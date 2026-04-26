Bódog Tamás: A ZTE elleni meccs remek reklámja volt a labdarúgásnak – mestermérlegek



Révész Attila, a Kisvárda Master Good vezetőedzője:

– Régen történt ilyen, hogy vezetett a csapata, végül mégis pont nélkül maradt. Miért?

– A legutóbbi mérkőzésen is azt láttam, amit most, hogy időnként szétcsúszik a csapat, mintha nem lenne mindenki ráhangolódva a kihívásra, és az egyéni teljesítmények sem segítik a csapatjátékot. Ősszel az egységben volt az erőnk, most mintha széthúzás lenne, ezért a következő két hétben nem is lehet más célunk, mint hogy maradjon meg a tisztesség, de ehhez változtatásokra lesz szükség.

– Milyenekre?

– Például arra, hogy akinek lejár a szerződése, és már láthatóan nem tud segíteni a csapatnak, attól már a befejezés előtt el kell köszönnünk, hogy ne rontsa a légkört. Mert nem úgy szeretnénk ezt az idényt lezárni, hogy reménytelen legyen a folytatás, úgy szeretnénk újrakezdeni a nyáron, hogy fizikailag és mentálisan is felfrissült kerettel dolgozhassunk.

– A találkozó előtt a támadás és a védekezés közötti egyensúly fontosságáról beszélt, ehhez képest labdavesztések okozták a csapat vesztét…

– A technikásabb játékosaink sebezhetőbbek, ha feljebb toljuk a védekezésünket, ezt a mostani meccs is megmutatta. A bajnoki hajrában is mindenki megkapta a lehetőséget, de a felforgatott csapat azért nem az, amelyik hétről hétre rendszeresen ugyanabban az összetételben játszik. Ugyanakkor meg kell dicsérni a diósgyőri fiatalokat, akik a rutinos társaikkal kiegészülve fegyelmezett és veszélyes együttest alkottak.

Takács Péter, a DVTK megbízott edzője:

– Mi volt a siker titka?

– Most nagyképűen mondhatnám, hogy végig azt történt a pályán, amire készültünk, de el kell ismerni, hogy az első húsz percben voltak gondjaink, a Kisvárda veszélyesebben játszott. Az új játékrendszer, a kombinatív futballra épülő stílus az elején még új volt a csapatnak. Ahogy teltek a percek, egyre jobban belerázódtak a labdarúgók.

– Két kontra hozta meg a gólokat: készültek ezekre a szituációkra?

– A kontraakciókra annyira nem, de azt tudtuk, végig fegyelmezettnek kell maradnia mindegyik játékosnak. Megpróbáltunk úgy futballozni, hogy a tizenhatoson belül veszélyesek legyenek az akciók, ez hozta meg az első gólunkat is. A másodiknál pedig Lamin Colley megnyerte a maga párharcát, és szépen fejezte be az akciót.

– Hogy tetszett a vezetőedzői szerepkör, és mit lehet tudni a jövőjéről?

– Inkább arról beszélnék, nagyon boldog vagyok, hogy Kiss Bálint bemutatkozott, a tizenhat éves Varga Hunor pedig a kispadon ült, mindkettejüknek edzője voltam az utánpótlásban. Még két találkozó vár a csapatra, ráadásul Győrben a bajnokesélyes ETO ellen kell bizonyítanunk, ugyancsak fiatal csapattal, és az sem lesz könnyű összecsapás. Mindent meg kell tennünk azért, hogy a hátralévő két meccsen is kozmetikázzunk ezen a csúfos idényen.