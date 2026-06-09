Nemzeti Sportrádió

Az ETO-tól is távozik a 24 éves csatár

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.06.09. 14:19
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Farkas Balázst az elmúlt években többször is kölcsönadta az ETO, ezúttal azonban végleg távozhat (Fotó: eto.hu, archív)
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NB II NB I ETO FC BVSC magar átigazolás Farkas Balázs
Farkas Balázs Kesző az ETO FC kölcsönjátékosaként szerepelt a 2025–2026-os idényben az NB II-es BVSC-ben, de miután mindkét klubnál lejár a szerződése, szabadon igazolhatóvá válik – tudta meg a Nemzeti Sport.

 

 

A 24 éves csatár, Farkas Balázs tavaly nyáron került egy évre kölcsönbe az ETO FC-től az NB II-es BVSC-hez, melynél 27 bajnoki mérkőzésen kilenc gólt szerzett.

„Farkas Balázsnak a BVSC-nél a hónap végén lejár a kölcsönszerződése, de időközben az ETO-nál is lejárt a megállapodása, így szabadon igazolhatóvá válik. Az NB I-ből és az NB II-ből is van iránta érdeklődés, de még nem dőlt el, hol folytatja” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a játékos menedzsere, Vörösbaranyi Armand.

Farkas Győrben született és az ETO-ban nevelkedett, korábban Siófokon és a Honvédban is szerepelt még kölcsönben, az ETO első csapatában 52 tétmeccsen 11 gólt szerzett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton) 
Távozók: Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (legutóbb kölcsönben: BVSC), Senna Miangué (belga, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Csinger Márk (FC DAC 1904 – Szlovákia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Megyeri Balázs (lejár a szerződése), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Tóth Rajmund (1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (Celtic FC – Skócia)

 

NB II NB I ETO FC BVSC magar átigazolás Farkas Balázs
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