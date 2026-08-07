Az MLSZ megbotránkoztató és rasszista kifejezések miatt megbüntette a ZTE-t

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága a legutóbbi határozatában megbüntette a ZTE-t a szurkolóinak az MTK elleni bajnokin tapasztalt megbotránkoztató és rasszista kifejezési miatt. A zalaiakat pénzbüntetésre ítélték, továbbá felfüggesztett szektorbezárást is kaptak.

A FEB döntése alapján Ormonde Ottewill Brandon Rutherford (Puskás Akadémia FC) és Baki Ákos (Kispest-Honvéd FC) 1-1 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott. Az NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvárt a HR-Rent Kozármisleny elleni mérkőzéssel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt szintén pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, továbbá 1 soron következő hazai NB II-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló, hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással büntette. „Ugyanakkor a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendeli a sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett, 1 soron következő hazai NB II-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárásának végrehajtását” – írta az MLSZ közleménye. További büntetések itt.