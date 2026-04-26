Bódog Tamás: A ZTE elleni meccs remek reklámja volt a labdarúgásnak – mestermérlegek

Révész Attila, a Kisvárda Master Good vezetőedzője:
– Régen történt ilyen, hogy vezetett a csapata, végül mégis pont nélkül maradt. Miért?
– A legutóbbi mérkőzésen is azt láttam, amit most, hogy időnként szétcsúszik a csapat, mintha nem lenne mindenki ráhangolódva a kihívásra, és az egyéni teljesítmények sem segítik a csapatjátékot. Ősszel az egységben volt az erőnk, most mintha széthúzás lenne, ezért a következő két hétben nem is lehet más célunk, mint hogy maradjon meg a tisztesség, de ehhez változtatásokra lesz szükség.
– Milyenekre?
– Például arra, hogy akinek lejár a szerződése, és már láthatóan nem tud segíteni a csapatnak, attól már a befejezés előtt el kell köszönnünk, hogy ne rontsa a légkört. Mert nem úgy szeretnénk ezt az idényt lezárni, hogy reménytelen legyen a folytatás, úgy szeretnénk újrakezdeni a nyáron, hogy fizikailag és mentálisan is felfrissült kerettel dolgozhassunk.
– A találkozó előtt a támadás és a védekezés közötti egyensúly fontosságáról beszélt, ehhez képest labdavesztések okozták a csapat vesztét…
– A technikásabb játékosaink sebezhetőbbek, ha feljebb toljuk a védekezésünket, ezt a mostani meccs is megmutatta. A bajnoki hajrában is mindenki megkapta a lehetőséget, de a felforgatott csapat azért nem az, amelyik hétről hétre rendszeresen ugyanabban az összetételben játszik. Ugyanakkor meg kell dicsérni a diósgyőri fiatalokat, akik a rutinos társaikkal kiegészülve fegyelmezett és veszélyes együttest alkottak.
Takács Péter, a DVTK megbízott edzője:
– Mi volt a siker titka?
– Most nagyképűen mondhatnám, hogy végig azt történt a pályán, amire készültünk, de el kell ismerni, hogy az első húsz percben voltak gondjaink, a Kisvárda veszélyesebben játszott. Az új játékrendszer, a kombinatív futballra épülő stílus az elején még új volt a csapatnak. Ahogy teltek a percek, egyre jobban belerázódtak a labdarúgók.
– Két kontra hozta meg a gólokat: készültek ezekre a szituációkra?
– A kontraakciókra annyira nem, de azt tudtuk, végig fegyelmezettnek kell maradnia mindegyik játékosnak. Megpróbáltunk úgy futballozni, hogy a tizenhatoson belül veszélyesek legyenek az akciók, ez hozta meg az első gólunkat is. A másodiknál pedig Lamin Colley megnyerte a maga párharcát, és szépen fejezte be az akciót.
– Hogy tetszett a vezetőedzői szerepkör, és mit lehet tudni a jövőjéről?
– Inkább arról beszélnék, nagyon boldog vagyok, hogy Kiss Bálint bemutatkozott, a tizenhat éves Varga Hunor pedig a kispadon ült, mindkettejüknek edzője voltam az utánpótlásban. Még két találkozó vár a csapatra, ráadásul Győrben a bajnokesélyes ETO ellen kell bizonyítanunk, ugyancsak fiatal csapattal, és az sem lesz könnyű összecsapás. Mindent meg kell tennünk azért, hogy a hátralévő két meccsen is kozmetikázzunk ezen a csúfos idényen.
Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője:
– Hogy látta a kispadról, sima győzelmet arattak?
– Szinte mindent megvalósítottak a játékosok, amit elterveztünk. Az idény egyik legjobb mérkőzését játszotta a csapat, és a formálódó, erősödő Újpestet győzte le. Ki kell emelnem a csapatmunkát, voltak apró hibák, de elégedett vagyok, értékes siker ez, ráadásul három nehéz mérkőzés után örülhetett mindegyikünk győzelemnek. Örülnék, ha az utolsó két találkozót is ilyen hozzáállással sikerülne lejátszani.
– Legutóbb a helyzetkihasználásra panaszkodott, ezúttal mennyire volt elégedett?
– Pakson is több volt a mérkőzésben, mint az egygólos vereség. Részben tehát elégedett vagyok, de ha mégis szigorú szeretnék lenni, azt mondanám, szerezhettünk volna még két-három gólt, Nagy Zsolt egymaga kettőt is. Legalább most a helyzetek egy részét sikerült értékesíteni, és nem volt kérdés, melyik a jobb csapat.
– Hogy látja, a két gólpasszt adó zöld-foki-szigeteki szélső, Laros Duarte vb-formában van?
– Ezúttal is látszott, hogy nagyon jó futballista, sokat tett a győzelemért. Ha teljesen egészséges, érezhető, mennyire technikás játékos. Ám nem csak ő, mindenki sokat tett ezért a sikerért.
Szélesi Zoltán, az Újpest FCvezetőedzője:
– Jobb volt az ellenfél?
– Megérdemelten győzött a Puskás Akadémia. Talán a szezon legjobb mérkőzését játszotta, de sajnos csapatunk is asszisztált hozzá. Lehetséges, hogy a héten elrontottunk valamit a felkészülésben, és ez volt az oka annak, hogy fásultabb csapatot láttam a pályán. A Ferencváros elleni derbi előtt különösen rosszkor jött a vereség, de hátha visszabillent minket a helyes útra.
– Mi az, ami nem működött a múlt heti, Nyíregyháza elleni, hét-kettes győzelem után?
– Erőnlétileg a Puskás Akadémia jobb volt, aki futballozott, tudja, hogy ez milyen sokat számít. Talán a plusz szabadnap is közrejátszott abban, hogy fizikailag gyengébbek voltunk. Gyorsan el kell felejteni a vereséget, és kijavítani a hibákat az FTC elleni rangadó előtt.
– A kapuscsere mennyiben változtatott a játékon?
– Dombó Dávid nehéz pillanatban jól szállt be, több góltól is megvédte a csapatot. Banai Dávidnak a korábbi sérülése újult ki, ezért kellett lecserélni.
Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője:
– A hét-kettes újpesti vereség után hogyan tudta felállítani csapatát a padlóról?
– Bár valóban nagy különbséggel kaptunk ki a remekül futballozó Újpesttől, nem kerültünk padlóra, megpróbáltuk azt játszani, ami a filozófiánk, kockázatot vállalva, támadófutballt erőltetve próbálunk minden körülmények között játszani. A héten megbeszéltük, kielemeztük a történteket, a játékosok láthatóan megértették, amit mondtam, és úgy vélem, a ZTE elleni meccs remek reklámja volt a labdarúgásnak.
– Kapusposzton változtatnia kellett, ez mennyiben befolyásolta a felkészülést?
– Tulajdonképpen semennyire, ugyanis akkor, amikor Kovács Dániel az utolsó edzésen részt vett, eldöntöttük, hogy lehetőséget adunk Dala Martinnak.
– És mi a véleménye Dala Martin teljesítményéről?
– Megmutatta, hogy miért van velünk, parádésan védett, teljesítményével ő is hozzájárult a sikerhez. Persze, a győzelem nem csak a kapuson múlott, a csapat most is remekül helytállt. Lehetett érezni a játékosok határozottságát, elszántságát. Ez a szemlélet is kellett a sikerhez.
Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője:
– Bódog Tamás szerint nagyszerű mérkőzés volt: egyetért a kollégájával?
– Igen, úgy vélem, élvezték a meccset, akik a helyszínen szurkoltak, de a semleges futballkedvelők számára is élményt jelenthetett, szóval a tévéközvetítést nézve is átjöhetett, hogy milyen a jó foci.
– Minek tulajdonítja a vereséget?
– Egyértelműen a helyzetek elpuskázása a vereség oka. A játék alapján nem ezt az eredményt érdemelte volna a csapatunk. Az első félidő derekán átvettük az irányítást, és ez így volt a találkozó végéig.
– Úgy érzi, Fortuna elengedte a ZTE kezét?
– A szerencsefaktor benne van a labdarúgásban, ám nem igazán szoktam ezzel foglalkozni. Ami biztos, a kapufán csattanó labda – ahogy a futball esetlében is mondani szokás ilyenkor – ezúttal nem befelé, hanem kifelé pattant, de felidézhetnék még legalább három olyan helyzetet, amikor nem nekünk volt szerencsénk.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
30
18
8
4
59–29
+30
62
|2. Ferencvárosi TC
30
18
5
7
57–31
+26
59
|3. Debreceni VSC
30
13
10
7
46–34
+12
49
|4. Zalaegerszegi TE
31
13
9
9
48–37
+11
48
|5. Paksi FC
30
13
8
9
55–41
+14
47
|6. Puskás Akadémia
31
12
6
13
38–40
–2
42
|7. Újpest FC
31
11
7
13
47–50
–3
40
|8. Kisvárda
31
11
7
13
35–46
–11
40
|9. Nyíregyháza
31
10
8
13
44–54
–10
38
|10. MTK Budapest
31
9
9
13
52–59
–7
36
|11. Diósgyőri VTK
31
6
10
15
38–58
–20
28
|12. Kazincbarcika
31
5
3
23
27–67
–40
18