kiszolgálása az ezredforduló környékén kapott lendületet, amikor az istállóvezetők rájöttek, ha két kamion közé karbon- és üvegpaneleket állítanak, az már egy saját kis otthonnal ér fel – innen is az angol motorhome kifejezés.

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