Nemzeti Sportrádió

Bódog Tamás: A ZTE elleni meccs remek reklámja volt a labdarúgásnak – mestermérlegek

2026.04.26. 07:25
null
Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Újpest DVTK ZTE NB I Nyíregyháza Puskás Akadémia Kisvárda
Szombaton három mérkőzést játszottak le a labdarúgó NB I-ben. A DVTK idegenben legyőzte a Kisvárdát, a Puskás Akadémia hazai környezetben verte az Újpestet, míg a Nyíregyháza szintén otthon nyert a ZTE ellen. Összeállításunkban a szakvezetők nyilatkozatait adjuk közre.


Révész Attila, a Kisvárda Master Good vezetőedzője:

– Régen történt ilyen, hogy vezetett a csapata, végül mégis pont nélkül maradt. Miért?
– A legutóbbi mérkőzésen is azt láttam, amit most, hogy időnként szétcsúszik a csapat, mintha nem lenne mindenki ráhangolódva a kihívásra, és az egyéni teljesítmények sem segítik a csapatjátékot. Ősszel az egységben volt az erőnk, most mintha széthúzás lenne, ezért a következő két hétben nem is lehet más célunk, mint hogy maradjon meg a tisztesség, de ehhez változtatásokra lesz szükség.

– Milyenekre?
– Például arra, hogy akinek lejár a szerződése, és már láthatóan nem tud segíteni a csapatnak, attól már a befejezés előtt el kell köszönnünk, hogy ne rontsa a légkört. Mert nem úgy szeretnénk ezt az idényt lezárni, hogy reménytelen legyen a folytatás, úgy szeretnénk újrakezdeni a nyáron, hogy fizikailag és mentálisan is felfrissült kerettel dolgozhassunk.

– A találkozó előtt a támadás és a védekezés közötti egyensúly fontosságáról beszélt, ehhez képest labdavesztések okozták a csapat vesztét…
– A technikásabb játékosaink sebezhetőbbek, ha feljebb toljuk a védekezésünket, ezt a mostani meccs is megmutatta. A bajnoki hajrában is mindenki megkapta a lehetőséget, de a felforgatott csapat azért nem az, amelyik hétről hétre rendszeresen ugyanabban az összetételben játszik. Ugyanakkor meg kell dicsérni a diósgyőri fiatalokat, akik a rutinos társaikkal kiegészülve fegyelmezett és veszélyes együttest alkottak.

Takács Péter, a DVTK megbízott edzője:

– Mi volt a siker titka?
– Most nagyképűen mondhatnám, hogy végig azt történt a pályán, amire készültünk, de el kell ismerni, hogy az első húsz percben voltak gondjaink, a Kisvárda veszélyesebben játszott. Az új játékrendszer, a kombinatív futballra épülő stílus az elején még új volt a csapatnak. Ahogy teltek a percek, egyre jobban belerázódtak a labdarúgók.

– Két kontra hozta meg a gólokat: készültek ezekre a szituációkra?
– A kontraakciókra annyira nem, de azt tudtuk, végig fegyelmezettnek kell maradnia mindegyik játékosnak. Megpróbáltunk úgy futballozni, hogy a tizenhatoson belül veszélyesek legyenek az akciók, ez hozta meg az első gólunkat is. A másodiknál pedig Lamin Colley megnyerte a maga párharcát, és szépen fejezte be az akciót.

– Hogy tetszett a vezetőedzői szerepkör, és mit lehet tudni a jövőjéről?
– Inkább arról beszélnék, nagyon boldog vagyok, hogy Kiss Bálint bemutatkozott, a tizenhat éves Varga Hunor pedig a kispadon ült, mindkettejüknek edzője voltam az utánpótlásban. Még két találkozó vár a csapatra, ráadásul Győrben a bajnokesélyes ETO ellen kell bizonyítanunk, ugyancsak fiatal csapattal, és az sem lesz könnyű összecsapás. Mindent meg kell tennünk azért, hogy a hátralévő két meccsen is kozmetikázzunk ezen a csúfos idényen.

Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője:

– Hogy látta a kispadról, sima győzelmet arattak?
Szinte mindent megvalósítottak a játékosok, amit elterveztünk. Az idény egyik legjobb mérkőzését játszotta a csapat, és a formálódó, erősödő Újpestet győzte le. Ki kell emelnem a csapatmunkát, voltak apró hibák, de elégedett vagyok, értékes siker ez, ráadásul három nehéz mérkőzés után örülhetett mindegyikünk győzelemnek. Örülnék, ha az utolsó két találkozót is ilyen hozzáállással sikerülne lejátszani.

– Legutóbb a helyzetkihasználásra panaszkodott, ezúttal mennyire volt elégedett?
– Pakson is több volt a mérkőzésben, mint az egygólos vereség. Részben tehát elégedett vagyok, de ha mégis szigorú szeretnék lenni, azt mondanám, szerezhettünk volna még két-három gólt, Nagy Zsolt egymaga kettőt is. Legalább most a helyzetek egy részét sikerült értékesíteni, és nem volt kérdés, melyik a jobb csapat.

– Hogy látja, a két gólpasszt adó zöld-foki-szigeteki szélső, Laros Duarte vb-formában van?
Ezúttal is látszott, hogy nagyon jó futballista, sokat tett a győzelemért. Ha teljesen egészséges, érezhető, mennyire technikás játékos. Ám nem csak ő, mindenki sokat tett ezért a sikerért.

Szélesi Zoltán, az Újpest FCvezetőedzője:

– Jobb volt az ellenfél?
Megérdemelten győzött a Puskás Akadémia. Talán a szezon legjobb mérkőzését játszotta, de sajnos csapatunk is asszisztált hozzá. Lehetséges, hogy a héten elrontottunk valamit a felkészülésben, és ez volt az oka annak, hogy fásultabb csapatot láttam a pályán. A Ferencváros elleni derbi előtt különösen rosszkor jött a vereség, de hátha visszabillent minket a helyes útra.

– Mi az, ami nem működött a múlt heti, Nyíregyháza elleni, hét-kettes győzelem után?
Erőnlétileg a Puskás Akadémia jobb volt, aki futballozott, tudja, hogy ez milyen sokat számít. Talán a plusz szabadnap is közrejátszott abban, hogy fizikailag gyengébbek voltunk. Gyorsan el kell felejteni a vereséget, és kijavítani a hibákat az FTC elleni rangadó előtt.

– A kapuscsere mennyiben változtatott a játékon?
Dombó Dávid nehéz pillanatban jól szállt be, több góltól is megvédte a csapatot. Banai Dávidnak a korábbi sérülése újult ki, ezért kellett lecserélni.

Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője:

– A hét-kettes újpesti vereség után hogyan tudta felállítani csapatát a padlóról?
Bár valóban nagy különbséggel kaptunk ki a remekül futballozó Újpesttől, nem kerültünk padlóra, megpróbáltuk azt játszani, ami a filozófiánk, kockázatot vállalva, támadófutballt erőltetve próbálunk minden körülmények között játszani. A héten megbeszéltük, kielemeztük a történteket, a játékosok láthatóan megértették, amit mondtam, és úgy vélem, a ZTE elleni meccs remek reklámja volt a labdarúgásnak.

– Kapusposzton változtatnia kellett, ez mennyiben befolyásolta a felkészülést?
Tulajdonképpen semennyire, ugyanis akkor, amikor Kovács Dániel az utolsó edzésen részt vett, eldöntöttük, hogy lehetőséget adunk Dala Martinnak.

– És mi a véleménye Dala Martin teljesítményéről?
Megmutatta, hogy miért van velünk, parádésan védett, teljesítményével ő is hozzájárult a sikerhez. Persze, a győzelem nem csak a kapuson múlott, a csapat most is remekül helytállt. Lehetett érezni a játékosok határozottságát, elszántságát. Ez a szemlélet is kellett a sikerhez.

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője:

– Bódog Tamás szerint nagyszerű mérkőzés volt: egyetért a kollégájával?
Igen, úgy vélem, élvezték a meccset, akik a helyszínen szurkoltak, de a semleges futballkedvelők számára is élményt jelenthetett, szóval a tévéközvetítést nézve is átjöhetett, hogy milyen a jó foci.

– Minek tulajdonítja a vereséget?
Egyértelműen a helyzetek elpuskázása a vereség oka. A játék alapján nem ezt az eredményt érdemelte volna a csapatunk. Az első félidő derekán átvettük az irányítást, és ez így volt a találkozó végéig.

– Úgy érzi, Fortuna elengedte a ZTE kezét?
A szerencsefaktor benne van a labdarúgásban, ám nem igazán szoktam ezzel foglalkozni. Ami biztos, a kapufán csattanó labda – ahogy a futball esetlében is mondani szokás ilyenkor – ezúttal nem befelé, hanem kifelé pattant, de felidézhetnék még legalább három olyan helyzetet, amikor nem nekünk volt szerencsénk.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC

30

18

8

4

59–29

+30 

62 

  2. Ferencvárosi TC

30

18

5

7

57–31

+26 

59 

  3. Debreceni VSC

30

13

10

7

46–34

+12 

49 

  4. Zalaegerszegi TE

31

13

9

9

48–37

+11 

48 

  5. Paksi FC

30

13

8

9

55–41

+14 

47 

  6. Puskás Akadémia

31

12

6

13

38–40

–2 

42 

  7. Újpest FC

31

11

7

13

47–50

–3 

40 

  8. Kisvárda

31

11

7

13

35–46

–11 

40 

  9. Nyíregyháza

31

10

8

13

44–54

–10 

38 

10. MTK Budapest

31

9

9

13

52–59

–7 

36 

11. Diósgyőri VTK

31

6

10

15

38–58

–20 

28 

12. Kazincbarcika

31

5

3

23

27–67

–40 

18 

 

 

Ezek is érdekelhetik