Az ETO-tól is távozik a 24 éves csatár

A 24 éves csatár, Farkas Balázs tavaly nyáron került egy évre kölcsönbe az ETO FC-től az NB II-es BVSC-hez, melynél 27 bajnoki mérkőzésen kilenc gólt szerzett.

„Farkas Balázsnak a BVSC-nél a hónap végén lejár a kölcsönszerződése, de időközben az ETO-nál is lejárt a megállapodása, így szabadon igazolhatóvá válik. Az NB I-ből és az NB II-ből is van iránta érdeklődés, de még nem dőlt el, hol folytatja” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a játékos menedzsere, Vörösbaranyi Armand.

Farkas Győrben született és az ETO-ban nevelkedett, korábban Siófokon és a Honvédban is szerepelt még kölcsönben, az ETO első csapatában 52 tétmeccsen 11 gólt szerzett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton)

Távozók: Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (legutóbb kölcsönben: BVSC), Senna Miangué (belga, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Csinger Márk (FC DAC 1904 – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Megyeri Balázs (lejár a szerződése), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Tóth Rajmund (1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (Celtic FC – Skócia)